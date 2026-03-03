  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dursun Özbek’ten Ederson’a olay gönderme! Çekmeköy vahşetinde şok gerçek: Katil zanlısı sınıf sınıf gezip kurban aramış! Hedefinde 4 öğretmen vardı Salih Tuna'dan çarpıcı uyarı: Oraya düşen her bomba aslında Ankara'nın savunma hattında açılan bir gediktir 3 savaş uçağı düşürülmüştü: Türk ordusu ABD'ye örnek oldu! Emekli albay Coşkun Başbuğ, İsrail'in F-35'lerle Türkiye'ye saldırmaya kalkışması halinde olacakları açıkladı Karın içinden bahar çıktı! Muş Ovası çiğdemlerle renklendi ABD kendi vatandaşını yüzüstü bıraktı! ‘Can güvenliğinizi garanti edemeyiz’ 30 milyon euroyu gözden çıkardı! Galatasaray'dan yeni sezon için ilk hamle Liseli öğrencilerden örnek davranış: Hem öğreniyorlar hem sevap kazanıyorlar
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Çekmeköy vahşetinde şok gerçek: Katil zanlısı sınıf sınıf gezip kurban aramış! Hedefinde 4 öğretmen vardı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çekmeköy vahşetinde şok gerçek: Katil zanlısı sınıf sınıf gezip kurban aramış! Hedefinde 4 öğretmen vardı

İstanbul Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan ve Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in (44) şehit olduğu vahşetin perde arkası aralandı! Disiplin kurulundaki öğretmenlere kin beslediği öğrenilen 17 yaşındaki F.S.B.’nin, okula bir "infaz listesiyle" geldiği ve sınıfları tek tek gezerek hedefindeki öğretmenleri aradığı ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu bilinen zanlının, ailesi tarafından imzayla hastaneden çıkarıldığı gerçeği ise "göz göre göre gelen facia" dedirtti!

1
#1
Foto - Çekmeköy vahşetinde şok gerçek: Katil zanlısı sınıf sınıf gezip kurban aramış! Hedefinde 4 öğretmen vardı

İstanbul dün bir eğitim neferini daha şiddet sarmalına kurban verdi. Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan kan donduran olayda, hakkında daha önce psikolojik sorunları nedeniyle tutanaklar tutulan F.S.B., elindeki bıçakla okula gelerek dehşet saçtı. Okul kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 20 Şubat’ta Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden ailesinin imzasıyla çıkartılan saldırgan, kendisini disipline sevk eden 4 öğretmene kin besleyerek bir intikam planı yaptığı ortaya çıktı.

#2
Foto - Çekmeköy vahşetinde şok gerçek: Katil zanlısı sınıf sınıf gezip kurban aramış! Hedefinde 4 öğretmen vardı

Çekmeköy’de 11. sınıf öğrencisi F.S.B.’nin (17) gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Olayın detayları ise okul güvenliği ve aile ilgisizliğini bir kez daha sorgulattı. Psikolojik tedavi gördüğü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden ailesi tarafından 8 gün sonra çıkarılan saldırganın, disiplin kurulunda kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan öğretmenleri hedef aldığı ve okulda tam bir "sürek avı" başlattığı öğrenildi. Çekmeköy'de öğrenci (17) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik (44) için okulunda tören düzenlendi. Tören öncesi öğretmenler ve öğrenciler Fatma Nur Çelik'i anlattı.

#3
Foto - Çekmeköy vahşetinde şok gerçek: Katil zanlısı sınıf sınıf gezip kurban aramış! Hedefinde 4 öğretmen vardı

Olay dün saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Taşdelen’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yi yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

#4
Foto - Çekmeköy vahşetinde şok gerçek: Katil zanlısı sınıf sınıf gezip kurban aramış! Hedefinde 4 öğretmen vardı

'UMUTLA BEKLEDİK' Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesinin ardından okulda tören düzenlendi. Okul öğretmeni Harun Demirel, "Kendi halinde, öğrencilerin de sevdiği bir öğretmen arkadaşımızdı. Biz öğretmen odasına gittiğimiz zaman sohbet muhabbet ettiğimiz bir öğretmenimizdi. Sesi güzel, gönlü güzel bir öğretmenimizdi. Böyle talihsiz bir olay maalesef canım hocamızı, bizim canımızı aldı. Söylenecek çok söz var ama sözün bittiği yerdeyiz. Yapacak hiçbirşey yok. Dün hastane sürecinde orada kapıda bile beklerken hep umutla bekledik, 'İyi haber gelecek' diye bekledik ama maalesef işte saat 17:30-18:00 civarı üzücü haberi aldık" dedi.

#5
Foto - Çekmeköy vahşetinde şok gerçek: Katil zanlısı sınıf sınıf gezip kurban aramış! Hedefinde 4 öğretmen vardı

'DAHA ÖNCE TUTANAK VE RAPOR TUTULMUŞ' Öğretmen Demirel, "Disiplinlik bir durum değil, onun psikolojik bir sorunu vardı. Daha öncesinden rehber hocalarımızla görüşmeler, bunlarla ilgili tutanaklar, raporlar oluşturulmuş; hastaneye sevkiyle alakalı görüşler rapor haline getirilmiş. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de 8 gün kalmış. Sonrasında velisinin isteği üzerine, imzasıyla 20 Şubat'ta da oradan çıkartılmış. Sonuçta bu çocuk hala bu okulun öğrencisiydi. Bu olumsuz durumlara rağmen tasdiknamesini veremiyoruz, kaydını silemiyoruz. Mecbur listelerde adı var. Sadece bu psikolojik sorunlarıyla ilgili rehber öğretmenin görüşmeleriyle ilgili tutanaklar var" ifadelerini kullandı. 'ÇOK DEĞERLİ BİR HOCAMIZDI; HER YERDE ONUN İZİ VAR' Öğretmen Demirel, "Zeynep hocamız dün akşam taburcu oldu onda tek dikiş vardı. Yine diğer öğrencimiz de hastanede hala tedavisi devam ediyor. Onlarda herhangi bir kritik durum sözkonusu değil, daha iyi şimdi. Bizim itibarımızın yok olduğu konusunda her öğretmen aynı fikirde. Bir öğrenciyle bir diyalog kuramıyoruz, sıkıntılı problemli öğrencileri bir üst kurula sevk edemiyoruz. Bizim bu çocukları okulda tutmamız yönünde hep çabalarımız varken kendi güvenliğimizi kendimiz sağlıyoruz. Gerektiği zamanlarda sınıflarda arama yaparak, konuşarak kendi güvenliğimizi kendimiz sağlıyoruz. Çok değerli bir hocamızdı; kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu süreçten sonra da bu okulda buna da alışmak da çok zor. Her yerde onun izi var" dedi.

#6
Foto - Çekmeköy vahşetinde şok gerçek: Katil zanlısı sınıf sınıf gezip kurban aramış! Hedefinde 4 öğretmen vardı

'DİSİPLİN KURULU'NDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNANLARA KİN BESLEMİŞ' Öğrenci Ali Hamza Daş üzüntülerini dile getirerek, "Biyoloji dersimize giriyordu. Genelde kafa dengi bir insandı. Yaptığı şakalarla olsun, davranışlarıyla olsun bizi sürekli güldüren bir hocaydı. Seviyorduk, çok kafa dengiydi. Bir hatası da olmadı. Şu ana kadar bize karşı hep yumuşaktı. Böyle şeyleri gerektirecek birşey olmadığını da düşünüyorum. Daha önce şahit olduğum birşey yok ama disiplin kurulunda ve 3 kişinin ismini söylemiş. Can güvenliğimizin tehlike altında olduğunu söylemiş; ona rağmen önlemini almamışlar. Çocuk da uzaklaştırması olduğu halde elini kolunu sallayarak okula girebildi. Bana çok saçma geliyor. Kapıya 2 öğrenci dikip burayı beklemeleri çok saçma. Güvenlik boşuna mı duruyor. Kapıya nöbetçi olarak 2 öğrenci koyuyorlar. Öğrenci ne yapabilir ki başka birine.Güvenliğin durması gereken yerde 2 öğrenci bekliyor, çok saçma. Normalde güvenlik var ama bizce görevini tam yerine getiremiyor. Uzaklaştırma aldığı halde elini kolunu sallayarak okula gelebiliyor. Gerçekten çok saçma. Bir de ailesinin de çok fazla bir dikkatsizliği var. Hastanede yattığı halde imzayla çıkarıyorlar. Bir çocuğun böyle bir durumdayken nasıl onu kontrol etmeden direkt okula yollayabiliyorlar, anlayamıyorum. Raporu falan varmış şizofren hastasıymış. Dört hocaya zarar verecekmiş. İlk önce hocaların hangi sınıfta olduğuna listelerden bakıyor, sonra biyoloji hocasına gidiyor. Önce hocayı koltuk altı tarafından bıçaklamış. Sonra koridorda arkadaşımı görmüş, onu kovalamış. Sonra Barbaros hoca bıçağı tutmaya çalışmış, eli kesilmiş öyle biliyorum. Şeyda hocanın kapsına dayanıp tekmelemiş. Diğer hocamız da omzundan bıçaklanmış. Şeyda hoca kapıyı kilitleyip kendini korumaya çalışmış. Fatma Nur Hoca omzundan bıçaklanmış. Ayırmaya çalışan bir çocuk da bıçaklanıp akciğeri hava toplamış, çocuğa tüp takmışlar. Ameliyattan çıktı durumu iyi. Disiplin kurulunda suç duyurusunda bulunanlara kin beslemiş, o yüzden bu saldırıyı gerçekleştirmiş. Bu okuldakilerin hepsini bizim iyiliğimizi isteyen, çok cana yakın hocalar. Hiçbirinden birşey görmedim. Hepsi cana yakın, sevecen, bizim yüzümüzü güldüren hocalar. Bir sıkıntıları olduğunu düşünmüyorum. Saçma sapan tipler yüzünden kötüye gidiyoruz" dedi.

#7
Foto - Çekmeköy vahşetinde şok gerçek: Katil zanlısı sınıf sınıf gezip kurban aramış! Hedefinde 4 öğretmen vardı

'CİĞERİMİZ YANDI' Veli Fatma Yeni, "Hocayı tanıyorum, oğlumun geçen seneki öğretmeniydi. Çok naif, çok kibar bir öğretmendi. Türkiye olarak ciğerimiz yandı. Bu olayın unutulmasını istemiyoruz ve yaralanan öğrencimiz bizim çocuğumuz da olabilirdi. Güvenliklerin artırılmasını istiyoruz. Polislerin resmi giyinmesini istiyoruz. Bir okula 1-2 polis değil, birçok polisin verilmesini istiyoruz. Öğretmenlerimizin hayatından da endişe ediyoruz" diye konuştu. Bir başka veli Şener Yılmaz ise, "Bir güneşimiz daha söndü, hepimizin başı sağ olsun. Acımız büyük" dedi.Öğrenci Rukiye Melek Karakuşlu ise, "Fatma Nur Hoca 3 yıl dersime girdi. Bu sene görmediğimiz için giremedi. Çok güzel anılarımız oldu, çok iyi bir hocaydı. Çok güzel, çok eğlenceli, iyi bir hocaydı zaten. Kimsenin böyle birşey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi" ifadelerini kullandı. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE DE ÖĞRETMENLER TOPLANDI Diğer yandan öğretmenler tramvay yolundan yürüyerek İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne geldi. Öğretmenler yürüyüşün ardından oturma eylemi de yaptı. OKULDAKİ TÖREN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için düzenlenen anma töreni havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Boşnak

Değistirin şu kanunları millet kendi kanununu işletecek yoksa
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı
Gündem

Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı

ABD'de Jeffrey Epstein'ın kirli suç ağını aydınlatan milyonlarca sayfalık yeni belgeler kamuoyuna bomba gibi düştü. Demokrat Kongre Üyesi Te..
Kurtulmuş'tan tedirgin eden sözler: Bir sisteme doğru geçiyoruz
Gündem

Kurtulmuş'tan tedirgin eden sözler: Bir sisteme doğru geçiyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Kural bazlı bir uluslararası sistem yerine, güçlünün kural koyduğu bir sisteme doğru geçiyo..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çekmeköy’de bir lisede meydana gelen ve öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği menfur saldırıyl..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı
Gündem

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı

İslam'a "Arap düşmanlığı" üzerinden saldıran tatlı su balığı solcular, "tatil" adı altında para saçtıkları Arapların yapay şehri Dubai'de ma..
Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu
Gündem

Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu

ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken CENTCOM'dan açıklama geldi. Açıklamada, "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23