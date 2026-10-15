İstanbul’un 1600 yıllık kapısı halen ayakta! Adı yüzyıllar içinde böyle değişti

Akademisyen ve sanat tarihçisi Yasin Saygılı, AA muhabirine, Mevlana Kapı'nın Doğu Roma döneminde "Rhegion Kapısı" adıyla bilindiğini söyledi. Kapının o dönemde şehrin ana geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Saygılı, yapının sur dışındaki yerleşimlerle ulaşımın sağlanmasında önemli rol üstlendiğini anlattı. Saygılı, kapının 5. yüzyılda geçirdiği onarımlara ilişkin şunları söyledi: "Burası büyük bir kapı normalde. Özellikle 5. yüzyılda Theodosius döneminde Balkanlar’dan Hunlar hızlıca gelirken büyük bir deprem oluyor ve şehir kapısı yıkılıyor. Bunun üzerine bir an önce yapmak istiyorlar kapıyı ve 60 gün içerisinde kapıyı tamamladıktan sonra bu da enteresandır, pagan döneme ait olan bir gönderme yaparak İmparator Theodosius döneminde Vali Konstantin tarafından bu kapı 60 günde yapıldı, 'Bu Athena'nın bile yapamayacağı bir iştir' diye bir nevi mitolojik olarak geçmiş döneme bir gönderme yapılıyor Hristiyan bir imparator döneminde." Kapının sıradan bir tali geçitten farklı olduğunu dile getiren Saygılı, "O bakımdan o dönemde ana kapılardan bir tanesi burası ve şehrin dışarıyla olan iletişimini, ulaşımını sağlayan büyük kapılardan birisi. Normal tali yan kapılardan farklı olarak buranın önündeki hendeklerden dolayı açılır kapanır bir kapı olduğuna dair elimizde de çeşitli bilgiler günümüze gelmiş durumda. Yani bir hendeğin üzerinde bir kapı açılıyor, iniyor ve öyle tekrardan kalkarak ulaşım sağlanıyor o dönemler." dedi. Osmanlı döneminde kapının "Bab-ı Cedid", yani "Yeni Kapı" olarak adlandırıldığını aktaran Saygılı, bu isimle ilgili IV. Murad dönemine atfedilen bir rivayetin de anlatıldığını belirtti.