Türkiye’nin denizlerin altındaki akıllı ölüm makinesi deşifre oldu! Düşman unsurları, yaklaştığı an yok ediyor
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını MALAMAN, NUSRET-2026 Davet Tatbikatı'nda başarıyla test edilerek deniz kuvvetlerinin envanterindeki yerini aldı. Akustik, manyetik ve basınç değişimlerini gerçek zamanlı analiz ederek fırkateyn ile denizaltıları hedef alan bu 600 kilogramlık dev sistem, kontrolsüz patlamaları önleyen çoklu kilit düzenekleriyle donatıldı. Özel kompozit kılıfları sayesinde sonarlar tarafından tespiti imkansıza yakın olan MALAMAN, Mavi Vatan'ın güvenliğinde çığır açtı.