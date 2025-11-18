Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev anlaşma! “Hayat Mekke” için imzalar atıldı

Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı’na bağlı National Housing Company (NHC) ile 1.014 villadan oluşan Hayat Mekke Projesi için ön sözleşme imzaladı. Bu önemli adım, 2 Aralık 2024’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde; Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail tarafından Riyad’da imzalanan İyi Niyet Anlaşması sonrasında yürütülen temasların ilk somut sonucu oldu. Emlak Konut GYO, Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı’nda NHC ile 400 milyon dolar değerindeki Hayat Mekke Projesi’nin ön sözleşmesini imzalayarak uluslararası alandaki yeni dönem iş birliklerine güçlü bir başlangıç yaptı.