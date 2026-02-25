Baykar ABD, Çin ve Rusya'nın yapamadığını yaptı! Resmen tarih yazdı

29 Kasım 2025’ten bu yana Bayraktar KIZILELMA, farklı dahili sistemlerle uçuşlarını sürdürüyor. ASELSAN TOYGUN Dahili Elektro-Optik Sensör Sistemi ile uçuş yapıldı. ASELSAN KARAT Dahili Kızılötesi İz Takip Sistemi ile uçuş gerçekleştirildi. ASELSAN FEWS Dahili Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi ile de uçuş icra edildi. Aynı zamanda modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol - Hava Devriyesi) görevi de denendi. Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi. Böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde yapılabilirliği doğrulandı.