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Denizi olmayan Kars’ta 50, İstanbul’da 150-200 lira! Kars’ta palamut kapış kapış gitti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Denizi olmayan Kars’ta 50, İstanbul’da 150-200 lira! Kars’ta palamut kapış kapış gitti

Kars’ta balıkçılarda tanesi 50 liradan satışa sunulan palamut, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Uygun fiyatıyla dikkat çeken palamudu almak isteyen vatandaşlar balıkçıların yolunu tutarken, kasalar ve poşetlerle alışveriş yapan vatandaşlar tezgahlardaki balıkları kısa sürede tüketti. Deniz ile bağlantısı bulunmayan Kars’ta 50 liraya satılan palamudun üç yanı denizlerle çevrili İstanbul’da 150-200 lira fiyat aralığında satılması manidar bulundu.

#1
Foto - Denizi olmayan Kars’ta 50, İstanbul’da 150-200 lira! Kars’ta palamut kapış kapış gitti

Özellikle ekonomik fiyatıyla öne çıkan palamut kısa sürede en çok tercih edilen balıklar arasında yer aldı. Bazı vatandaşlar kasalarla, bazıları ise poşetlerle palamut satın alarak evlerinin yolunu tuttu. Tezgahlarda yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, satışa sunulan palamutlar da kısa sürede tükendi.

#2
Foto - Denizi olmayan Kars’ta 50, İstanbul’da 150-200 lira! Kars’ta palamut kapış kapış gitti

Balık fiyatlarının vatandaşların alışveriş tercihlerinde önemli rol oynadığı Kars’ta, tanesi 50 liradan satılan palamut yoğun talep gördü. Uygun fiyatlı balık almak isteyen vatandaşlar, tezgâhlardaki ürünlere ilgi gösterirken, palamudun kısa sürede tükenmesi de talebin yoğunluğunu ortaya koydu.

#3
Foto - Denizi olmayan Kars’ta 50, İstanbul’da 150-200 lira! Kars’ta palamut kapış kapış gitti

Balıkçılarda yaşanan hareketlilik, uygun fiyatlı ürünlerin vatandaşlar tarafından tercih edildiğini bir kez daha gösterdi. Palamut almak için balıkçıların yolunu tutan vatandaşlar, alışverişlerini tamamladıktan sonra evlerine döndü.

#4
Foto - Denizi olmayan Kars’ta 50, İstanbul’da 150-200 lira! Kars’ta palamut kapış kapış gitti

Kars’ta tanesi 50 liradan satışa sunulan palamut, hem fiyatı hem de gördüğü yoğun ilgiyle günün dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

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