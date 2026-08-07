Hatay'da dar gelirliler için 8 bin 500 konutun kuraları çekildi! Bakan Kurum: Devlet yönetmek sosyal medya şovuna benzemez
Hatay'da düzenlenen ‘Ev Sahibi Türkiye' Konut Belirleme Kura Töreni'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da kurası çekilen sosyal konutların 2026 yılının Ekim ayında teslim edileceğini açıkladı. Kurum, "Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak, ciddi bir iştir. Bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. Dostlar alışverişte görsün diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez. Bunun böyle olmadığını da zaten bugün gördük" dedi.