Türkiye akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyor! 2035'te her iki araçtan biri elektrikli olacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ATO Congresium'da düzenlenen "Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergi Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, etkinliği kara yolu sektöründeki projelendirme ve yapım teknikleri konusundaki son gelişmelerin paylaşılması açısından önemli bulduğunu söyledi. Uluslararası standartlara uygun geliştirilmiş ulaşım yatırımlarıyla 100 yıllık işi 21 yıla sığdırarak ülkeyi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemiz, küresel ticaret için önemli bir kesişme noktasındadır. Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç büyük kıtanın kalbi konumundadır. Bu nedenle ülkemizi, hava yollarından deniz yollarına, kara yolundan demir yollarına kadar çok modlu taşımacılık altyapısı sunan uluslararası bir lojistik merkeze dönüştürüyoruz." diye konuştu. Uraloğlu, kara yolu taşımacılığının gelişmiş ülkeler için kilit rol oynadığına dikkati çekerek, son 21 yılda bu alanda çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini anımsattı. Bölünmüş yol ağının 29 bin 283 kilometreye ulaştığı bilgisini veren Uraloğlu, söz konusu alandaki yatırımlarla trafik güvenliğini artırıp kazalardaki ölüm oranını düşürdüklerini anlattı. Uraloğlu, ülkedeki köprü uzunluğunu 765 kilometreye, tünel uzunluğunu 725 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.