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Teknoloji-Bilişim
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Türk zırhlıları yerli çelikle güçleniyor!

2023-04-16 12:20:42
Türk zırhlıları yerli çelikle güçleniyor!

Türk savunma sanayisinin dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği zırhlı kara araçlarında yerli zırh çeliği kullanılmaya başlandı.

#1
Foto - Türk zırhlıları yerli çelikle güçleniyor!

Türkiye'nin savunma sanayisinde ülke sayısı bakımından en fazla ihracat yaptığı kalemlerden birini zırhlı kara araçları oluşturuyor. Türk zırhlı araç üreticilerinin ürettikleri araçlar 50'ye yakın ülkede, çok farklı coğrafya ve iklimde başarıyla görev yapıyor.

#2
Foto - Türk zırhlıları yerli çelikle güçleniyor!

Ülkedeki çelik üreticileri savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli çelik üretimi için bir süredir çalışmalar yapıyor. Araç üreticileriyle yapılan işbirlikteliklerinde de önemli aşamalar kaydedildi.

#3
Foto - Türk zırhlıları yerli çelikle güçleniyor!

Yerli çelik üreticileriyle işbirliği yapan Nurol Makina, 4x4 segmentinde zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar ve özel amaçlı platformlar için özgün sistem tasarımı ve üretimi gerçekleştiriyor. Firmanın ürün ailesinde Güney Amerika'dan Orta Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya çok sayıda ülke tarafından tercih edilen EJDER TOMA, EJDER YALÇIN, EJDER KUNTER, ILGAZ ve YÖRÜK yer alıyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirket bugüne kadar 20 ülke için 1600 üzerinde araç üretip kullanıma sundu. Araç maliyetlerinde zırh çeliğinin payı aracın niteliğine ve koruma seviyesine bağlı olarak yüzde 5-12 arasında değişiyor.

#4
Foto - Türk zırhlıları yerli çelikle güçleniyor!

YERLİ ÇELİK TESTİ GEÇİP ARAÇLARDA YERİNİ ALDI Nurol Makina, zırh çeliğinin yerlileştirmesi kapsamında detaylı bir çalışma yürüttü.

#5
Foto - Türk zırhlıları yerli çelikle güçleniyor!

OYAK'ın yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY'den çeşitli numuneler alan Nurol Makina, başta balistik ve patlatma testleri olmak üzere çok çeşitli testler gerçekleştirdi. Bunun yanında ürünle ilgili olarak tüm üretim süreçleri üzerinde çalışmalar yürütülerek ürünün onanması için gerekli faaliyetler tamamlandı. Şirket gerek tasarımı devam eden gerek üretimi sürdürülen araçların belli bölgelerinde yerli zırh çeliğini kullanmaya başladı.

#6
Foto - Türk zırhlıları yerli çelikle güçleniyor!

Nurol Makina, araçların yüzde 100 yerli zırh çeliği kullanılarak üretilmesini ve bu sayede yerlilik oranını ciddi olarak artırarak hem Türk savunma sanayisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmasını amaçlıyor. Şirket, uluslararası bir oyuncu olarak yerli zırh çeliğinden üretilen araçlarla uluslararası rakipleriyle rekabet ediyor ve ülke sanayisinin ulaştığı yüksek nitelikli üretim gücünün yurt dışındaki temsilcisi konumunda bulunuyor.

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