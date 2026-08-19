'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde
Furkan Hareketi Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından geçmiş yıllarda İran, Kasım Süleymani, Hasan Nasrallah, Suriye ve Ahmed eş-Şara hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Türkiye'yi “İslam'a ihanet etmekle” suçlayan Kuytul'un, Kasım Süleymani için “Önemli bir insandı”, İran için ise “İran İslam Cumhuriyeti'nin sahibi Allah'tır” sözlerini kullandığı eski yayınları dikkat çekti.