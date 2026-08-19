Alihan Kuriş'in 500 bin TL'lik miras hamlesi yargıdan döndü! Dayısından kalan şirket için bakın ne yapmış?

ALİHAN KURİŞ VE KARDEŞİNİN YAPTIĞI GENEL KURUL TOPLANTISI Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, 1 Aralık 2016 tarihinde Arden Gıda'nın genel merkezinde bir genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Arif Ahmet Denizolgun'dan kalan yüzde 90'lık hissenin yüzde 45'inin anneleri Ayşe Gülderen Kuriş'e devredilmesine karar verildi. Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesi gereken diğer yüzde 45 hissenin ise 500 bin TL karşılığında kendisinden satın alınmasına ve bu hisselerin Alihan Kuriş ile Hilmi Tuna Kuriş arasında eşit şekilde paylaştırılmasına karar verildi.