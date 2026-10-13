Denizi olmayan Kars’ta 50, İstanbul’da 150-200 lira! Kars’ta palamut kapış kapış gitti
Kars’ta balıkçılarda tanesi 50 liradan satışa sunulan palamut, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Uygun fiyatıyla dikkat çeken palamudu almak isteyen vatandaşlar balıkçıların yolunu tutarken, kasalar ve poşetlerle alışveriş yapan vatandaşlar tezgahlardaki balıkları kısa sürede tüketti. Deniz ile bağlantısı bulunmayan Kars’ta 50 liraya satılan palamudun üç yanı denizlerle çevrili İstanbul’da 150-200 lira fiyat aralığında satılması manidar bulundu.