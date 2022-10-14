Türkiye ile Kazakistan arasında flaş anlaşma!

Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir, Kazakistan ziyaretinden belirli görüşmeler yapmış olarak geldiklerini dile getirdi. Demir, "Özellikle savunma sanayii konularında belirli girişimler var. Gerek kara araçları, gerek insansız hava araçları, gerek silah kuleleri konularında ve aynı zamanda uydu ve uzay konularında belirli temaslarımız oldu. Orada dijital gelişim, inovasyon, uzay havacılık, teknoloji bakanlığıyla beraber onların uydu test merkezlerini ziyaret ettik ve bir mutabakat zaptı imzaladık. Uydu üretimi, geliştirilmesi ve fırlatma konularında iş birliği yapmak üzere iki ülkede geliştirilecek uyduların beraber yapılması ile ilgili olarak, Kazakistan’da yapılacak uydu üzerinde de hızlı bir iş birliğine gidiyor olacağız. Kazakistan’da ASELSAN’ın bir ortaklığı var. Çeşitli yapılanmaların devamını talep ediyorlar. ANKA siparişleri vardı, 3 tane ANKA şu an teslimat bekliyor. Yine ANKA ile ilgili 30 adet sipariş üzerine bir üretim tesisi kurulması konusu da şu anda görüşülüyor" dedi.