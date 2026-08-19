Alihan Kuriş'in 500 bin TL'lik miras hamlesi yargıdan döndü! Dayısından kalan şirket için bakın ne yapmış?
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında geçmişte yaşanan dikkat çekici bir miras anlaşmazlığının ayrıntıları yeniden gündeme geldi. Alihan Kuriş'in, 2016 yılında hayatını kaybeden dayısı Arif Ahmet Denizolgun'dan miras kalan Arden Gıda üzerindeki kontrolü sağlamak amacıyla yaptığı öne sürülen 500 bin TL'lik hamlenin yargıya taşındığı ve sonuçsuz kaldığı belirtildi. Veraset hukukuna aykırı olduğu ileri sürülen girişimin ayrıntıları, Kuriş ile Denizolgun ailesi arasındaki şirket ve miras mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. İşte dikkat çeken dosyanın detayları...