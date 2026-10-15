Türkiye elden çıkarmaya çalışıyordu: S-400'ler o ülkeye gidiyor

Fas ile Cezayir arasındaki uzun süredir devam eden bölgesel rekabet, iki ülkenin savunma yatırımlarını yakından takip edilen bir konu haline getiriyor. Bu çerçevede Fas'ın S-400 hava savunma füzesi sistemine yönelmesi, gerçekleşmesi halinde bölgedeki hava savunma kapasitesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıyabilir. Ancak mevcut bilgiler, Fas'ın 8 adet S-400 hava savunma füzesi sistemi satın almak üzere kesin karar aldığını göstermiyor. Sonuç olarak, Fas'ın Rusya'dan 8 adet S-400 hava savunma füzesi sistemi alacağı iddiası dikkat çekse de bu rakam ve yeni pazarlık süreci henüz doğrulanmış değil. Fas'ın S-400 hava savunma füzesi seçeneğini geçmişte değerlendirmiş olması, yeni bir anlaşmanın kesinleştiği anlamına gelmiyor.