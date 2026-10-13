Türkiye 5 bin kilometre ötedeki ülkeye petrol ve doğalgaz için gidiyor: Karşımıza bakın hangi ülke çıktı
Türkiye'nin yurtdışındaki enerji hamleleri sürüyor. Bangladeş'e petrol ve doğalgaz için gitmeye hazırlanan TPAO'nun karşısına Asya devi çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin yurtdışındaki enerji hamleleri sürüyor. Bangladeş'e petrol ve doğalgaz için gitmeye hazırlanan TPAO'nun karşısına Asya devi çıktı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri, petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini Bengal Körfezi'ne taşımak için ilk adımı attı. Bangladeş'in uluslararası şirketlere açtığı 26 deniz sahasına ilişkin ihale belgelerini satın alan Türkiye Petrolleri Overseas Company (TPAO), Çinli enerji devleri Sinopec ve CNOOC ile aynı yarışa girmeye hazırlanıyor.
Bangladeş merkezli The Business Standard'ın haberine göre, 24 Mayıs'ta açılan ihalede bugüne kadar 10 şirket ön bilgilendirme paketini aldı. Ancak resmi ihale belgelerini satın alan şirket sayısı üçte kaldı. Türkiye Petrolleri belgeleri 23 Temmuz'da, Çinli CNOOC International 17 Ağustos'ta, Sinopec ise 23 Eylül'de temin etti. Sinopec ayrıca sahaların jeolojik yapısı ve hidrokarbon potansiyeline ilişkin ayrıntılı veri paketlerini de satın aldı.
Bangladeş'in devlet enerji şirketi Petrobangla tarafından yürütülen ihale, Bengal Körfezi'nde 11'i sığ, 15'i derin sularda bulunan toplam 26 petrol ve doğal gaz arama sahasını kapsıyor. Ülke yönetimi, denizlerdeki enerji kaynaklarını geliştirmek için uluslararası yatırımcıları bölgeye çekmeyi hedefliyor.
İhaleye ilgi gösteren şirket sayısını artırmak isteyen Bangladeş yönetimi, küresel enerji devleriyle temaslarını sürdürüyor. Petrobangla yetkilileri, 30 Eylül'de ABD'li ExxonMobil, İngiliz BP ve İtalyan Eni'nin temsilcileriyle görüştü. Brezilyalı Petrobras, ABD'li Murphy Oil ve Kuveytli KUFPEC de ihaleye çekilmek istenen şirketler arasında.
Petrobangla Operasyon ve Madenler Direktörü Md Shoyeb, resmi ihale belgelerini şu ana kadar yalnızca üç şirketin satın aldığını doğrularken büyük enerji şirketleriyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
İhalede son teklif verme tarihi 30 Kasım 2026. Türkiye Petrolleri'nin belgeleri satın alması, Bengal Körfezi'ndeki arama fırsatlarını değerlendirdiğini ortaya koysa da henüz resmi teklif verilmiş veya herhangi bir saha için anlaşma imzalanmış değil. Türkiye ile Çinli enerji devlerinin doğrudan rekabete girip girmeyeceği, tekliflerin sunulmasıyla netleşecek.
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