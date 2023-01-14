Türkiye için radon gazı tehlikesi! Vatandaşlara uyarı

Bodrum katında, gecekondularda ve eski binalarda yaşayan vatandaşları bekleyen radon gazı tehlikesi, akciğer kanserinde sigaradan sonra en önemli kanser nedeni olduğunu belirten ve vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunan Uzman Doktor Keskin, “Radon gazı, malumunuz yeni ve kimsenin bilmediği önemli bir konu. Sigaradan sonra akciğer kanserine sebep olan ikinci neden olarak geçiyor. Özellikle bodrum katında yaşayanlar, gecekondularda yaşayanlar ve eski binalarda yaşayanlarda bu sızdırma tarzı ve çatlaklardan gelişen yer altı ve doğal kaynaklarda geçen bir gaz ve akciğer kanserine sebep oluyor. Şimdi ne yapmalı şimdi yeni binalarda bu jeolojik etütlerin düzenlenmesi, yeterince havalandırma ve havalandırma sistemlerinin geliştirilmesi ve bu çatlaklardan mümkün olduğunca o sızıntının engellenmesi gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Birkaç merkezde radon gazı ölçümü ile ilgili çalışmalarda başlatıldı. Radon gazı sensörü diye. Yeni bir konu ve dikkat etmek gerekiyor elbette” diye konuştu.