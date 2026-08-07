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Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez

Hatay'da düzenlenen ‘Ev Sahibi Türkiye' Konut Belirleme Kura Töreni'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da kurası çekilen sosyal konutların 2026 yılının Ekim ayında teslim edileceğini açıkladı. Kurum, "Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak, ciddi bir iştir. Bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. Dostlar alışverişte görsün diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez. Bunun böyle olmadığını da zaten bugün gördük" dedi.

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Foto - Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi'nin ikinci aşaması kapsamında hak sahibi vatandaşların hangi etaptaki, hangi daireye sahip olacağının tespit edileceği konut belirleme kura süreci Adıyaman ve Malatya'nın ardından Hatay'da devam etti.

#2
Foto - Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen "Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı Anahtar Teslim Töreni"ne Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TOKİ Başkanı M. Levent Sungur, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe başkanları ve vatandaşlar da yer aldı.

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Foto - Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez

"Deprem bölgesinde konutlar bitti ama deprem bölgesiyle işimiz bitmedi" sözünü hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Hep birlikte sözümüzün arkasında dimdik durmaya devam ediyoruz. Bu sözümüzün eseri olarak 81 ilde Cumhuriyet tarihimizin yansıması dediğimiz bu eserlerimizle yeni bir sosyal konut projesi başlattık. Yüzyılın Konut Projesi çalışmalarımızı aynı hızla sürdürüyoruz. Bugün de Hatay'a söz verdiğimiz evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu konutlarda yaşayabilmesi adına sosyal konut hamlemiz kapsamında tam 8 bin 500 konutumuzun kuralarını çekiyoruz. Böylece 40 binin üzerinde hemşerimizi daha güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuşturuyoruz. Tabi hemen müjdesini vereyim ki, aynı Asrın İnşa Seferberliği'ndeki hızımızı sosyal konut seferberliğinde de sürdürmeye devam ediyoruz ve bugün kuralarını çekeceğimiz konutlarımızı inşallah bu yılın Ekim ayında Hataylı kardeşlerimize teslim edeceğiz.”

#4
Foto - Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez

“Bugün Hatay'da çifte mutluluk yaşıyoruz. Bir yandan konutları belirlenen hak sahibi vatandaşlarımızın sevincine ortak oluyor bir yandan da Antakya'mıza muhteşem bir ticaret merkezi kazandırıyoruz. Şimdiye kadar TOKİ'miz eliyle Hatay'a 11 bini aşkın dükkanı yapmış olduk. Tabi hiçbir zaman ‘bu kadarı yeter' demedik, şehrimizin ticaretini geleceğe taşımaya aynı kararlılıkla devam ediyoruz. İşte bugün de Arasta bölgesine bu ticaret merkezi kazandırıyoruz. Sadece bu ticaret merkezimizin yatırım değeri yaklaşık 3,5 milyar lira. Burada esnaf kardeşimiz anahtarlarını teslim alacak. Bu ticaret merkezimizin her detayını aslına uygun bir şekilde nakış gibi işledik. Esnaf kardeşlerimize kazandırmış olduk."

#5
Foto - Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez

Bakan Kurum, "Biz bu hizmetleri yaparken birileri de devletimizi, AFAD'ımızı, Kızılay'ımızı ve kurumlarımızı yıpratmak için çırpındılar. Biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir bölgeyi küllerinden yeniden ayağa kaldırdık; onlar yalanlarla yapılanları gölgelemeye çalıştı. Biz on binlerce işçimizle gece gündüz ter döküp 455 bin konutu teslim ettik; onlar 11 ilimize bir adım bile atmadan oturdukları yerden ahkam kesti. Biz 11 bin kilometrelik altyapıyı ilmek ilmek yeniden ördük; onlar sadece çamur attı. Biz milletimizin umudunu büyütmeye çalışırken, onlar sadece umutsuzluk verdi. Şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım: Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak, ciddi bir iştir ve bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. ‘Dostlar alışverişte görsün' diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez. Bunun böyle olmadığını da zaten bugün gördük. Geçen zaman içerisinde kurumlarımıza güveni sarsmaya çalışanların o boş naraları, o boş iftiraları bir yel gibi geldi geçti. Zira, güneş balçıkla sıvanmaz. Onların yalanları unutuldu gitti ama geride devletimizin yükselen eserleri kaldı" dedi.

#6
Foto - Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez

Bakan Kurum, Terörsüz Türkiye hedefine de değinerek, "Bölgesel çatışmaların gölgesinde güç dengeleri yeniden kurulurken, milli sermayemiz dediğimiz kardeşliğimizi tahkim edecek, birlik ve dirliğimize kuvvet verecek kritik bir süreçten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye'nin yolunu açacak teklif, artık Gazi Meclis'imizde. Terörün bitmesi demek; iç kalemizi tahkim etmek demek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine terör yükünden arınmış güçlü bir Türkiye olarak yürümek demektir. Herkes bilmeli ki; Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğini esas alan stratejik bir devlet politikasıdır. Sadece ulusal güvenliğin değil, bölgesel barışın da anahtarıdır. İnşallah bu süreç tamamlandığında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakımızla birlikte Devlet Bahçeli Bey'in yakın takibiyle bu safhaları aştığımız, milletimizle birlikte bu çalışmaları yaptığımız süreç tamamlandığında Türkiye prangalarından kurtulacak, ebedi kardeşliğimiz, ortak geleceğimiz inşallah daha da güçlenecektir" dedi.

#7
Foto - Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez

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Foto - Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez

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Yorumlar

ata

reis ter döker beriki rakı diker reis ölüm tehdidi de olsa uçakların önüne atılır... beriki tankı lütfen göstermeyin ürküyoruz, müsade edin geçelim der... reis susuz, uykusuz, sabahlara kadar per perişan yaralır, şehit kardeşleri ile buluşur... beriki ayağını kırmadan gerine gerine televizyon.kahve keyfi yapar... devlet yönetimine gelmesi içibu yazının milyon satı olması gerek... ne devleti, tuvalet işletmesi dahi bu adamlara verilemez... bakınız ekosistem... bi müşteri sana üç müşteri bana der... dedikleri, diyeceklerinin garantisidir...
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