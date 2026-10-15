Türkiye elden çıkarmaya çalışıyordu: S-400'ler o ülkeye gidiyor

Rusya tarafından geliştirilen S-400 hava savunma füzesi sistemi, farklı irtifa ve menzillerdeki hava tehditlerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Sistem; savaş uçakları, seyir füzeleri ve belirli balistik füze tehditlerine karşı önleme kabiliyeti sunuyor. S-400 hava savunma füzesi bataryaları; radarlar, komuta-kontrol unsurları ve farklı menzillere sahip önleyici füzelerden oluşuyor. Bu yapı, sistemin tek bir füze türüne bağlı kalmadan farklı hedeflere karşı görev yapabilmesini sağlıyor. Fas'ın S-400 hava savunma füzesi alımını gerçekleştirmesi durumunda ülkenin uzun menzilli hava savunma kapasitesini artırması mümkün olabilir. Bununla birlikte böyle bir tedarikin maliyeti, bakım gereksinimleri, eğitim süreci ve mevcut savunma altyapısıyla uyumu da karar üzerinde etkili olacaktır.