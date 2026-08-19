  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gece yarısı 4 kurt köye indi! Çöpe çıkan kadın neye uğradığını şaşırdı Suudi Arabistan'a ait 8 gemi vuruldu 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde Orman yangınlarına karşı eşekleri görevlendirdiler! 9 yıldır yangın çıkmadı Gözlerini tehdit eden klima: UV400 koruması ile koruma altına alın! Çocuklarda buna dikkat edin... Türk donanmasından İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi: Size kurban olurum Türkiye'den listeye giren dünyanın en sağlıklı 10 meyvesi bunlar: Çok ama çok şaşıracaksınız
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
ABD düğmeye bastı, altında ralli başladı! Gram altın 7 bin TL'nin kapısında

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD düğmeye bastı, altında ralli başladı! Gram altın 7 bin TL'nin kapısında

ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli devlet tahvillerinde geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıklaması küresel piyasalarda dengeleri bir anda değiştirdi. ABD tahvil faizlerinin sert şekilde gerilemesi ve doların değer kaybetmesiyle yatırımcıların değerli metallere yönelmesi, altın ve gümüşte güçlü bir yükselişi beraberinde getirdi. Ons altın yüzde 3'ü aşan primle 4 bin 460 doların üzerine çıkarken, gram altın 6 bin 880 lira seviyelerini görerek 7 bin TL sınırına yaklaştı. Gümüş de yükseliş dalgasına katıldı.

#1
Foto - ABD düğmeye bastı, altında ralli başladı! Gram altın 7 bin TL'nin kapısında

Değerli metallerde hareketlilik yeniden hızlandı. ABD'nin uzun vadeli tahvil piyasasına yönelik hamlesinin ardından hem altın hem de gümüş piyasası hareketlendi.

#2
Foto - ABD düğmeye bastı, altında ralli başladı! Gram altın 7 bin TL'nin kapısında

ABD'NİN TAHVİL HAMLESİ DEĞERLİ METALLERİ DESTEKLEDİ ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını artıracağını açıklaması, tahvil piyasasında hareketliliğe neden oldu. Tahvil getirilerindeki gerileme ve dolar tarafındaki hareketlilik, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere yönelik talebi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

#3
Foto - ABD düğmeye bastı, altında ralli başladı! Gram altın 7 bin TL'nin kapısında

ALTIN SERT SIÇRADI Tahvil getirilerindeki gerilemenin ardından altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket görüldü. Ons altın yuzde 3'e artışla 4.464,29 dolara yükselerek 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ons altının günlük yükselişi yüzde 2,80 seviyesine ulaşırken, son bir aydaki yükseliş ise yüzde 10,97 oldu.

#4
Foto - ABD düğmeye bastı, altında ralli başladı! Gram altın 7 bin TL'nin kapısında

GRAM ALTIN N 7 BİN TL EŞİĞİNE DAYANDI Ons altındaki yükseliş yurt içindeki gram altın fiyatına da yansıdı. 7 bin TL eşiğine dayanan gram altın gün içinde 6.880,821 TL ile zirveyi gördü. Anlık olarak ise 6.874,513 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanışı 6.676,959 TL seviyesinde olan gram altın fiyatı gün içinde 6.880 TL sınırını aşmasıyla yatırımcıların dikkatini yeniden çekti.

#5
Foto - ABD düğmeye bastı, altında ralli başladı! Gram altın 7 bin TL'nin kapısında

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ DAHA DA HIZLANDI Altının yanı sıra gümüş piyasasında da güçlü bir hareket yaşanıyor. Ons gümüş 65,23 dolar ile gün içindeki en yüksek seviyesini görürken, güncel fiyat 65,18 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons gümüşün günlük yükselişi yüzde 2,90 olarak gerçekleşti. Gram gümüş gün içinde 100,5925 TL ile tarihi zirvesini test ederken, güncel fiyat 100,4232 TL seviyesinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti
Gündem

Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti

Süleymancılar cemaatinin lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un kabrinin ölüm nedeninin belirlenmesi için yarın sabah açıl..
Yeni Parti üye sayısını açıkladı: İBB de AK Parti’ye geçebilir!
Gündem

Yeni Parti üye sayısını açıkladı: İBB de AK Parti’ye geçebilir!

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kısa sürede partisinin ulaştığı üye sayısını açıkladı. Emre, 125 bin kişinin çevrim içi üyelik yaptığını top..
Yeniden Refah’tan Alihan Kuriş Operasyonu açıklaması: Kabul edilemez
Gündem

Yeniden Refah’tan Alihan Kuriş Operasyonu açıklaması: Kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne ..
Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında
Gündem

Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesinde günübirlik olarak kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık edildiği..
Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş
Gündem

Kuytul operasyonu bir inanç grubuna ya da eleştiriye yönelik değil! Hem yandaşlarını ezmiş hem kara para yemiş

Kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem b..
Eski bakan Ahmet Denizolgun için feth-i kabir kararı! Şüpheli ölümün ardındaki sır perdesi aralanacak
Gündem

Eski bakan Ahmet Denizolgun için feth-i kabir kararı! Şüpheli ölümün ardındaki sır perdesi aralanacak

Sülemancılar cemaatinin önde gelen isimlerinden, Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’da şüpheli şekilde vefat etmesinin ardı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23