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Yaşadığınız bölgede yaz nasıl geçti? İşte Türkiye’nin yağış haritası

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AA Giriş Tarihi:

Yaşadığınız bölgede yaz nasıl geçti? İşte Türkiye’nin yağış haritası

Türkiye genelinde 2026 yılı yaz mevsiminde yağış miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarak metrekareye 58,3 kilograma ulaştı.

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Foto - Yaşadığınız bölgede yaz nasıl geçti? İşte Türkiye’nin yağış haritası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Yaz Mevsimi Yağış Değerlendirmesi Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminde ortalama metrekareye 58,3 kilogram yağış kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde metrekareye 30 kilogram olarak ölçülen yağış miktarı, bu yıl yüzde 94 artış gösterdi. Buna rağmen yağışlar, 1991-2020 dönemini kapsayan metrekareye 64 kilogramla mevsim normalinin yüzde 9 altında gerçekleşti.

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Foto - Yaşadığınız bölgede yaz nasıl geçti? İşte Türkiye’nin yağış haritası

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin tamamında geçen yıla göre yağış artışı kaydedilirken, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış miktarı iki katından fazla arttı. Akdeniz Bölgesi'nde geçen yıl 21 kilogram olan yaz yağışı bu yıl metrekareye 55,3 kilograma, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise metrekareye 28,6 kilogramdan 60,1 kilograma yükseldi. Marmara Bölgesi'nde de geçen yıl metrekareye 11,6 kilogram olarak kaydedilen yağış miktarı bu yıl metrekareye 34,1 kilograma ulaşarak iki katından fazla artış gösterdi. İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar geçen yıla göre yüzde 93, Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 74, Ege Bölgesi'nde yüzde 46 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 30 arttı.

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Foto - Yaşadığınız bölgede yaz nasıl geçti? İşte Türkiye’nin yağış haritası

EN FAZLA YAĞIŞ RİZE'DE KAYDEDİLDİ: Bölgelere göre yaz mevsiminde en yüksek yağış metrekareye 120,3 kilogramla Karadeniz Bölgesi'nde, en düşük yağış ise metrekareye 3,9 kilogramla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçüldü. İller genelinde en fazla yağış metrekareye 304,4 kilogramla Rize'de kaydedilirken, Rize'yi metrekareye 276 kilogramla Ardahan izledi. Mevsim normalleriyle karşılaştırıldığında ise Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar yüzde 48, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 8 arttı. Diğer bölgelerde yağışlar normallerinin altında kalırken, en fazla azalma yüzde 67 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti. Marmara'da yağışlar normaline göre yüzde 59, Ege'de yüzde 34, Karadeniz'de yüzde 9 ve İç Anadolu'da yüzde 6 azaldı.

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Foto - Yaşadığınız bölgede yaz nasıl geçti? İşte Türkiye’nin yağış haritası

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞLAR 8 YILDIR NORMALİN ALTINDA: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaz mevsimi yağışları, geçen yıla göre artış göstermesine rağmen üst üste 8 yıldır normallerinin altında kaldı. Bölgede bu yaz metrekareye 3,9 kilogram yağış ölçülürken, metrekareye 11,8 kilogram olan mevsim normaline göre yüzde 67 azalma yaşandı. Şırnak'ta son 60 yılın, Mardin ve Batman'da ise son 42 yılın en düşük yaz yağışları kaydedildi. Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Kaş ve Fethiye çevrelerinde yağışlar normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı. Samsun, Denizli, Burdur, Kemer, Elmalı, Mersin, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinde ise yağışlar normallerinin yüzde 60'tan fazla üzerine çıktı.

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