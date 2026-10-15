Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mirziyoyeva'dan Yetev okullarına ziyaret
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, YETEV Okulları Başakşehir Kampüsü’nü ziyaret ederek okulun eğitim yaklaşımı, öğrenme ortamları ve öğrencilerin gelişimini destekleyen uygulamaları hakkında bilgi aldı. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın eşlik ettiği ziyarette Mirziyoyeva, kampüste eğitim gören Özbekistanlı öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.