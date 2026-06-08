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Sağlık
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Büyük dönüşüm: Sağlık Bakanı Memişoğlu HTAİ toplantısında vatandaşları davet etti
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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Büyük dönüşüm: Sağlık Bakanı Memişoğlu HTAİ toplantısında vatandaşları davet etti

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü, “Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birliği (HTAİ) Yıllık Toplantısı”nda Türkiye'ye büyük dönüşümü anlattı.

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Foto - Büyük dönüşüm: Sağlık Bakanı Memişoğlu HTAİ toplantısında vatandaşları davet etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu toplantıdaki konuşmasında, “Kapsayıcı Genel Sağlık Sigortası sistemimizle vatandaşlarımızın yenilikçi tedavilere erişimini güvence altına alırken kaynaklarımızı rasyonel kullanmak adına sağlık teknolojileri değerlendirme mekanizmalarımızı uluslararası standartlarda daha da kurumsallaştırıyoruz. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliği Projesi kapsamında Ulusal Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Strateji Belgesi’ni hazırladık.” dedi.

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Foto - Büyük dönüşüm: Sağlık Bakanı Memişoğlu HTAİ toplantısında vatandaşları davet etti

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, HTAİ Yıllık Toplantısı’nda yaptığı konuşmada; tıp ve sağlık bilimlerinde yaşanan dönüşümün insanların yaşam kalitesini artırmak adına değerli fırsatlar sunduğundan bahsederek “Ancak her yeni teknolojiyi erişilebilirlik, etkililik, hasta değeri, hakkaniyet ve sistem sürdürülebilirliği gibi temel unsurlar çerçevesinde ele almak gerekir. Bu anlayış, sağlıkta attığımız her adımda kanıta dayalı ve adil karar alma süreçlerini daha da önemli hâle getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Büyük dönüşüm: Sağlık Bakanı Memişoğlu HTAİ toplantısında vatandaşları davet etti

Türkiye genelinde 271 bine ulaşan toplam yatak kapasitesi ve 1,5 milyonluk nitelikli insan kaynağıyla vatandaşlara her gün milyonlarca sağlık hizmetini kesintisiz olarak sunabildiklerinin altını çizen Sağlık Bakanı Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki bugün Türkiye, güçlü ve örnek gösterilen sağlık altyapılarından birine sahiptir. e-Nabız ile hastalarımızın geçmiş tıbbi öyküsünden tetkik sonuçlarına kadar sağlık verilerini güvenli ve entegre biçimde yönetiyoruz. Gelişmiş Merkezi Hekim Randevu Sistemimizle 79 farklı branşta hekim ve sağlık tesisi randevu süreçlerini dijital kanallar üzerinden yürütüyoruz. Sadece geride bıraktığımız son bir yılda MHRS üzerinden 702 milyonun üzerinde randevu işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir.”

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Foto - Büyük dönüşüm: Sağlık Bakanı Memişoğlu HTAİ toplantısında vatandaşları davet etti

Bakan Memişoğlu, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda ‘Koruyan Sağlık’ anlayışını sistemimizin merkezine aldık. Aile hekimliği sistemimiz, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ve birinci basamak sağlık hizmetlerimizle vatandaşlarımızın sağlığını hastalanmadan önce korumayı hedefliyoruz.” diyerek kanser taramalarından kronik hastalık takibine, sigara bırakma hizmetlerinden sağlıklı beslenme danışmanlığına, gebe okullarından ruh sağlığı hizmetlerine kadar geniş bir alanda ücretsiz hizmet sunduklarını aktardı. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında yapılan mamografi taramasında yerli yapay zekâ sistemi olan METRA Projesi’ni uygulamaya aldıklarını ve yapay zekâ tabanlı radyoloji destek sistemi RADİS’i tüm fonksiyonlarıyla faaliyete geçirdiklerini belirten Bakan Memişoğlu, “Kapsayıcı Genel Sağlık Sigortası sistemimizle vatandaşlarımızın yenilikçi tedavilere erişimini güvence altına alırken kaynaklarımızı rasyonel kullanmak adına sağlık teknolojileri değerlendirme mekanizmalarımızı uluslararası standartlarda daha da kurumsallaştırıyoruz. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliği Projesi kapsamında Ulusal Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Strateji Belgesi’ni hazırladık.” diye konuştu.

#5
Foto - Büyük dönüşüm: Sağlık Bakanı Memişoğlu HTAİ toplantısında vatandaşları davet etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde yürüttükleri önemli bir çalışmayı duyurarak “Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkiye Değer Seti’ni oluşturuyoruz.” dedi. Bakan Memişoğlu, ayrıca TÜSEB’in açtığı “Geri Ödeme Modelleri Proje Çağrısı” ile kamu-özel iş birliğini destekleyen, yenilikçi tedavilere erişimi güçlendiren ve sistem sürdürülebilirliğini gözeten modeller geliştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Bakan Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcı kolonlarından biri olduğunu ifade ettiği “Üreten Sağlık” modeli ile teknolojisini geliştiren, bilgisini ürüne dönüştüren ve ürettiklerini insanlığın yararına sunan güçlü bir ekosistem inşa ettiklerini vurgulayarak “Sağlık Bakanlığımızın inovasyon gücü TÜSEB bünyesinde; fikri olanı finansmanla, araştırmayı sanayiyle buluşturuyoruz. Sadece 2 yıl içinde toplam 5 bin 800 yenilikçi proje başvurusu aldık. Bilim insanlarının, sağlık çalışanlarının ve ‘Yeni bir fikrim var.’ diyen herkesin önerisine değer veriyor, bunları insanlığın sağlığına fayda sağlayacak somut ürünlere dönüştürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Yerli ilaç, aşı, molekül, tanı kiti ve tıbbi cihaz alanlarında somut sonuçlar almaya başladıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Kalp-akciğer makinemizi, mobil röntgen ve solunum cihazlarımızı, OED cihazlarımızı ve ventilatörlerimizi hizmete sunduk. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zekâ destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazına ilişkin klinik araştırmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Hastabaşı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştık. Kısa süre önce yerli renkli doppler ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve üretim aşamasına geçtik. Mikrodalga Meme Kanseri Tarama ve Teşhis Sistemi’nde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. Bugün Türkiye, hematolojik kanserlerde kişiselleştirilmiş tedavinin en ileri örneklerinden biri olan CAR-T hücre tedavisini tamamen yerli imkânlarla geliştiren ve başarıyla uygulayan nadir ülkelerden biridir. Tüm bu teknolojik ve bilimsel birikimi yalnızca ulusal bir başarı olarak değil, küresel sağlık sistemine katkı sunacak stratejik bir kapasite olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Health Türkiye” markası altında birçok alanda ortak çalışmalar yürütmeye açık olduklarını belirterek “Evrensel kardeşlik hukukuyla, insanlığın ortak yararı adına ‘Sağlıkta Dönüşüm’ tecrübemizi, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzu, şehir hastaneleri modelimizi, aile hekimliği sistemimizi, sağlık teknolojileri üretim kapasitemizi uluslararası iş birlikleriyle paylaşmaya, ortak projeler geliştirmeye hazırız.” dedi. Bakan Memişoğlu, “Gelin, yenilikçi fikirleri ortak akılla olgunlaştıralım ve insanlığın iyiliği için geleceğin sağlık teknolojilerini hep birlikte geliştirelim.” diyerek tüm araştırmacıları ve girişimcileri “uretensaglik.gov.tr” adresinde buluşmaya davet etti.

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