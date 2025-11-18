Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev anlaşma! “Hayat Mekke” için imzalar atıldı

  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Son zamanlarda önemli projelere imza atan Türkiye ile S. Arabistan'dan ortak bir hamle daha geldi.

Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı’na bağlı National Housing Company (NHC) ile 1.014 villadan oluşan Hayat Mekke Projesi için ön sözleşme imzaladı.

Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı’na bağlı National Housing Company (NHC) ile 1.014 villadan oluşan Hayat Mekke Projesi için ön sözleşme imzaladı. Bu önemli adım, 2 Aralık 2024’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde; Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail tarafından Riyad’da imzalanan İyi Niyet Anlaşması sonrasında yürütülen temasların ilk somut sonucu oldu. Emlak Konut GYO, Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı’nda NHC ile 400 milyon dolar değerindeki Hayat Mekke Projesi’nin ön sözleşmesini imzalayarak uluslararası alandaki yeni dönem iş birliklerine güçlü bir başlangıç yaptı.

Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı’nda, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı’na bağlı Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile “Hayat Mekke Projesi” için ön sözleşme imzaladı. Proje, Emlak Konut’un uluslararası iştiraki olarak 2025 yılının Mayıs ayında kurulan Emlak Konut Global tarafından yürütülecek. Harem-i Şerif bölgesi içerisinde konumlanan Hayat Mekke Projesi, ulaşım ve erişilebilirlik açısından önemli bir noktada yer alıyor. Yaklaşık 400 milyon dolarlık değere sahip proje; 1.014 villa, sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlardan oluşan kapsamlı bir yerleşim düzeni sunacak. Mekke giriş koridorundaki konumu ve Harem-i Şerif’e yakınlığıyla proje, bölgenin dikkat çekici yaşam alanlarından biri hâline gelecek.

Proje’de okullar, sağlık merkezi, camiler, ticari üniteler, park ve açık alanların yer alması planlanıyor. Kültürel dokuya uyumlu tasarım yaklaşımı, yeşil alanlar ve mahalle ölçeğindeki sosyal tesislerle birlikte sakinlerine dengeli bir yaşam sunacak. Proje, hem yaşam değeri hem de yatırım potansiyeli açısından güçlü bir çekim merkezi oluşturacak. Emlak Konut’un Türkiye’de uzun yıllardır uyguladığı Gelir Paylaşımı modeli ve ön satış tecrübesi, projede uluslararası ölçekte devreye alınacak. Emlak Konut Global LLC; projenin planlama, tedarik, saha yönetimi ve uygulama süreçlerinin tamamını yönetecek. Hayat Mekke Projesi, Emlak Konut’un uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir adımı olurken, iki ülke arasında şehircilik alanında yeni bir iş birliği zemini oluşturacak.

Emlak Konut’un Suudi Arabistan’da bir iştirak kurarak projelere liderlik etmesi, Türk müteahhitlik firmalarının bölgeye daha etkin şekilde entegre olmasına imkân tanıyor. Türkiye’nin inşaat sektörüne uluslararası düzeyde önemli bir güç katıyor. Emlak Konut’un Türkiye’de başarıyla uyguladığı Gelir Paylaşımı modeli ve ön satış tecrübesinin Suudi Arabistan projelerine entegre edilmesi, şirketin bölgedeki konumunu güçlendirirken sektörün faaliyet alanını da genişletiyor. Bu iş birliği, Emlak Konut’un marka değerine ve uluslararası güvenilirliğine güçlü bir katkı sunması planlanıyor.

