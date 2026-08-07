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Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

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AA Giriş Tarihi:

Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Ordu'da 308 dönüm arazi üzerine kurulan ve inşaatı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesinin eylül ayında hasta kabulüne başlaması hedefleniyor. Depreme dayanıklı şekilde ve son teknoloji kullanılarak inşa edilen hastanede, 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı, 386 poliklinik, tüp bebek merkezi, helikopter pisti, kreş ve 2 bin araç kapasiteli kapalı otopark bulunuyor. İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk de "Bölgemizde sadece eşsiz bir bina değil, aynı zamanda içindeki tıbbi cihaz ve gereçlerle üstün bir sağlık hizmeti sunulacak" açıklaması yaptı.

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Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 2021 yılında yapımına başlanan Ordu Şehir Hastanesinin 987 yatak olarak planlanan kapasitesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirmenin ardından 1200'e yükseltildi.

#2
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Depreme dayanıklı şekilde ve son teknoloji kullanılarak inşa edilen hastane, 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı, 386 poliklinik, tüp bebek merkezi, helikopter pisti, kreş ve 2 bin araç kapasiteli kapalı otoparkla hizmet verecek.

#3
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

İnşaatında yaklaşık 2 bin 500 işçinin görev aldığı Ordu Şehir Hastanesinde geçici kabul işlemleri ise tamamlandı.

#4
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk, projenin 2017 yılında hazırlandığını, hastane inşaatının ise 2021 yılının mart ayında başladığını söyledi.

#5
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Projenin çok büyük bir eser olduğunun altını çizen Çelenk, "Bölgemizde sadece eşsiz bir bina değil, aynı zamanda içindeki tıbbi cihaz ve gereçlerle üstün bir sağlık hizmeti sunulacak." dedi.

#6
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Çelenk, hastanenin son teknolojik cihazlarla donatıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

#7
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

"Dünya standartlarında en üst düzeyde 3 Tesla MR cihazıy0la, bir adet 512 kesitli, iki adet 256 kesitli tomografisiyle, radyoterapi ve kemoterapisiyle, robotik yürüme cihazlarıyla, yoğun bakım ve ameliyathaneleriyle ilimizde olmayan birçok hizmeti vatandaşlarımıza sunmuş olacak. İçindeki son teknoloji cihazlarla dünya standartlarında bir hastaneye kavuşmuş oluyoruz."

#8
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

"GÜVENLİ VE SORUNSUZ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK ÖNCELİĞİMİZ" Hastanenin geçici kabul işlemlerinin tamamlandığını belirten Çelenk, "Şu anda tıbbi ve teknik altyapılarla ilgili son çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Güvenli ve sorunsuz sağlık hizmeti sunmak önceliğimiz. İnşallah eylül ayında hastanemizde hasta kabul etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

#9
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Çelenk, Ordu Şehir Hastanesinin ilin ihtiyaç duyduğu bir proje olduğunu dile getirerek, "Sadece ilimiz için değil, Karadeniz ve ülkemiz için çok büyük bir proje. Tamamlanıp açıldığında Ordu Şehir Hastanesi Türkiye'de en büyük 10 hastaneden biri olacak." dedi.

#10
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

"İLİMİZE VE BÖLGEMİZE SAĞLIKTA ÇAĞ ATLATACAK" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projelerinden birinin Ordu'ya yapılmasının mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Çelenk, "Böylesine büyük bir eser ilimize ve bölgemize sağlıkta çağ atlatacak. Bu da şehir hastanelerinin neden bu kadar önemsendiğinin bir göstergesidir. İnanıyorum ki proje hizmet vermeye başladıktan sonra ilimizde sağlık altyapısı çok gelişmiş olacak." ifadesini kullandı.

#11
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Çelenk, binanın depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini belirterek, hastanenin Sağlık Bakanlığı ve Ordu Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında afiliasyon (işbirliği) çerçevesinde hizmet vereceğine işaret etti.

#12
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Hastanenin tam kapasiteyle çalışması halinde yaklaşık 7 bin personelin hizmet vereceğini dile getiren Çelenk, "Burası hem sağlık hizmeti sunan hem de hekim ve uzman hekim yetiştiren bir sağlık üssü olacak." dedi.

#13
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Ordu Şehir Hastanesinden kareler…

#14
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Ordu Şehir Hastanesinden kareler…

#15
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Ordu Şehir Hastanesinden kareler…

#16
Foto - Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

Ordu Şehir Hastanesinden kareler…

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Yorumlar

Misafir

Çok güzel binalar çalışanlarda mutavazi saygılı aldıgı paranın hakını verirse dahada güzel olur.

Salih

Bu kadar güzel ìşler yapilirken hala reisin oylari yüzde 52 bandinda.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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