ABD'den İran'a yeni saldırı! Hürmüz'de peş peşe patlamalar: Trump hedefi açıkladı
ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. İran'ın stratejik öneme sahip Keşm Adası'nda iki patlama meydana geldiği bildirilirken, ABD Başkanı Donald Trump Amerikan güçlerinin İran'a sınırlı saldırı düzenlediğini açıkladı. Hava savunma sisteminin hedef alındığını belirten Trump'ın sözleri bölgede tansiyonu yükseltti. İran ile ABD arasında diplomatik temaslar devam ederken Hürmüz Boğazı yakınlarında yeni bir askerî hareketlilik yaşandı. İran'ın Keşm Adası'nda peş peşe patlama sesleri duyulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan güçlerinin İran'a yönelik sınırlı bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.