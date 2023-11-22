Türkiye akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyor! 2035'te her iki araçtan biri elektrikli olacak!

Uraloğlu, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un kilit noktasında olan ülkeyi, uluslararası bir merkez haline getireceklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek yükleri FAV Limanı'ndan başlayarak demir yolu ve kara yolu bağlantısıyla Avrupa'ya ulaştıracak Kalkınma Yolu Projesi hem ülkemiz hem de Irak hükümeti yatırımlarıyla devam ediyor. Kalkınma Yolu'nun ülkemizdeki kara yolu ağı geçişi 1912 kilometre olacak. Bu kapsamda Şanlıurfa ile Ovaköy arasında 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımımızı da planladık. Uluslararası koridorlar için yatırımlara kesintisiz devam ediyoruz." 2028'e kadar 1009 kilometre daha yeni otoyol yapmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, bu kapsamda Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktaracaklarını anlattı.