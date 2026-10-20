Onlarca çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin “Yok artık” dedirten planı ortaya çıktı
Kenya'da takipçilerini İsa'ya kavuşacakları vaadiyle aç kalmaya yönlendiren tarikat lideri Paul Mackenzie, 190 çocuk ve bir yetişkinin ölümünden suçlu bulundu. Takipçilerinin önce çocuklar, ardından kadınlar ve genç erkekler, son olarak da diğer erkekler olmak üzere aşamalı şekilde ölmesini planladığı belirtilen Mackenzie, 2023'te Shakahola Ormanı'nda toplu mezarların bulunmasının ardından tutuklanmıştı.