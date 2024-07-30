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İlçeye bağlı Kuşçular köyünde meydana gelen kazada, yol yapım şirketine ait servis otobüsü seyir halindeyken iddiaya göre yola aniden çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yoldan çıkarak şarampole devrildi.
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Kazada, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kazanın ardından araç, iş makinesi marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
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Çevredeki vatandaşlar, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmemiş olmasından dolayı derin bir nefes aldı.
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