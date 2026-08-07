Türkiye, bir Şehir Hastanesine daha kavuşuyor! Hasta kabulü için gün sayıyor

"İLİMİZE VE BÖLGEMİZE SAĞLIKTA ÇAĞ ATLATACAK" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projelerinden birinin Ordu'ya yapılmasının mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Çelenk, "Böylesine büyük bir eser ilimize ve bölgemize sağlıkta çağ atlatacak. Bu da şehir hastanelerinin neden bu kadar önemsendiğinin bir göstergesidir. İnanıyorum ki proje hizmet vermeye başladıktan sonra ilimizde sağlık altyapısı çok gelişmiş olacak." ifadesini kullandı.