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ABD'den İran'a yeni saldırı! Hürmüz'de peş peşe patlamalar: Trump hedefi açıkladı

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

ABD'den İran'a yeni saldırı! Hürmüz'de peş peşe patlamalar: Trump hedefi açıkladı

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. İran'ın stratejik öneme sahip Keşm Adası'nda iki patlama meydana geldiği bildirilirken, ABD Başkanı Donald Trump Amerikan güçlerinin İran'a sınırlı saldırı düzenlediğini açıkladı. Hava savunma sisteminin hedef alındığını belirten Trump'ın sözleri bölgede tansiyonu yükseltti. İran ile ABD arasında diplomatik temaslar devam ederken Hürmüz Boğazı yakınlarında yeni bir askerî hareketlilik yaşandı. İran'ın Keşm Adası'nda peş peşe patlama sesleri duyulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan güçlerinin İran'a yönelik sınırlı bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Foto - ABD'den İran'a yeni saldırı! Hürmüz'de peş peşe patlamalar: Trump hedefi açıkladı

KEŞM ADASI'NDA İKİ PATLAMA! İran'ın resmî haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Suza bölgesinde iki patlama meydana geldiğini duyurdu. Yarı resmî Tasnim Haber Ajansı ise ilk bilgilere göre bölgeye iki füzenin isabet ettiğini aktardı. Patlamaların ardından oluşan hasara ilişkin İranlı yetkililerden henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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Foto - ABD'den İran'a yeni saldırı! Hürmüz'de peş peşe patlamalar: Trump hedefi açıkladı

TRUMP: HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ İMHA ETTİK Florida'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan güçlerinin İran'a sınırlı saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Trump, İran tarafından yeni kurulan küçük bir hava savunma sisteminin hedef alındığını ve kısa süre içerisinde imha edildiğini öne sürdü. Saldırının birkaç dakika içinde tamamlandığını aktaran Trump, operasyonun sınırlı kapsamda gerçekleştirildiğini ifade etti. Ancak ABD tarafından hedef alınan noktanın kesin konumu ve saldırının yol açtığı hasar konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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Foto - ABD'den İran'a yeni saldırı! Hürmüz'de peş peşe patlamalar: Trump hedefi açıkladı

İRAN'DAN ABD İHA'SINA MÜDAHALE İran basını, Keşm Adası'ndaki patlamaların yaşandığı saatlerde ülkenin hava savunma birliklerinin bir Amerikan insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. İran devlet medyasında yer alan haberlere göre ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA etkisiz hale getirildi. Söz konusu gelişmenin patlamalarla doğrudan bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise kesin bir bilgi verilmedi.

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Foto - ABD'den İran'a yeni saldırı! Hürmüz'de peş peşe patlamalar: Trump hedefi açıkladı

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE PATLAMALAR YAŞANMIŞTI Keşm Adası, kasım ayının başında da benzer gelişmelerle gündeme gelmişti. IRNA, 3 Kasım'da adada beş ayrı patlama sesi duyulduğunu açıklamıştı. Fars Haber Ajansı ise Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge kentinde deniz yönünden patlama sesleri geldiğini bildirmişti. Son saldırı açıklamasıyla birlikte Hürmüz Boğazı çevresindeki askerî hareketlilik yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı.

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Foto - ABD'den İran'a yeni saldırı! Hürmüz'de peş peşe patlamalar: Trump hedefi açıkladı

FÜZELERİN GÖLGESİNDE MÜZAKERE TRAFİĞİ Bölgedeki askerî gerilime rağmen Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temasların sürdüğü bildirildi. Trump, İranlı yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtti. Ancak görüşmelerin içeriği hakkında ayrıntı paylaşmadı. Katar yönetimi de iki ülke arasında yürütülen arabuluculuk çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Katar Uluslararası Medya Ofisi, taraflar arasında anlaşmaya varılamadığı yönündeki haberleri reddederek diplomatik girişimlerin sürdüğünü bildirdi. HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR ABD yönetimi, bölgedeki askerî faaliyetlerini İran kaynaklı tehditlere karşı alınan önlemler kapsamında değerlendirirken Tahran yönetimi yeni saldırılara karşılık verileceği uyarısında bulundu. Keşm Adası'nda meydana gelen son patlamalarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ve hedef

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