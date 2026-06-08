Fotospor'a göre; Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’de yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte, Dursun Özbek ile aralarındaki bu sert ama bir o kadar da Türk futbolunun rengi haline gelen "manşet savaşlarının" yeni sezonda nasıl bir boyut kazanacağı şimdiden büyük merak konusu.