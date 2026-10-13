Yaşadığınız bölgede yaz nasıl geçti? İşte Türkiye’nin yağış haritası

Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin tamamında geçen yıla göre yağış artışı kaydedilirken, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış miktarı iki katından fazla arttı. Akdeniz Bölgesi'nde geçen yıl 21 kilogram olan yaz yağışı bu yıl metrekareye 55,3 kilograma, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise metrekareye 28,6 kilogramdan 60,1 kilograma yükseldi. Marmara Bölgesi'nde de geçen yıl metrekareye 11,6 kilogram olarak kaydedilen yağış miktarı bu yıl metrekareye 34,1 kilograma ulaşarak iki katından fazla artış gösterdi. İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar geçen yıla göre yüzde 93, Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 74, Ege Bölgesi'nde yüzde 46 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 30 arttı.