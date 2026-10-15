  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Canan karatay zayıflama iğnelerini işaret ederek uyardı: Riski büyük Apple bayram etmiş: Yapay zeka devi OpenAI’a gizli belge şoku Taraftarın gündemi farklı: 6 gollü farklı yenilginin ardından İsmail Kartal'ın montu gündem oldu İstanbul'u sağanak vurdu... Aylin Coşkun'un lüks villasını su bastı! Ünlü isim: Merdivenlerden su fışkırıyor Sinirler çok gergin: Alanyaspor maçından sonra kıyamet kopabilir! Kadro dışı kararları Palamut ve hamsi kapış kapış gidiyor: Fiyat uygunken stoklayın çağrısı geldi... 40 gün daha sürer Sitenin otoparkını satın aldı! Komşularından ücret isteyince ortalık karıştı! Kalp gözüyle okuyorlar: Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim sevinci!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye elden çıkarmaya çalışıyordu: S-400'ler o ülkeye gidiyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye elden çıkarmaya çalışıyordu: S-400'ler o ülkeye gidiyor

Türkiye'nin F-35 krizini çözmek amacıyla üçüncü bir ülkeye devretmeye hazırlandığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya, Arap ülkesiyle masaya oturdu.

4
#1
Foto - Türkiye elden çıkarmaya çalışıyordu: S-400'ler o ülkeye gidiyor

Star'da yer alan habere göre, Fas'ın Rusya'dan 8 adet S-400 hava savunma sistemi satın almak için pazarlık masasına oturacağı öne sürüldü. Fas'ın S-400 hava savunma füzesi sistemine ilgisi ise daha önce de basına yansımıştı.

#2
Foto - Türkiye elden çıkarmaya çalışıyordu: S-400'ler o ülkeye gidiyor

Kuzey Afrika'da savunma dengelerine ilişkin tartışmalar sürerken, Fas'ın Rus yapımı S-400 hava savunma füzesi sistemini yeniden gündemine aldığı iddiası dikkat çekti. Arap basınında gündeme getirilen iddiaya göre Rabat yönetiminin, Rusya'dan 8 adet S-400 hava savunma füzesi sistemi tedarik etmek için görüşmelere başlayabileceği ileri sürüldü.

#3
Foto - Türkiye elden çıkarmaya çalışıyordu: S-400'ler o ülkeye gidiyor

Fas'ın S-400 hava savunma füzesi sistemine yönelik ilgisi ilk kez gündeme gelmiyor. Fas merkezli Hespress, Kasım 2024'te Rus haber ajansına dayandırdığı haberinde Fas'ın S-400 tedarikini değerlendiren ülkeler arasında gösterildiğini aktarmıştı.

#4
Foto - Türkiye elden çıkarmaya çalışıyordu: S-400'ler o ülkeye gidiyor

Fas'ın savunma tercihleri üzerine değerlendirmelerde bulunan askerî uzman geçtiğimiz sene Fas kanalına yaptığı açıklamada, ülkenin S-400 seçeneğini daha önce incelediğini ancak teknik, mali ve stratejik gerekçelerle bu seçeneği bir kenara bıraktığını belirtmişti.

#5
Foto - Türkiye elden çıkarmaya çalışıyordu: S-400'ler o ülkeye gidiyor

Rusya tarafından geliştirilen S-400 hava savunma füzesi sistemi, farklı irtifa ve menzillerdeki hava tehditlerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Sistem; savaş uçakları, seyir füzeleri ve belirli balistik füze tehditlerine karşı önleme kabiliyeti sunuyor. S-400 hava savunma füzesi bataryaları; radarlar, komuta-kontrol unsurları ve farklı menzillere sahip önleyici füzelerden oluşuyor. Bu yapı, sistemin tek bir füze türüne bağlı kalmadan farklı hedeflere karşı görev yapabilmesini sağlıyor. Fas'ın S-400 hava savunma füzesi alımını gerçekleştirmesi durumunda ülkenin uzun menzilli hava savunma kapasitesini artırması mümkün olabilir. Bununla birlikte böyle bir tedarikin maliyeti, bakım gereksinimleri, eğitim süreci ve mevcut savunma altyapısıyla uyumu da karar üzerinde etkili olacaktır.

#6
Foto - Türkiye elden çıkarmaya çalışıyordu: S-400'ler o ülkeye gidiyor

Fas ile Cezayir arasındaki uzun süredir devam eden bölgesel rekabet, iki ülkenin savunma yatırımlarını yakından takip edilen bir konu haline getiriyor. Bu çerçevede Fas'ın S-400 hava savunma füzesi sistemine yönelmesi, gerçekleşmesi halinde bölgedeki hava savunma kapasitesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıyabilir. Ancak mevcut bilgiler, Fas'ın 8 adet S-400 hava savunma füzesi sistemi satın almak üzere kesin karar aldığını göstermiyor. Sonuç olarak, Fas'ın Rusya'dan 8 adet S-400 hava savunma füzesi sistemi alacağı iddiası dikkat çekse de bu rakam ve yeni pazarlık süreci henüz doğrulanmış değil. Fas'ın S-400 hava savunma füzesi seçeneğini geçmişte değerlendirmiş olması, yeni bir anlaşmanın kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandas

Şantaj cı sahtekar abd ye güvenmeyin s400 leri bize verdirir iki gün sonra cayar çünkü kahpe bir devlet

sercan

C.başkanımız defalarca S400 saldırı değil savunma silahıdır.Yani kendimiz sadece savunmak içindir.Savunmamızdan vazgçemek bana göre ihaneetir.Trampın ihaneti.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor
Dünya

Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor

Çinli enerji şirketi CNPC'nin Nijer'deki iştiraki tarafından işletilen petrol sahasında meydana gelen sızıntıda ham petrol ve gaz 10 metrede..
İstanbul'dan korkunç görüntü
Gündem

İstanbul'dan korkunç görüntü

Mega kent İstanbul, kuvvetli sağanak yağıştan olumsuz etkilenirken, Kuzey Marmara Otoyolu Riva istikametinde biriken suların yola taşması so..
Rezil sunucu bir kez daha işsiz kaldı Hande Sarıoğlu’na Beyaz TV şoku!
Gündem

Rezil sunucu bir kez daha işsiz kaldı Hande Sarıoğlu’na Beyaz TV şoku!

Sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksızca paylaşımların yanı sıra skandal açıklamalarıyla da sık sık gündem olan sunucu Hande Sarıoğlu, bir..
Halk TV’ye kayyum sonrası Muharrem İnce’nin sözleri gündemde! "Maaş alıyorlar, haber yapınca kesmekle tehdit ediyorlar"
Gündem

Halk TV’ye kayyum sonrası Muharrem İnce’nin sözleri gündemde! “Maaş alıyorlar, haber yapınca kesmekle tehdit ediyorlar”

Yaptığı yayınlar ve kamuoyunda tartışma konusu olan haberleriyle sık sık tepki çeken Halk TV’ye kayyum atanmasının ardından Muharrem İnce’ni..
Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam
Gündem

Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 98'inci duruşma görülürken, iddianamede “örgüt elebaşı” olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu savunmasına başl..
Besle kargayı oysun gözünü: Alman istihbaratında Mossad şoku
Dünya

Besle kargayı oysun gözünü: Alman istihbaratında Mossad şoku

Almanya'nın eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning ile İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski direktörü Dan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23