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'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

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'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

Furkan Hareketi Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından geçmiş yıllarda İran, Kasım Süleymani, Hasan Nasrallah, Suriye ve Ahmed eş-Şara hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Türkiye'yi “İslam'a ihanet etmekle” suçlayan Kuytul'un, Kasım Süleymani için “Önemli bir insandı”, İran için ise “İran İslam Cumhuriyeti'nin sahibi Allah'tır” sözlerini kullandığı eski yayınları dikkat çekti.

#1
Foto - 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

Furkan Hareketi Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda şüpheli, 19 Ağustos Çarşamba sabahı Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alındı.

#2
Foto - 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

Operasyonun ardından Kuytul'un özellikle İran, Suriye, Kasım Süleymani, Hasan Nasrallah ve Ahmed eş-Şara hakkındaki geçmiş açıklamaları yeniden tartışılmaya başlandı. Kuytul'un yıllardır yaptığı bazı açıklamalar, kamuoyunda İran'ın bölgesel politikalarını savunduğu ve Türkiye'nin politikalarını İran ekseninden eleştirdiği yorumlarına neden olmuştu.

#3
Foto - 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

Türkiye'yi “İslam'a ihanet etmekle” suçladı Kuytul son olarak Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın “kurucu ülkeler” statüsünde yer aldığı, diğer İslam ülkelerine de kapının açık bırakıldığı Mekke İttifakı'nı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime kapatılan X hesabından 8 Ağustos'ta yayımladığı videoda İran ile Körfez ülkeleri arasında yaşanabilecek muhtemel bir çatışmayı gündeme getiren Kuytul şöyle konuşmuştu: “Diyelim ki İran, Kuveyt'e füze attı. Katar'a füze attı... Bu ülkelerin de ittifaka dahil olduğu bir senaryoda... Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan... İran'a savaş mı ilan edecek?” Kuytul, İran'ın ittifaka alınmaması ihtimali üzerinden daha da ileri giderek şu ifadeleri kullanmıştı: “O zaman İran'ın da bu ittifaka girilmesine izin verilmesi gerekir. İzin verilmezse... Sadece Kuveyt'in, Katar'ın ittifaka girilmesine izin verilirse, bu anlaşma İslam'a ihanet anlaşması olur. Müslümanlara ihanet anlaşmasıdır.” Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise daha önce yaptığı açıklamada söz konusu yapılanmanın savunma ve caydırıcılık amacı taşıdığını belirtmiş, İran'ın hedef alınmadığını ve Tahran'a da davetlerde bulunulduğunu açıklamıştı.

#4
Foto - 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

Kuytul'un İran arşivi yeniden açıldı Kuytul'un YouTube kanalındaki eski yayınlar da gözaltı operasyonunun ardından yeniden mercek altına alındı. Kanalda yıllar içerisinde İran'ın bölgesel politikaları, İran destekli isimler ve Tahran yönetimi hakkında çok sayıda içerik yayımlandığı görülüyor. Özellikle Suriye'de Beşar Esed yönetiminin devrildiği süreçte Kuytul'un açıklamalarının yoğunlaşması dikkat çekiyor.

#5
Foto - 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

Ahmed eş-Şara'yı hedef aldı: “Ne anlar ordu idare etmekten?” Kuytul, 7 Aralık 2024 tarihindeki bir yayınında Ahmed eş-Şara'yı “güya şeriatçı” sözleriyle hedef alırken, Suriye'deki iktidar değişiminin İran'ın bölgesel nüfuzunu kıracağını savundu. Esed yönetiminin devrilmesinin İsrail'in güvenliğine hizmet edeceğini öne süren Kuytul, Türkiye ile İran'ın gelecekte karşı karşıya gelebileceğini de söyledi: “Bugün İran'dan bir açıklama var. ‘Türkiye Siyonistlerin tuzağına düştü’ diyorlar... Şimdi böyle söylüyor ama yarın İran ile Türkiye karşı karşıya gelebilir.” Kuytul daha sonraki açıklamalarında da Şam yönetiminin YPG karşısında başarılı olamayacağını ileri sürdü. Ocak 2026'daki açıklamasında ise Ahmed eş-Şara'yı küçümseyen şu sözleri kullandı: “Ahmed eş-Şara ne anlar orduları idare etmekten? Elinde general mi var ne var yani? Kim orduyu idare edecek?”

#6
Foto - 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

Bir terörist yani bu adam aslında” Kuytul'un Ahmed eş-Şara'ya yönelik suçlamaları bununla da sınırlı kalmadı. 20 Ekim 2025 tarihindeki yayınında Şara'yı ABD ve CIA ile bağlantılı olmakla suçlayan Kuytul şu ifadeleri kullandı: “Bir terörist yani bu adam aslında. Suçları çok olan bir adamı getirip Suriye'ye başkan yaptılar.” Kuytul aynı konuşmada Şara için “Amerika'nın adamı” ifadelerini de kullandı. Ancak Esed'in iktidardan uzaklaşmasının ardından İsrail'in Suriye topraklarına yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirmesi, Şara yönetiminin İsrail'in çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yönündeki yorumlarla çelişen gelişmeler arasında gösterildi.

#7
Foto - 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

Kasım Süleymani için: “Önemli bir insandı” Kuytul'un İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani hakkındaki sözleri de yeniden gündeme taşındı. Kuytul eski yayınlarından birinde Süleymani için: “Önemli bir insandı.” ifadelerini kullanmıştı. Kasım Süleymani, İran'ın Suriye ve Irak'taki askeri ve vekil güç yapılanmasının en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Suriye iç savaşındaki rolü nedeniyle muhalifler tarafından ağır şekilde eleştirilen Süleymani, 2020 yılında ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

#8
Foto - 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

Nasrallah için “şehit” dedi Kuytul, İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın eski lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından da “şehit” ifadesini kullanmıştı. Nasrallah ve Hizbullah'ın özellikle Suriye iç savaşında Esed yönetimine verdiği askeri destek, Suriyeli muhaliflerin yıllardır en sert şekilde eleştirdiği başlıklardan biri olmuştu. “İran İslam Cumhuriyeti'nin sahibi Allah'tır” Kuytul'un İran konusunda en dikkat çekici ifadelerinden biri ise başka bir yayınında geldi. İsmini açıklamadığı bir hocaya seslenen Kuytul şöyle konuştu: “İran hiç olmazsa İslam Cumhuriyeti'dir... İran aleyhinde konuşuyorsun ama Cumhuriyet aleyhinde bir kelime konuşmuyorsun.” Kuytul sözlerinin devamında: “İran İslam Cumhuriyeti'nin sahibi de Allah'tır. Allah sana bunun hesabını sorar.” ifadelerini kullandı.

#9
Foto - 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

ABD uçak gemisi için “Keşke gömülseydi” dedi ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisinin vurulduğuna ilişkin haberlerin gündeme geldiği dönemde Kuytul'un yaptığı açıklamalar da tartışma konusu olmuştu. Kuytul canlı yayında: “O denizin soğuk sularına gömülmemiş ama keşke gömülseydi... Keşke o uçak gemisini suya gömebilseydiler.” sözlerini kullanmıştı.

#10
Foto - 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

“İran'da başarılı olsalardı sıra Türkiye'deydi” Kuytul, İran merkezli bir başka değerlendirmesinde ise Türkiye'nin gelecekte hedef alınacağını ileri sürerek: “İran'da eğer başarılı olsalardı sıra Türkiye'deydi. Ama İran'da başaramadılar. Bir gün yine gelecekler.” demişti. Kuytul'un yıllara yayılan bu açıklamaları, gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Özellikle Türkiye'yi “İslam'a ihanet etmekle” suçlaması ile İran ve İran destekli isimlere yönelik kullandığı ifadeler yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

#11
Foto - 'Türkiye'yi İslam'a ihanet etmekle' suçlayan Kuytul'un 'İran' yorumları yeniden gündemde

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