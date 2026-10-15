  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sadece 1 gramı bile kalp krizine neden olabiliyor! Peki, çorbanın tuzu fazla kaçtıysa ne yapacağız? Canan karatay zayıflama iğnelerini işaret ederek uyardı: Riski büyük Apple bayram etmiş: Yapay zeka devi OpenAI’a gizli belge şoku Taraftarın gündemi farklı: 6 gollü farklı yenilginin ardından İsmail Kartal'ın montu gündem oldu İstanbul'u sağanak vurdu... Aylin Coşkun'un lüks villasını su bastı! Ünlü isim: Merdivenlerden su fışkırıyor Sinirler çok gergin: Alanyaspor maçından sonra kıyamet kopabilir! Kadro dışı kararları Palamut ve hamsi kapış kapış gidiyor: Fiyat uygunken stoklayın çağrısı geldi... 40 gün daha sürer Sitenin otoparkını satın aldı! Komşularından ücret isteyince ortalık karıştı!
Aktüel
9
Yeniakit Publisher
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva'dan Yetev okullarına ziyaret

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva'dan Yetev okullarına ziyaret

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, YETEV Okulları Başakşehir Kampüsü’nü ziyaret ederek okulun eğitim yaklaşımı, öğrenme ortamları ve öğrencilerin gelişimini destekleyen uygulamaları hakkında bilgi aldı. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın eşlik ettiği ziyarette Mirziyoyeva, kampüste eğitim gören Özbekistanlı öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

#1
Foto - Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva'dan Yetev okullarına ziyaret

Necmeddin Bilal Erdoğan, ziyaret boyunca Mirziyoyeva’ya okulun farklı kademelerindeki eğitim ortamlarını ve uygulama alanlarını aktararak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

#2
Foto - Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva'dan Yetev okullarına ziyaret

Ziyaretin ilk duraklarından biri, anaokulu kademesinde Montessori eğitim modelinin uygulandığı sınıf oldu.

#3
Foto - Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva'dan Yetev okullarına ziyaret

Necmeddin Bilal Erdoğan, sınıfta kullanılan eğitim materyalleri ve Montessori yaklaşımının çocukların öğrenme süreçlerindeki yeri hakkında bilgi paylaştı.

#4
Foto - Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva'dan Yetev okullarına ziyaret

Çocuğun kendi hızında öğrenmesini, keşfederek ilerlemesini ve bağımsızlık kazanmasını destekleyen modelde, somut materyaller aracılığıyla çocukların farklı beceriler geliştirildiği ifade edildi.

#5
Foto - Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva'dan Yetev okullarına ziyaret

Program kapsamında Kur’an Sınıfı ve Dramasal Atölyesini de ziyaret eden Mirziyoyeva, öğrencilerin farklı alanlardaki eğitim faaliyetlerini yakından görme fırsatı buldu.

#6
Foto - Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva'dan Yetev okullarına ziyaret

Kampüs içinde bulunan Mutfak Atölyesi’nde ise öğrencilerin yemek hazırlama süreçlerini deneyimlemelerini, sofra adabını öğrenmelerini ve sofra düzeni ile sunum becerilerini geliştirmelerini destekleyen Home Economics uygulamaları tanıtıldı.

#7
Foto - Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva'dan Yetev okullarına ziyaret

İlkokul ve lise kademelerindeki sınıfların yanı sıra fen sınıfını da gezen Mirziyoyeva, okulun farklı yaş gruplarına yönelik öğrenme ortamlarını yerinde inceledi.

#8
Foto - Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva'dan Yetev okullarına ziyaret

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür
Gündem

Başakşehir Belediyesi ahlaksız mekanı kapattı! Jet hızıyla mühür

Mikel Coffee adlı kahve zincirinin Başakşehir’deki şubesi için çekilen ve büyük tepki çeken skandal reklam filmine karşı hızlı bir refleks v..
Halk TV’ye kayyum sonrası Muharrem İnce’nin sözleri gündemde! "Maaş alıyorlar, haber yapınca kesmekle tehdit ediyorlar"
Gündem

Halk TV’ye kayyum sonrası Muharrem İnce’nin sözleri gündemde! “Maaş alıyorlar, haber yapınca kesmekle tehdit ediyorlar”

Yaptığı yayınlar ve kamuoyunda tartışma konusu olan haberleriyle sık sık tepki çeken Halk TV’ye kayyum atanmasının ardından Muharrem İnce’ni..
Çaldığı kolilerden bakın ne çıktı! Hırsızlık tarihinde böyle soygun görülmedi
Dünya

Çaldığı kolilerden bakın ne çıktı! Hırsızlık tarihinde böyle soygun görülmedi

ABD'de bir ofise giren hırsız, içinde tanesi 900 ila 1900 dolar değerindeki Apple Mac mini bilgisayarları olduğunu düşündüğü onlarca kutuyu ..
Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam
Gündem

Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 98'inci duruşma görülürken, iddianamede “örgüt elebaşı” olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu savunmasına başl..
Halk TV’nin DMM’ye takılan kuyruklu yalanları! İşte tek tek çürütülen haberler
Gündem

Halk TV’nin DMM’ye takılan kuyruklu yalanları! İşte tek tek çürütülen haberler

Muhalif yayınlarıyla gündemden düşmeyen Halk TV’nin arşivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yalan..
İstanbul’da sağanak kabusu! Megakent sular altında kaldı, İBB ekipleri teyakkuza geçti!
Gündem

İstanbul’da sağanak kabusu! Megakent sular altında kaldı, İBB ekipleri teyakkuza geçti!

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 50 ila 95 kilogram arasında yağışın düştü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23