Suudi Arabistan'a ait 8 gemi vuruldu

Sözcü Seri, Yemen'deki çatışmalara ilişkin olarak da Suudi Arabistan'a bağlı olduğunu öne sürdüğü güçlerin toplanma noktalarına yönelik 14 saldırı düzenlediklerini aktardı. Seri, söz konusu saldırılarda Yemen'in doğusundaki Ruvayk, El-Aber ve El-Vedia bölgeleri, ülkenin orta kesimindeki Marib ve güneybatısındaki Muha'nın yanı sıra askeri ekipman ve takviye taşıdığını iddia ettiği gemi ve teknelerin hedef alındığını öne sürdü. Sözcü Seri, saldırılarda aralarında Suudi komutan ve subayların da bulunduğu yüzlerce kişinin öldüğünü veya yaralandığını, mühimmat depoları ve askeri ekipmanların imha edildiğini iddia etti.