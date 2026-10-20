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Türkiye’nin denizlerin altındaki akıllı ölüm makinesi deşifre oldu! Düşman unsurları, yaklaştığı an yok ediyor

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Türkiye’nin denizlerin altındaki akıllı ölüm makinesi deşifre oldu! Düşman unsurları, yaklaştığı an yok ediyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını MALAMAN, NUSRET-2026 Davet Tatbikatı'nda başarıyla test edilerek deniz kuvvetlerinin envanterindeki yerini aldı. Akustik, manyetik ve basınç değişimlerini gerçek zamanlı analiz ederek fırkateyn ile denizaltıları hedef alan bu 600 kilogramlık dev sistem, kontrolsüz patlamaları önleyen çoklu kilit düzenekleriyle donatıldı. Özel kompozit kılıfları sayesinde sonarlar tarafından tespiti imkansıza yakın olan MALAMAN, Mavi Vatan'ın güvenliğinde çığır açtı.

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Foto - Türkiye’nin denizlerin altındaki akıllı ölüm makinesi deşifre oldu! Düşman unsurları, yaklaştığı an yok ediyor

MKE tarafından geliştirilen MALAMAN akıllı dip mayını, NUSRET-2026 Davet Tatbikatı kapsamında İzmir’in Foça ilçesi açıklarında kullanıldı.

#2
Foto - Türkiye’nin denizlerin altındaki akıllı ölüm makinesi deşifre oldu! Düşman unsurları, yaklaştığı an yok ediyor

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında gerçekleştirilen NUSRET-2026 Davet Tatbikatı’nda, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen MALAMAN akıllı dip mayını kullanıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren MALAMAN, su altındaki hedefleri tespit ve teşhis edebilen sensörleriyle deniz mayını harbi görevleri için geliştirildi.

#3
Foto - Türkiye’nin denizlerin altındaki akıllı ölüm makinesi deşifre oldu! Düşman unsurları, yaklaştığı an yok ediyor

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk akıllı dip mayını MALAMAN, su altında meydana gelen akustik, manyetik ve basınç değişimlerini gerçek zamanlı olarak algılayıp analiz edebiliyor. Sistem, sahip olduğu sensörler sayesinde fırkateyn, denizaltı, hücumbot ve tanker gibi deniz unsurlarını tespit ederek elde ettiği bilgileri anlık olarak yönetim merkezine bildirebiliyor.

#4
Foto - Türkiye’nin denizlerin altındaki akıllı ölüm makinesi deşifre oldu! Düşman unsurları, yaklaştığı an yok ediyor

Algılayıcılardan gelen sinyalleri işleyen ateşleme sistemi, farklı parametrelere göre ayarlanabiliyor ve tespit edilen düşman hedeflerini etkisiz hâle getirebiliyor. Kontrolsüz patlamaların önüne geçilmesi ve emniyetin sağlanması amacıyla sistemde çoklu kilit düzenekleri de bulunuyor. Harp ve eğitim olmak üzere iki temel tipte tasarlanan MALAMAN, yaklaşık 600 kilogram ağırlığa sahip. Bu ağırlığın 400 kilogramını duyarsız su altı patlayıcısı oluşturuyor.

#5
Foto - Türkiye’nin denizlerin altındaki akıllı ölüm makinesi deşifre oldu! Düşman unsurları, yaklaştığı an yok ediyor

Deniz dibinin yapısına uygun olarak tasarlanan mayın, aşırı ısınma ve mermi çarpmalarından etkilenmeden güvenli şekilde görev yapabiliyor. Gemi, denizaltı ve uçaklardan denize bırakılabilen MALAMAN, insansız platformlardan da kullanılabiliyor. MALAMAN, özel gövde yapısı sayesinde mayın tarama sonarları tarafından deniz tabanında tespit edilmesini zorlaştırıyor. Akustik yansıtıcılığını en aza indirmek ve görsel gizliliğini artırmak amacıyla geliştirilen üç farklı özel kompozit kılıf da sistemin bu özelliğini destekliyor. Deniz tabanının doğal yapısına uygun şekil ve renklerde tasarlanan kılıflar, MALAMAN’ın yandan taramalı sonarlar ve otonom su altı araçları tarafından tespit edilme ihtimalini de azaltıyor.

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