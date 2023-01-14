Türkiye için radon gazı tehlikesi! Vatandaşlara uyarı

Doktor Keskin, “Kapalı ortamlarda ortama sıcaklık 20 - 22 derecede olması gerekiyor. Nem oranı da yüzde 40 ile 50 arasında olması gerekiyor ve bu dengenin bozulması, mantar, virüs ve bakterilerin üremesi için uygun koşullar oluşturup enfeksiyon riskinin de artışına sebep oluyor. Kapalı ortamlarda özellikle kronik hastalığı olanlar. Koah ve bronşit hastalar için bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Aynı evin içerisindeki odanın kapısı açıldığında ısı dengesinin değişikliği pencerenin açılması, balkona çıkılması gibi durumlarda bile astım gibi şikayetler, solunum, öksürük şikayetleri baş gösterebilir. Bu durumda tabii ki o trafik yoğunluğunun en az olduğu dönemde pencere açılması lazım. Oda geçişlerinde bile o ısı dengesinin yeterince sağlanması gerekiyor. Bunlar hastalığın, semptomların, şikayetlerin ilerlemesine sebep olabilir” dedi.