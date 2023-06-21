  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
4
Türkiye güne feci kaza ile uyandı

2023-06-21 07:02:41
Türkiye güne feci kaza ile uyandı

Denizli'nin Çardak ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Türkiye güne feci kaza ile uyandı

Afyonkarahisar-Denizli yönünde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Düzce Güven firmasına ait 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki 42 DV 664 plakalı tır, Çardak girişinde çarpıştı.

#2
Foto - Türkiye güne feci kaza ile uyandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

#3
Foto - Türkiye güne feci kaza ile uyandı

Yaralanan otobüsteki 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, tır şoförünün yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü.

Katar dünyaya ilan etti! Ajanslar son dakika olarak duyurdu: 108 milyon ton doğalgaz için anlaştık
Ekonomi

Katar dünyaya ilan etti! Ajanslar son dakika olarak duyurdu: 108 milyon ton doğalgaz için anlaştık

Katar Enerji Bakanı ve Katar Enerji CEO’su Saad Sherida al-Kaabi, Çin ile 27 yıl sürecek olan doğal gaz anlaşması yaptıklarını duyurdu...
‘Yok artık! Bu kadar da olmaz’ dedirten iddia: Suudi Arabistan oraya alınacak
Spor

‘Yok artık! Bu kadar da olmaz’ dedirten iddia: Suudi Arabistan oraya alınacak

Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi dünyaca ünlü isimlerin transfer olduğu Suudi Arabistan'ın UEFA'ya alınacağı öne sürüldü. Ertem Şener..
Medya

"Asker Erdoğan’ı götürür, beni başbakan yapar" diyen eski AK Partili kim? Şok olacaksınız

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerin ardından CHP'den istifa ettiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açık..
Türkiye tüm şartları kolaylaştırırken Rusya'dan çileden çıkaran karar! 'Yolumuz uzun' diyerek bildirdiler
Ekonomi

Türkiye tüm şartları kolaylaştırırken Rusya'dan çileden çıkaran karar! 'Yolumuz uzun' diyerek bildirdiler

Türkiye, Ruslara vize uygulaması yapmazken Moskova yönetiminin Türklere vize zorunluluğunda bulunması tepki gören bir uygulama olarak dikkat..
İşte şampiyonun netleşen muhtemel rakipleri
Spor

İşte şampiyonun netleşen muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi çarşamba günü çekilecek. Kuralar çekilince Galatas..
O solağın da kafasına sonunda dank etti! He şunu bileydin koçum
Medya

O solağın da kafasına sonunda dank etti! He şunu bileydin koçum

Mevcut muhalefetten bir halt olmayacağını solak Birgün gazetesi yazarı Güven Gürkan Öztan da sonunda anladı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23