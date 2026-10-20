Onlarca çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin “Yok artık” dedirten planı ortaya çıktı

Kenya'da görülen davada mahkeme, Good News International Kilisesi'nin lideri Paul Mackenzie'yi 190 çocuk ve bir yetişkinin öldürülmesinden suçlu buldu. Mackenzie'nin, dünyanın sonunun yaklaştığını söyleyerek takipçilerine yemek yememeleri gerektiğini telkin ettiği, açlıktan ölmeleri halinde İsa'ya kavuşacaklarını vadettiği belirtildi. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Mackenzie, takipçilerinin ölümünü aşamalı olarak planladı. İddiaya göre önce çocukların, ardından kadınların ve genç erkeklerin, son olarak da geriye kalan erkeklerin ölmesi öngörüldü.