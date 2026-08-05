Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak
Son yıllarda enerjide büyük bir atılım ortaya koyan Türkiye'den bir son dakika hamlesi daha geldi. Katıldığı canlı yayında ülke bazlı ortaklıklarla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Afrika'da Gine-Bissau, Angola, Liberya... Şimdilik şirketlerini söylemeyeyim, projeleri söylemeyeyim. Libya çok yoğun çalışıyoruz. Ama çok daha büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz. İnşallah oradan bir netice aldıracağız. Orta Asya; Kazakistan, Azerbaycan'da ilgilendiğimiz sahalar var. Irak ve şimdi Pakistan'da sahalar almıştık, orada çalışmaya başlıyoruz fiili olarak. Yakın bir zamanda Bangladeş'te deniz sahalarıyla ilgili bir süreci başlatıyoruz. Dolayısıyla böyle yoğun bir çalışma içerisindeyiz' dedi.