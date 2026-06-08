Büyük dönüşüm: Sağlık Bakanı Memişoğlu HTAİ toplantısında vatandaşları davet etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde yürüttükleri önemli bir çalışmayı duyurarak “Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkiye Değer Seti’ni oluşturuyoruz.” dedi. Bakan Memişoğlu, ayrıca TÜSEB’in açtığı “Geri Ödeme Modelleri Proje Çağrısı” ile kamu-özel iş birliğini destekleyen, yenilikçi tedavilere erişimi güçlendiren ve sistem sürdürülebilirliğini gözeten modeller geliştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Bakan Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcı kolonlarından biri olduğunu ifade ettiği “Üreten Sağlık” modeli ile teknolojisini geliştiren, bilgisini ürüne dönüştüren ve ürettiklerini insanlığın yararına sunan güçlü bir ekosistem inşa ettiklerini vurgulayarak “Sağlık Bakanlığımızın inovasyon gücü TÜSEB bünyesinde; fikri olanı finansmanla, araştırmayı sanayiyle buluşturuyoruz. Sadece 2 yıl içinde toplam 5 bin 800 yenilikçi proje başvurusu aldık. Bilim insanlarının, sağlık çalışanlarının ve ‘Yeni bir fikrim var.’ diyen herkesin önerisine değer veriyor, bunları insanlığın sağlığına fayda sağlayacak somut ürünlere dönüştürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Yerli ilaç, aşı, molekül, tanı kiti ve tıbbi cihaz alanlarında somut sonuçlar almaya başladıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Kalp-akciğer makinemizi, mobil röntgen ve solunum cihazlarımızı, OED cihazlarımızı ve ventilatörlerimizi hizmete sunduk. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zekâ destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazına ilişkin klinik araştırmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Hastabaşı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştık. Kısa süre önce yerli renkli doppler ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve üretim aşamasına geçtik. Mikrodalga Meme Kanseri Tarama ve Teşhis Sistemi’nde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. Bugün Türkiye, hematolojik kanserlerde kişiselleştirilmiş tedavinin en ileri örneklerinden biri olan CAR-T hücre tedavisini tamamen yerli imkânlarla geliştiren ve başarıyla uygulayan nadir ülkelerden biridir. Tüm bu teknolojik ve bilimsel birikimi yalnızca ulusal bir başarı olarak değil, küresel sağlık sistemine katkı sunacak stratejik bir kapasite olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Health Türkiye” markası altında birçok alanda ortak çalışmalar yürütmeye açık olduklarını belirterek “Evrensel kardeşlik hukukuyla, insanlığın ortak yararı adına ‘Sağlıkta Dönüşüm’ tecrübemizi, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzu, şehir hastaneleri modelimizi, aile hekimliği sistemimizi, sağlık teknolojileri üretim kapasitemizi uluslararası iş birlikleriyle paylaşmaya, ortak projeler geliştirmeye hazırız.” dedi. Bakan Memişoğlu, “Gelin, yenilikçi fikirleri ortak akılla olgunlaştıralım ve insanlığın iyiliği için geleceğin sağlık teknolojilerini hep birlikte geliştirelim.” diyerek tüm araştırmacıları ve girişimcileri “uretensaglik.gov.tr” adresinde buluşmaya davet etti.