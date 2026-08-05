  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BYD konusunda sessizliğe gömülmüşlerdi: Çin, Türkiye ile ilgili yeni hedefini duyurdu Dev bankadan altın için olay tahmin! Rakamı duyanın ağzı bir karış açık kaldı Güvendiğimiz dağlara karlar yağdı: Yıllardır doğal diye satılan ünlü marka, Bakanlığın hile listesine girdi İETT otobüsü kazaya karıştı: Kahreden haber geldi Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Gamze Özçelik’ten dikkat çeken karar Kademeli emeklilik çıkarsa kim, ne zaman emekli olacak? İşte beklenen yaş ve prim tablosu Resmi Gazete’de yayınlandı Her kentte iklim değişikliği kurulu olacak Korkudan ödleri koptu: Türk İHA'ları ve uçakları hava sahamıza girdi Trabzonspor’da Salah’tan sonra dünyayı sarsacak bir transfer daha: Yıldız golcüye resmi teklif yapıldı Bosna Hersek'teki Fetih Şenlikleri Biz buradayız hiçbir yere gitmedik
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

Son yıllarda enerjide büyük bir atılım ortaya koyan Türkiye'den bir son dakika hamlesi daha geldi. Katıldığı canlı yayında ülke bazlı ortaklıklarla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Afrika'da Gine-Bissau, Angola, Liberya... Şimdilik şirketlerini söylemeyeyim, projeleri söylemeyeyim. Libya çok yoğun çalışıyoruz. Ama çok daha büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz. İnşallah oradan bir netice aldıracağız. Orta Asya; Kazakistan, Azerbaycan'da ilgilendiğimiz sahalar var. Irak ve şimdi Pakistan'da sahalar almıştık, orada çalışmaya başlıyoruz fiili olarak. Yakın bir zamanda Bangladeş'te deniz sahalarıyla ilgili bir süreci başlatıyoruz. Dolayısıyla böyle yoğun bir çalışma içerisindeyiz' dedi.

#1
Foto - Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Irak ile imzalanan Kerkük petrolleri anlaşmasının detaylarını paylaşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliği, yurt dışındaki petrol ve doğal gaz projeleri ile Irak'la enerji iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, NATO Zirvesi'nin ardından Irak ile gerçekleştirdiği temaslara değinerek, Irak ile yoğunlaşan temasların ve imzalanan anlaşmaların iki ülke ilişkilerine hukuki bir zemin kazandırdığını belirtti. Temmuz ayının Irak ile ilişkiler açısından oldukça yoğun geçtiğini de söyleyen Bayraktar, ziyaret ve yürütülen çalışmaların, dünyada krizlerin ve çatışmaların arttığı kritik bir dönemde gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

#2
Foto - Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

"Böyle bir kritik dönemde İran'la, Irak'la olan ilişkimiz ve Irak'la olan gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar çok önemli. Anlaşmaların özünde tabii Kerkük'le başlamak lazım. Kerkük bizim üzerinde yaklaşık 2,5 yıldır çalıştığımız bir konu aslında. İmzalar atılınca bunu ilan etme durumuna geldik ama çok uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Büyük resme baktığınızda Türkiye olarak biz şunu yapmaya çalışıyoruz; Türkiye'nin mutlak surette enerjideki dışa bağımlılığını düşürmemiz lazım ve bunun için bütün Türkiye'deki kaynaklarımızı; yenilenebilir enerji başta olmak üzere, doğalgaz kaynakları, petrol kaynakları, maden kaynaklarını devreye almaya çalışıyoruz."

#3
Foto - Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında yurt dışındaki faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda Türkiye Petrolleri'nin üretim kapasitesini büyütmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Irak ile imzalanan Kerkük anlaşmasının bu hedefin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Bayraktar, petrol boru hattı anlaşmaları ve planlanan yeni projelerin iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendireceğini dile getirdi.

#4
Foto - Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

Türkiye Petrolleri'nin küresel ölçekte daha etkin bir enerji şirketi haline gelmesi hedefiyle çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, "Türkiye'de edindiğimiz bu tecrübeyi, bu kabiliyeti de yurt dışında projelerde aramayla alakalı yeni bir faza geçmiş durumdaydık. Ben aslında geçtiğimiz programda, yılbaşında sizinle yaptığımız programda burada birkaç bunun aslında mesajını vermiştim. Hatta o programda şunu söylediğimi hatırlıyorum: Türkiye Petrollerini 1 milyon varil günde üretim yapacak bir şirkete dönüştürmek; bunun bir kısmını Türkiye'de ama bir kısmını mutlaka dışarıda üretilebilecek bir hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında Irak ve Kerkük anlaşması bunun bir parçası, bir yansıması. Ama bunun dışında da özellikle petrol boru hattı anlaşmaları ve bundan sonrası için konuştuğumuz konular hakikaten Irak'la Türkiye'yi stratejik anlamda birbirine bağlayacak çok önemli adımlar" diye konuştu.

#5
Foto - Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

Irak petrolünün Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden Türkiye'ye taşınmasını öngören 750 bin varillik kapasiteyi değerlendiren Bakan Bayraktar, "Öncelikle Kerkük anlaşmasına çok kısa değineyim. Kerkük, İngiliz petrol şirketinin yaklaşık 100 yıldır petrol ürettiği bir yer. Biz de bir anlamda aslında 100 sene sonra neredeyse Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. Orada bir tane Amerikalı ortağımız var. Yani İngiltere, Amerika, Türkiye üçlüsünün ortak olduğu çok büyük bir petrol rezervine sahip. Yaklaşık şu anda tahminler 3 milyar varillik bir petrol rezervinden bahsediyoruz. Hani bunu bugünkü rakamlara dönersek 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Günlük üretiminin 1,2 milyon varillere çıkabileceği bir potansiyel var ve hani dünyanın en iyi şirketleriyle Türkiye Petrolleri burada ortak bir şekilde bu faaliyeti yürütecek" açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

Irak'ta enerji alanında Kerkük-Ceyhan boru hattı dışında üzerinde çalışılan birçok projenin olduğunu da kaydeden Bayraktar, bunlardan birinin de Silopi-Habur-Basra güzergahında olduğunu ve inşa edilmesi halinde Irak petrolünün Ceyhan üzerinden hem Türkiye'deki rafinerilere hem de dünya piyasalarına ulaştırılmasını hedeflediğini söyledi. Körfez ülkelerinde yaşanan çatışmaların da Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığını olumsuz etkilediğini ve riskli kıldığını kaydeden Bayraktar, "Hürmüz bize şunu söyledi; mutlaka alternatif güzergahlara, alternatif rotalara ihtiyacı var dünyanın.

#7
Foto - Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

Yani bütün petrolünüzü siz, Irak için söylüyorum ve Körfez'deki birçok ülke için söylüyorum, işte Hürmüz'den geçerek dünya piyasalarına götürürseniz orada olabilecek şu anda bir çatışma ortamı var, yarın Allah korusun bir kaza olabilir, başka bir şey olabilir; dolayısıyla alternatif ve çeşitlendirme çok önem arz ediyor. Biz şu anda alternatiflerden bir tanesi, konuştuğumuz projelerden, evet, şu anda bu 750 bin varili mevcut hatlarımızdan taşıyabiliriz. Biz mevcut hatlarımızdan 1,5 milyon varil taşıyabiliriz aslında ve diyoruz ki bunu miktarını da artırabiliriz, yani 2-2,5 milyon varillere çıkabiliriz ve boru hattını da Basra'ya kadar uzatalım; gerek Irak'ın üretimi bir kısım üretimini veya Kuveyt, Körfez ülkelerinden 'Bu hattı ben kullanmak istiyorum ya, petrolümün tamamı Hürmüz'den geçmesin burada başımıza ne geleceği belli değil' diyenleri de bu güzergahtan biz dünya piyasalarına açabiliriz diyoruz" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

Bakan Bayraktar, daha büyük hedeflerinin Basra'ya uzatılması planlanan petrol boru hattı ile elektrik iletim hatlarına paralel bir doğal gaz boru hattı inşa etmek olduğunu belirterek, "Daha büyük projemiz aslında bu. Basra'ya uzatmayı düşündüğümüz petrol boru hattına, elektrik iletim hatlarının yanına bir doğal gaz boru hattı yapıp belki ileride Katar doğal gazını, Körfez'de üretilecek doğal gazı ters akışla bu sefer Irak üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı da büyük bir projeyi de konuşuyoruz" bilgisini paylaştı.

#9
Foto - Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

Bakan Bayraktar, yıl başından bu yana Exxon, Chevron, BP, Shell ve Total ile iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını belirterek, "Bu iş birliği anlaşmaları artık somut projelere dönüşüyor. BP anlaşması Kerkük'te somut ve ticari bir projeye dönmüş durumda, diğerleri de yavaş yavaş dönüşecek. Libya'da biri denizde biri karada iki saha almış durumdayız, daha büyük bir proje üzerinde de çalışıyoruz. Afrika'da Gine-Bissau, Angola ve Liberya'nın yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Irak ve Pakistan'da faaliyetlerimiz sürüyor. Yakın zamanda Bangladeş'te deniz sahalarıyla ilgili süreci başlatacağız. Oruç Reis'in yeni görev yeri de Pakistan olacak" değerlendirmesinde bulundu.

#10
Foto - Türkiye enerjide resmen şov yapıyor! Pakistan’dan sonra sırada o ülke var: Hindistan adeta çıldıracak

Bakan Bayraktar, 2016'da hayata geçirilen Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye'nin kendi gemileri ve ekipmanlarıyla yürüttüğü arama faaliyetlerinin Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası ve Gabar keşifleriyle sonuç verdiğini, bunun da Türkiye Petrolleri'nin yurt dışındaki faaliyetlerini güçlendirdiğini söyledi. Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Somali, Irak, Pakistan ve Bulgaristan'ın Karadeniz'deki offshore sahasında arama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, Afrika başta olmak üzere yeni uluslararası anlaşmaların da yakında duyurulacağını ifade etti. Bakan Bayraktar, Somali'de sondaj çalışmalarını sürdüren Çağrı Bey gemisinin 3 bin 450 metre su derinliğinde yürüttüğü ilk kuyuda yaklaşık 4 bin metreye ulaştığını, sondajın ise 7 bin metreye kadar devam edebileceğini söyledi. İlk kuyunun sonuçlarına ilişkin gelecek haftaların takip edilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, operasyonun zorluğuna rağmen gemilerin teknik kapasitesi ve Karadeniz'de kazanılan tecrübeyle Somali'den olumlu bir sonuç almayı hedeflediklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi
Dünya

O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi

Danimarka’da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama başladı. İlk gruptaki 1600 genç, temel eğitimin ardından altı ay..
Sapık Bennu Gerede Sabetayist çıktı!
Gündem

Sapık Bennu Gerede Sabetayist çıktı!

Sabetaycılar hala misyonları gereği Türk milletinin temelini kazmaya devam ediyor. Boynunda taşıdığı kolye ve yaptığı açıklamalar nedeniyle ..
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!
Gündem

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu adına faaliyet gösteren “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli X hesabı, mahkeme k..
Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!
Gündem

Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!

CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden isimlerin başını çeken Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eski çalışanı olduğunu iddia ede..
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp yazışmaları: Ekrem İmamoğlu ile özgür pastayı paylaşmada anlaşamadılar
Siyaset

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp yazışmaları: Ekrem İmamoğlu ile özgür pastayı paylaşmada anlaşamadılar

CHP’li Menderes Belediyesi’nde Başkan İlkay Çiçek dahil 14 kişi gözaltına alınırken operasyonun görüntüleri yayınlandı. Öte yandan Başkan Çi..
CHP'den Meclis'te koridor kavgası! Özgür Özel ve ekibine oda şoku!
Gündem

CHP'den Meclis'te koridor kavgası! Özgür Özel ve ekibine oda şoku!

CHP yönetimi, partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin TBMM'de kullandığı oda ve koridorların d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23