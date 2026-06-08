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Türk mutfağının leziz yemeği turşu: Kütür kütür olması için bakın ne yapmanız gerekiyor... Pratik yolu buymuş Şok eden gelişme: Milyon dolarlık S-400'ler vuruldu 20 bin konutta en şanslı iller: Kura yok! Osmanlı’dan kalmıştı! 200 yıllık gelenek böyle yaşatılıyor Otomotiv endüstrisi ihracat rakamı açıklandı Yıl sonuna dek 35 gemiyi bulacak... Antalya'ya bu kez Suudilerin milyarlık 'Sinek ikili' geri dönüyor! Aziz Yıldırım vs Dursun Özbek! Yeniden alevlenecek mi? Büyük dönüşüm: Sağlık Bakanı Memişoğlu HTAİ toplantısında vatandaşları davet etti
#1
Foto - Şok eden gelişme: Milyon dolarlık S-400'ler vuruldu

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri, Kırım'da Rus ordusunun en modern hava savunma sistemlerinden olan S-400 "Triumf" füze kompleksini hedef aldı. 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen nokta atışı operasyon, Rusya’nın yarımadadaki hava hakimiyetine büyük bir darbe indirdi.

#2
Foto - Şok eden gelişme: Milyon dolarlık S-400'ler vuruldu

Yapılan operasyon, Kırım'ın Kefe (Feodosiya) bölgesinde kıyı şeridinde yer alan Aşağı Otuz (Kurortnoye) yerleşim birimi yakınlarında gerçekleştirildi. Stratejik hedefi imha eden birimin detaylarını paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

#3
Foto - Şok eden gelişme: Milyon dolarlık S-400'ler vuruldu

Geçici işgal altında bulunan Kırım topraklarında, İnsansız Sistemler Kuvvetlerine bağlı 1. Ayrı Merkezi operatörleri, Rusya'ya ait S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemini başarıyla tespit ederek tam isabetle vurdu.

#4
Foto - Şok eden gelişme: Milyon dolarlık S-400'ler vuruldu

Rus askerî doktrininde "stratejik bir gurur kaynağı" olarak pazarlanan S-400 "Triumf" kompleksi, aslında çok uzak mesafelerdeki aerodinamik hava hedeflerini, yolcu uçaklarını, seyir füzelerini ve balistik tehditleri algılayıp imha etmek üzere tasarlandı.

#5
Foto - Şok eden gelişme: Milyon dolarlık S-400'ler vuruldu

Ancak Rusya, bu gelişmiş hava savunma sistemini sadece savunma amaçlı değil, aynı zamanda yazılımsal değişiklikler yaparak Ukrayna'nın barışçıl kentlerine ve sivil altyapı tesislerine yönelik karadan karaya balistik füze saldırıları düzenlemek amacıyla da aktif olarak kullanıyor.

#6
Foto - Şok eden gelişme: Milyon dolarlık S-400'ler vuruldu

KAYNAK: QHA

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