Şok eden gelişme: Milyon dolarlık S-400'ler vuruldu
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemleri arasında gösterilen S-400'ler düzenlenen son operasyonda vurularak kullanılamaz hale getirildi. Gelişme savunma çevrelerince şok etkisi yaptı.
Dünyanın en güçlü hava savunma sistemleri arasında gösterilen S-400'ler düzenlenen son operasyonda vurularak kullanılamaz hale getirildi. Gelişme savunma çevrelerince şok etkisi yaptı.
Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri, Kırım'da Rus ordusunun en modern hava savunma sistemlerinden olan S-400 "Triumf" füze kompleksini hedef aldı. 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen nokta atışı operasyon, Rusya’nın yarımadadaki hava hakimiyetine büyük bir darbe indirdi.
Yapılan operasyon, Kırım'ın Kefe (Feodosiya) bölgesinde kıyı şeridinde yer alan Aşağı Otuz (Kurortnoye) yerleşim birimi yakınlarında gerçekleştirildi. Stratejik hedefi imha eden birimin detaylarını paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Geçici işgal altında bulunan Kırım topraklarında, İnsansız Sistemler Kuvvetlerine bağlı 1. Ayrı Merkezi operatörleri, Rusya'ya ait S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemini başarıyla tespit ederek tam isabetle vurdu.
Rus askerî doktrininde "stratejik bir gurur kaynağı" olarak pazarlanan S-400 "Triumf" kompleksi, aslında çok uzak mesafelerdeki aerodinamik hava hedeflerini, yolcu uçaklarını, seyir füzelerini ve balistik tehditleri algılayıp imha etmek üzere tasarlandı.
Ancak Rusya, bu gelişmiş hava savunma sistemini sadece savunma amaçlı değil, aynı zamanda yazılımsal değişiklikler yaparak Ukrayna'nın barışçıl kentlerine ve sivil altyapı tesislerine yönelik karadan karaya balistik füze saldırıları düzenlemek amacıyla da aktif olarak kullanıyor.
KAYNAK: QHA
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