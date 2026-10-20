Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! O maaşta hesap sil baştan değişiyor: Eksik ödenen paralar iade ediliyor

Vatandaşın başvurusu üzerine; KDK'nın, sigortalının elde ettiği ve her biri üzerinden işsizlik sigortası primi ödenen kazançlar toplamının, Kanun'da açıkça öngörülmeyen bir yöntemle, hesaplama bakımından ortalamalarının alınması suretiyle azaltılması sonucu işsizlik sebebiyle ortaya çıkan gelir kaybının telafi düzeyinin daha da düşmesine neden olduğunu belirlediği aktarıldı. KDK'nın, söz konusu durumun, işsizlik sigortasının amacı, sosyal güvenlik hakkı ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığını kaydettiği belirtildi.