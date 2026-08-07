Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez

Bakan Kurum, "Biz bu hizmetleri yaparken birileri de devletimizi, AFAD'ımızı, Kızılay'ımızı ve kurumlarımızı yıpratmak için çırpındılar. Biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir bölgeyi küllerinden yeniden ayağa kaldırdık; onlar yalanlarla yapılanları gölgelemeye çalıştı. Biz on binlerce işçimizle gece gündüz ter döküp 455 bin konutu teslim ettik; onlar 11 ilimize bir adım bile atmadan oturdukları yerden ahkam kesti. Biz 11 bin kilometrelik altyapıyı ilmek ilmek yeniden ördük; onlar sadece çamur attı. Biz milletimizin umudunu büyütmeye çalışırken, onlar sadece umutsuzluk verdi. Şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım: Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak, ciddi bir iştir ve bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. ‘Dostlar alışverişte görsün' diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez. Bunun böyle olmadığını da zaten bugün gördük. Geçen zaman içerisinde kurumlarımıza güveni sarsmaya çalışanların o boş naraları, o boş iftiraları bir yel gibi geldi geçti. Zira, güneş balçıkla sıvanmaz. Onların yalanları unutuldu gitti ama geride devletimizin yükselen eserleri kaldı" dedi.