'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

Türkiye'yi “İslam'a ihanet etmekle” suçladı Kuytul son olarak Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın “kurucu ülkeler” statüsünde yer aldığı, diğer İslam ülkelerine de kapının açık bırakıldığı Mekke İttifakı'nı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime kapatılan X hesabından 8 Ağustos'ta yayımladığı videoda İran ile Körfez ülkeleri arasında yaşanabilecek muhtemel bir çatışmayı gündeme getiren Kuytul şöyle konuşmuştu: “Diyelim ki İran, Kuveyt'e füze attı. Katar'a füze attı... Bu ülkelerin de ittifaka dahil olduğu bir senaryoda... Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan... İran'a savaş mı ilan edecek?” Kuytul, İran'ın ittifaka alınmaması ihtimali üzerinden daha da ileri giderek şu ifadeleri kullanmıştı: “O zaman İran'ın da bu ittifaka girilmesine izin verilmesi gerekir. İzin verilmezse... Sadece Kuveyt'in, Katar'ın ittifaka girilmesine izin verilirse, bu anlaşma İslam'a ihanet anlaşması olur. Müslümanlara ihanet anlaşmasıdır.” Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise daha önce yaptığı açıklamada söz konusu yapılanmanın savunma ve caydırıcılık amacı taşıdığını belirtmiş, İran'ın hedef alınmadığını ve Tahran'a da davetlerde bulunulduğunu açıklamıştı.