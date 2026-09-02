  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meğer istekleri farklıymış: Her üç araç sahibinden biri bu özelliği kullanmıyor! Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Melih Gökçek’in hiç hoşuna gitmeyecek gelişme Apartmanlarda cam balkon ve demir parmaklık dönemi bitiyor: Hepsi sökülecek Türk savaş uçakları ani reaksiyon verdi: Avrupa ülkesi 'bizden rahatı yok emin ellerdeyiz' diyerek duyurdu Cebinde olan yaşadı: Bu bozuk paraya 65 bin TL veriyorlar! Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalamışlardı! Suudi Arabistan’dan dikkat çeken hamle Yeni Parti’de kongre öncesi koltuk savaşı! Örgütlerde ipler gerildi Zeynep’ten 4 yıldır haber alınamıyordu! Telefonundaki son sinyal korkunç gerçeği ortaya çıkardı KILIÇ ve TUFAN için seri üretim düğmesine basıldı!Türkiye’nin ilk kamikaze otonom deniz araçları görevde S-400'lerden sonra S-500'ler geliyor: Türkiye isyan etmekte sonuna kadar haklı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalamışlardı! Suudi Arabistan’dan dikkat çeken hamle

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalamışlardı! Suudi Arabistan’dan dikkat çeken hamle

Türkiye ve Pakistan'la birlikte Mekke Anlaşması'na imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

1
#1
Foto - Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalamışlardı! Suudi Arabistan’dan dikkat çeken hamle

İran ile yaşanan savaşın ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret yollarının tıkanmasının ardından ekonomik darboğaza giren Suudi Arabistan, milyarlarca dolarlık borç batağından kurtulmak için bankaların kapısını çalmaya başladı.

#2
Foto - Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalamışlardı! Suudi Arabistan’dan dikkat çeken hamle

Yılın ilk yarısında yaklaşık 43 milyar dolarlık devasa bir bütçe açığı veren krallığın, kamu maliyesini ayakta tutabilmek adına en az 8 milyar dolarlık yeni kredi arayışına girdiği duyuruldu.

#3
Foto - Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalamışlardı! Suudi Arabistan’dan dikkat çeken hamle

Dev petrol devi Aramco'nun bile ayrı borçlanma seçeneklerini masaya yatırdığı bu kriz, bölgedeki savaşın Körfez ekonomilerini nasıl sarstığını gözler önüne serdi. Suudi Arabistan'ın, İran savaşı nedeniyle kamu maliyesi ve ticaret üzerindeki baskının artmasıyla birlikte en az 8 milyar dolar tutarında yeni kredi sağlamak için bankalarla erken aşamada görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

#4
Foto - Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalamışlardı! Suudi Arabistan’dan dikkat çeken hamle

Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun da ayrı bir kredi anlaşması için seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor. Krallığın mali ihtiyaçları, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen devam ediyor. Suudi Arabistan, 2026'nın ikinci çeyreğinde 34,3 milyar riyal, yani yaklaşık 9,1 milyar dolar bütçe açığı verdi. Yılın ilk altı ayındaki toplam bütçe açığı ise yaklaşık 42,7 milyar dolara ulaştı.

#5
Foto - Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalamışlardı! Suudi Arabistan’dan dikkat çeken hamle

Bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan ticari aksaklıklar, Körfez ülkelerinin enerji ihracatı ve ticaret rotaları üzerinde ciddi baskı oluştururken, Suudi Arabistan da alternatif ihracat güzergahları ve altyapı yatırımlarına yöneliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Gül Galatasaray'da!
Spor

Deniz Gül Galatasaray'da!

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu milli forvet Deniz Gül transferinde mutlu sona ulaştı.

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı
Gündem

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a geçmey..
Arif Kocabıyık kimdir?
Biyografi

Arif Kocabıyık kimdir?

YouTuber Arif Kocabıyık, hakkında bulunan yurt dışı çıkış yasağına rağmen Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakala..
Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli bakın kaç yaşında çıktı
Gündem

Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli bakın kaç yaşında çıktı

Sosyal medyada yayımladığı videolarla başörtülü kadınları, küçük çocukları ve hayvanları tehdit eden şüphelinin kimliği belirlendi. Siber Su..
Yunanistan’da İsrail anlaşması krizi! Muhalefetten hükümete sert tepki: "Utanç verici"
Gündem

Yunanistan’da İsrail anlaşması krizi! Muhalefetten hükümete sert tepki: “Utanç verici”

Yunanistan’ın İsrail ile yaklaşık 3 milyar avro değerindeki “Aşil Kalkanı” hava savunma anlaşmasına imza atması ülkede siyasi tartışmaları a..
Bitlisli Belkıs, Bitlislileri ayağa kaldırdı! Adliyeye koşup suç duyuruşundu bulundular
Gündem

Bitlisli Belkıs, Bitlislileri ayağa kaldırdı! Adliyeye koşup suç duyuruşundu bulundular

Sinemalarda vizyona giren "Kıble: Bitlisli Belkıs" filmi, Bitlislileri ayağa kaldırdı. Bakırköy Adalet Sarayı'na giden Bitlisli sivil toplum..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23