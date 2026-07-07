Haluk Bayraktar'dan NATO mesajı

Bayraktar, Baykar'ın bugün 40 ülkeyle çalıştığını, bunların bir bölümünün NATO üyesi olduğunu ve NATO ülkeleriyle ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi. Türkiye'de önemli üretim kabiliyetleri oluşturduklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti: "Müşterilerimizin çoğu NATO dışından, ancak NATO ülkeleriyle daha fazla ilişki kurmak istiyoruz. Türkiye'de önemli üretim kapasiteleri oluşturduk. İHA'larda en büyük ihracatçıyız. İnsansız savaş uçağından stratejik sınıf platformlara kadar, son 25 yılda bu alanda en büyük ölçekte yatırım yapılan projeleri yürütüyoruz. Leonardo ile modelimizde Leonardo Baykar Aerospace Systems, LBA Systems ortak girişimini kurduk. Her şeyi baştan icat etmeye çalışmak, rekabet etmek yerine işbirliği yapmak çok daha hızlı. Bizim platformlarımız, sistemlerimiz var. Leonardo'nun da çok güçlü faydalı yükleri, radarları, elektronik sistemleri ve farklı görev yükleri var. En iyileri bir araya getirerek sinerji oluşturmak, bu kabiliyetleri birleştirmek gerekiyor. Her şeyi sıfırdan geliştirmek yerine bu güçleri birleştirmek esas olmalı."