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#1
Foto - 'Sinek ikili' geri dönüyor! Aziz Yıldırım vs Dursun Özbek! Yeniden alevlenecek mi?

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile geçmişte yaşanan tarihi polemikleri yeniden alevlendirecek gibi duruyor.

#2
Foto - 'Sinek ikili' geri dönüyor! Aziz Yıldırım vs Dursun Özbek! Yeniden alevlenecek mi?

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturdu. Bu tarihi geri dönüş, sarı-lacivertli camiada büyük bir rüzgar yaratırken, ezeli rakip Galatasaray ile olan ilişkilerde de eski defterlerin açılmasına neden oldu.

#3
Foto - 'Sinek ikili' geri dönüyor! Aziz Yıldırım vs Dursun Özbek! Yeniden alevlenecek mi?

Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile geçmiş dönemlerde yaşadıkları "söz düellolarını" ve sert polemikleri yeniden akıllara getirdi.

#4
Foto - 'Sinek ikili' geri dönüyor! Aziz Yıldırım vs Dursun Özbek! Yeniden alevlenecek mi?

İki başkan arasındaki en popüler ve en güncel polemiklerden biri, Haziran 2024’teki Fenerbahçe kongre sürecinde yaşanmıştı. Katıldığı bir canlı yayında Dursun Özbek'in açıklamalarına değinen Yıldırım, kumar jargonundan bir benzetmeyle fitili ateşlemişti:

#5
Foto - 'Sinek ikili' geri dönüyor! Aziz Yıldırım vs Dursun Özbek! Yeniden alevlenecek mi?

- Bizim nazarımızda sinek ikiliden büyük değildir. Gidip kendi işiyle uğraşsın, bizim adımızı ağzına almasın.

#6
Foto - 'Sinek ikili' geri dönüyor! Aziz Yıldırım vs Dursun Özbek! Yeniden alevlenecek mi?

Galatasaray Pilav Günü'nde konuşan Özbek, bu sözün altında kalmayarak tarihi bir kontra atak yapmıştı:

#7
Foto - 'Sinek ikili' geri dönüyor! Aziz Yıldırım vs Dursun Özbek! Yeniden alevlenecek mi?

- Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok... İki başarısız başkan canlı yayında kayıkçı kavgası yapıyor. Galatasaray’ın başarı silsilesi bunların ayarlarını bozdu.

#8
Foto - 'Sinek ikili' geri dönüyor! Aziz Yıldırım vs Dursun Özbek! Yeniden alevlenecek mi?

Fotospor'a göre; Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’de yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte, Dursun Özbek ile aralarındaki bu sert ama bir o kadar da Türk futbolunun rengi haline gelen "manşet savaşlarının" yeni sezonda nasıl bir boyut kazanacağı şimdiden büyük merak konusu.

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Yorumlar

Emice

Sayın ,Ekrem bey verdiği reklam parasını geri alamadı mı.....ne kavgası...iyi reklam satışı, kötü reklam iadeyi artırır....

Emice

Sayın başkanlar,domino oynayalım,Trabzon 6 + 6 domino taşı sizi bağlar, var mısınız...yokmusunuz...hodri meydan.
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