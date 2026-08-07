Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor
Ordu'da 308 dönüm arazi üzerine kurulan ve inşaatı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesinin eylül ayında hasta kabulüne başlaması hedefleniyor. Depreme dayanıklı şekilde ve son teknoloji kullanılarak inşa edilen hastanede, 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı, 386 poliklinik, tüp bebek merkezi, helikopter pisti, kreş ve 2 bin araç kapasiteli kapalı otopark bulunuyor. İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk de "Bölgemizde sadece eşsiz bir bina değil, aynı zamanda içindeki tıbbi cihaz ve gereçlerle üstün bir sağlık hizmeti sunulacak" açıklaması yaptı.