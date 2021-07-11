  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
‘Türk Yıldızları’ nefes kesti

2021-07-11 15:05:04
‘Türk Yıldızları’ nefes kesti

Türk Yıldızları Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı.

#1
Foto - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Kayseri'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Kayseri'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

#2
Foto - Türk Yıldızları, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi.

Türk Yıldızları, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi.

#3
Foto - Yaklaşık yarım saat süren gösterileri, kentin çeşitli noktalarındaki vatandaşlar izledi.

Yaklaşık yarım saat süren gösterileri, kentin çeşitli noktalarındaki vatandaşlar izledi.

Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önceki sözleri gündem oldu!
Aktüel

Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önceki sözleri gündem oldu! "Sen Ayasofya'yı aç, belki bir yerden petrol fışkırır!"

Gerçekleri korkusuzca haykırmaktan çekinmemesiyle bilinen merhum Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yaşan..
Erdoğan müjdesini verdi! 'Korkma al parası devletten'
Siyaset

Erdoğan müjdesini verdi! 'Korkma al parası devletten'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan firmalara 1.556 lira destek verilecek. Böylece işçinin a..
Almanya aşkıyla yanıp tutuşan CHP zihniyetinin mutlaka okuması gereken bir haber! Her yıl 180 bin Alman ülkeyi terk ediyor
Avrupa

Almanya aşkıyla yanıp tutuşan CHP zihniyetinin mutlaka okuması gereken bir haber! Her yıl 180 bin Alman ülkeyi terk ediyor

Almanya’daki hayat şartlarını beğenmeyen 180 bin Alman her yıl ülkeyi terk ediyor. Ülkeyi terk edenlerin büyük bir kısmının ilk tercihi ise ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi: Yeni düzenleme yolda
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi: Yeni düzenleme yolda

AK Parti, dezenformasyona karşı harekete geçiyor. Sahte hesaplar ve sosyal medya ajanslarının yaydığı yalan bilgiler cezasız kalmayacak. RTÜ..
'Türkiye' kararını duyurdular: Bugünden itibaren başladı
Dünya

'Türkiye' kararını duyurdular: Bugünden itibaren başladı

Polonya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dış ülkelerden gelenler için başlattığı karantina listesini güncelledi. Dışişleri Bakanlığı Tür..
Bölgede tansiyon yükseldi! ‘Hazırız’ diyerek hava savunma sistemi kurdular
Dünya

Bölgede tansiyon yükseldi! ‘Hazırız’ diyerek hava savunma sistemi kurdular

Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişini hızla arttırması sonrası başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma siste..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay