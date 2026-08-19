ABD düğmeye bastı, altında ralli başladı! Gram altın 7 bin TL'nin kapısında

ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli devlet tahvillerinde geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıklaması küresel piyasalarda dengeleri bir anda değiştirdi. ABD tahvil faizlerinin sert şekilde gerilemesi ve doların değer kaybetmesiyle yatırımcıların değerli metallere yönelmesi, altın ve gümüşte güçlü bir yükselişi beraberinde getirdi. Ons altın yüzde 3'ü aşan primle 4 bin 460 doların üzerine çıkarken, gram altın 6 bin 880 lira seviyelerini görerek 7 bin TL sınırına yaklaştı. Gümüş de yükseliş dalgasına katıldı.