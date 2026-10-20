Türkiye’nin denizlerin altındaki akıllı ölüm makinesi deşifre oldu! Düşman unsurları, yaklaştığı an yok ediyor

Deniz dibinin yapısına uygun olarak tasarlanan mayın, aşırı ısınma ve mermi çarpmalarından etkilenmeden güvenli şekilde görev yapabiliyor. Gemi, denizaltı ve uçaklardan denize bırakılabilen MALAMAN, insansız platformlardan da kullanılabiliyor. MALAMAN, özel gövde yapısı sayesinde mayın tarama sonarları tarafından deniz tabanında tespit edilmesini zorlaştırıyor. Akustik yansıtıcılığını en aza indirmek ve görsel gizliliğini artırmak amacıyla geliştirilen üç farklı özel kompozit kılıf da sistemin bu özelliğini destekliyor. Deniz tabanının doğal yapısına uygun şekil ve renklerde tasarlanan kılıflar, MALAMAN’ın yandan taramalı sonarlar ve otonom su altı araçları tarafından tespit edilme ihtimalini de azaltıyor.