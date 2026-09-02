Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalamışlardı! Suudi Arabistan’dan dikkat çeken hamle
Türkiye ve Pakistan'la birlikte Mekke Anlaşması'na imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan’dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ve Pakistan'la birlikte Mekke Anlaşması'na imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan’dan dikkat çeken bir hamle geldi.
İran ile yaşanan savaşın ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret yollarının tıkanmasının ardından ekonomik darboğaza giren Suudi Arabistan, milyarlarca dolarlık borç batağından kurtulmak için bankaların kapısını çalmaya başladı.
Yılın ilk yarısında yaklaşık 43 milyar dolarlık devasa bir bütçe açığı veren krallığın, kamu maliyesini ayakta tutabilmek adına en az 8 milyar dolarlık yeni kredi arayışına girdiği duyuruldu.
Dev petrol devi Aramco'nun bile ayrı borçlanma seçeneklerini masaya yatırdığı bu kriz, bölgedeki savaşın Körfez ekonomilerini nasıl sarstığını gözler önüne serdi. Suudi Arabistan'ın, İran savaşı nedeniyle kamu maliyesi ve ticaret üzerindeki baskının artmasıyla birlikte en az 8 milyar dolar tutarında yeni kredi sağlamak için bankalarla erken aşamada görüşmeler yürüttüğü bildirildi.
Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun da ayrı bir kredi anlaşması için seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor. Krallığın mali ihtiyaçları, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen devam ediyor. Suudi Arabistan, 2026'nın ikinci çeyreğinde 34,3 milyar riyal, yani yaklaşık 9,1 milyar dolar bütçe açığı verdi. Yılın ilk altı ayındaki toplam bütçe açığı ise yaklaşık 42,7 milyar dolara ulaştı.
Bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan ticari aksaklıklar, Körfez ülkelerinin enerji ihracatı ve ticaret rotaları üzerinde ciddi baskı oluştururken, Suudi Arabistan da alternatif ihracat güzergahları ve altyapı yatırımlarına yöneliyor.
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