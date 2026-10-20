Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! O maaşta hesap sil baştan değişiyor: Eksik ödenen paralar iade ediliyor
Eş zamanlı olarak iki farklı iş yerinde çalışan bir vatandaşın başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İŞKUR'un işsizlik maaşı hesaplama yöntemini mercek altına alarak tarihi bir karara imza attı. İki ayrı iş yerinden prim ödenmesine rağmen kazançların aritmetik ortalaması alınarak işsizlik maaşının düşürüldüğünü tespit eden KDK, sosyal güvenlik hakkı ve hakkaniyet ilkeleri gereği İŞKUR'a genelge değişikliği tavsiyesinde bulundu. Bu karar doğrultusunda İŞKUR harekete geçerken, iki iş yerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamı esas alınarak eksik ödenen tutarların hak sahiplerine iade edileceği açıklandı.