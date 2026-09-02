Türkiye ile Mekke Anlaşması’nı imzalamışlardı! Suudi Arabistan’dan dikkat çeken hamle

Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun da ayrı bir kredi anlaşması için seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor. Krallığın mali ihtiyaçları, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen devam ediyor. Suudi Arabistan, 2026'nın ikinci çeyreğinde 34,3 milyar riyal, yani yaklaşık 9,1 milyar dolar bütçe açığı verdi. Yılın ilk altı ayındaki toplam bütçe açığı ise yaklaşık 42,7 milyar dolara ulaştı.