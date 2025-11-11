  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye güne büyük operasyon haberiyle uyandı: 400'den fazla gözaltı var

IHA Giriş Tarihi:
Türkiye güne büyük operasyon haberiyle uyandı: 400'den fazla gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde devam eden operasyonlarla ilgili son bilançoyu kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Türkiye güne büyük operasyon haberiyle uyandı: 400'den fazla gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milleti için bu suç şebekeleriyle mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

#2
Foto - Türkiye güne büyük operasyon haberiyle uyandı: 400'den fazla gözaltı var

Bakan Yerlikaya, şüpheli durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

#3
Foto - Türkiye güne büyük operasyon haberiyle uyandı: 400'den fazla gözaltı var

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 1 haftadır süren operasyonlarımızda 403 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

#4
Foto - Türkiye güne büyük operasyon haberiyle uyandı: 400'den fazla gözaltı var

Yaklaşık 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. 25 il merkezli ‘Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 179 şüpheli şahıs tutuklandı. 97’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

#5
Foto - Türkiye güne büyük operasyon haberiyle uyandı: 400'den fazla gözaltı var

Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden ‘yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi’ temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; yaklaşık 72 milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konuldu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Norveçliler Kışın ısınmanın yolunu buldu! Ne Doğalgaz, Ne Elektrik!
Gündem

Norveçliler Kışın ısınmanın yolunu buldu! Ne Doğalgaz, Ne Elektrik!

Norveç, uzun ve sert kışlarıyla tanınan bir ülke. Ancak Norveçliler, 7 ay süren dondurucu soğuklara rağmen yüksek doğalgaz veya elektrik fat..
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!
Gündem

Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Belediye Meclisi, vatandaşların maddi yükünü hafifletmek amacıyla taziye evlerinde yemek verilmesini yasakladı. ..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!
Dünya

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani’nin katılımıyıla, bugün Washington’daki Uluslararas..
AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!
Ekonomi

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Sırbistan gümrükte el koyduğu 40 bin euro nedeniyle 21 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkûm edildi. “Orantıs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23