ABD'den İran'a yeni saldırı! Hürmüz'de peş peşe patlamalar: Trump hedefi açıkladı

FÜZELERİN GÖLGESİNDE MÜZAKERE TRAFİĞİ Bölgedeki askerî gerilime rağmen Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temasların sürdüğü bildirildi. Trump, İranlı yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtti. Ancak görüşmelerin içeriği hakkında ayrıntı paylaşmadı. Katar yönetimi de iki ülke arasında yürütülen arabuluculuk çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Katar Uluslararası Medya Ofisi, taraflar arasında anlaşmaya varılamadığı yönündeki haberleri reddederek diplomatik girişimlerin sürdüğünü bildirdi. HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR ABD yönetimi, bölgedeki askerî faaliyetlerini İran kaynaklı tehditlere karşı alınan önlemler kapsamında değerlendirirken Tahran yönetimi yeni saldırılara karşılık verileceği uyarısında bulundu. Keşm Adası'nda meydana gelen son patlamalarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ve hedef