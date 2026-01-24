  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya 370 dron ve 21 füze ile vurdu Gümüş rekora koşuyor! Yunanistan'ı delirtecek gelişme! Böyle duyurdular: Türkiye kalıcı olarak o ülkeye sızdı Böyle duyurdular İspanyollar! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ikilemi: Peki sonuç! Turizmde Çin dalgası: Vize kalktı, Pamukkale'de rezervasyonlar patladı! Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları delirtecek fotoğraf! İki karaktersiz sonunda buluştular... 37 yıldır ağaca ses veriyor İlişkiler donduruldu ve Beşiktaş Agbadou transferinden vazgeçti! Bu gelişme can sıkacak... İsrail'de korku bacayı sardı: 'Türk yürüyüşü sonumuz olacak'
Teknoloji-Bilişim
11
Yeniakit Publisher
Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!

Türk savunma sanayisinin kalbi TUSAŞ, 2026 yılını tam anlamıyla bir "şahlanış yılı" ilan etti. Gökyüzündeki milli imzalarımız KAAN, HÜRJET ve ANKA III için seri üretim bantları hızlanırken, yerli motor ve yeni platformlar için kritik takvimler netleşti.

#1
Foto - Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli kanatların 2026 yol haritasını açıkladı. Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ın birinci prototipinin Haziran ayına kadar gökyüzüyle buluşması beklenirken, HÜRJET’te hedef ayda 3 uçak üretimine çıkmak olarak belirlendi. Öte yandan, ANKA III için 50’den fazla siparişin kapıda olduğu müjdelendi.

#2
Foto - Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!

Milli Muharip Uçak KAAN, TUSAŞ’ın en büyük önceliği olmaya devam ediyor. Mühendislik prototipinin ardından üç yeni uçuş prototipi için çalışmaların sürdüğünü belirten Demiroğlu, KAAN’ın yerli motorunun 2032’de tamamlanacağını, ancak teslimatların 2029 itibarıyla başlayacağını duyurdu. HÜRJET projesinde ise İspanya ve Türk Hava Kuvvetleri’nden gelecek yoğun talebi karşılamak için üretim kapasitesi artırılıyor. Türkiye, havacılık liginde artık sadece tasarımcı değil, seri üretim devine dönüşüyor.

#3
Foto - Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SAHA İstanbul'un SAHA Sohbet programında yaptığı açıklamada, Milli Muharip Uçak KAAN'ın, TUSAŞ’ın ve Türkiye’nin "gözbebeği" olduğunu ve proje kapsamında Türkiye için birçok ilke imza atıldığını söyledi. KAAN'ın mühendislik prototipiyle uçuşlar yaptıklarını, şu anda yer testleri ve bazı sistemsel testlerle devam ettiklerini dile getiren Demiroğlu, bu mühendislik prototipinin ardından 3 uçuş prototipi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

#4
Foto - Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!

Demiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlkini nisan sonu diye planlamıştık ama mayıs, bilemediniz haziran aylarında inşallah uçmuş olur. Ufak tefek son dakika rötuşlar, son dakika aksaklıklar her zaman böyle büyük projelerde çıkabiliyor. Hazirana kadar KAAN’ın birinci prototipinin uçmuş olduğunu göreceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. İkinci prototip onun arkasından gelecek çünkü yoğun bir test kampanyamız var. Üçüncü prototip de onun arkasından. İkinci prototipi bu senenin sonuna kadar, üçüncüyü de ya bu senenin sonunda ya da önümüzdeki senenin başında teste sokmayı planlıyoruz. Bunların yer testleri var, 2-3 ay yer testleri, sistem, rezonans, yakıt, elektrik, bütün testlerin yapılması lazım ki biz uçuşa salimen gönül rahatlığıyla verebilelim." KAAN'ın yerli motorunu 2032’de bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Demiroğlu, Blok 10 ve 20 olarak adlandırılan 20 ila 40 arasındaki KAAN’ı da F110 motoruyla yapacaklarını dile getirdi. Mehmet Demiroğlu, "2029 itibariyle biz artık seri üretim kısmını geçmiş ve teslimatlara başlamış oluruz. Yakınlarda da 20 tanenin resmi siparişini alacağımızı bekliyoruz." dedi.

#5
Foto - Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!

HÜRJET’TE HEDEF AYDA 3 UÇAK HÜRJET projesinde 4 prototip ve Türk Hava Kuvvetleri için 12 uçağın üretim aşamasında olduğunu ifade eden Demiroğlu, "Seri üretime girdik diyebilirim. Şimdi İspanya’nın gelmesi, Türk Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’nden ekstra siparişlerin gelecek olması ki çok yakında onları da bekliyoruz, seri üretim hazırlıklarımızı daha da hızlandırdı. Normalde bu tip uçaklar ayda bir tane, ayda iki tane üretiliyor. Biz bir an önce ayda ikiye sonra da üçe çıkmayı istiyoruz." diye konuştu. Demiroğlu, ANKA III testlerinin de tek prototiple sürdürüğünü aktardı.

#6
Foto - Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!

Yeni tasarım ve analizlerle ANKA III'ü güncellediklerini bildiren Demiroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "2 ay önce kritik tasarım aşamasını bitirdik ve tasarımı dondurduk, üretime başladık. 2 tane bu sene içerisinde prototip yapacağız ama seri üretim çalışmaları da bu tasarıma bağlı olarak başladı. ANKA III’ten gerçekten ümitliyiz çünkü her davet ettiğimiz heyet şaşırıyor ve ciddi sayıda ülkeden beraber yapalım, burada üretelim, bir sonrakini beraber geliştirelim teklifleri aldık. 50'nin üzerinde bir siparişi bu sene içerisinde bekliyoruz Türk Hava Kuvvetleri için. Orası geldikten sonra ANKA III'ün bahtı da HÜRJET gibi açılacak." ANKA III'te kullanılan Ukrayna motorunda bir sıkıntı görmediklerini belirten Demiroğlu, ihtiyaç durumunda yerli TF-6000’in de devreye alınabileceğini söyledi. Demiroğlu, "İhtiyaçlara bakarak 2 motorlu olmasına ihtiyaç var mıdır yok mudur tartışacağız. Bütün eforumuzu ANKA III'ün seri üretimine ayırmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!

10-12 GÖKBEY TESLİM EDİLECEK Demiroğlu, ATAK helikopterinden 100’ün üzerinde ürettiklerini bunun 96 tanesinin teslim edildiğini bildirdi. GÖKBEY'den 4 adet teslim ettiklerini, beşincisinin eğitimlerinin devam ettiğini anlatan Demiroğlu, şunları kaydetti: "Bu sene 10-12 tane teslim edeceğiz. Seneye de daha fazla artarak devam edecek. GÖKBEY gerçekten güzel bir helikopter oldu, sayısı arttıkça fiyatı da düşecek. GÖKBEY’den 500 tane civarında satmayı planlıyoruz, bunun da yaklaşık en fazla 100 tanesini yabancı motorla satarız. İşte TS1400 motoru geliyor, 2028’de kalifikasyonu bitirip artık entegre edilmiş olacağını planlıyoruz. 2028 itibariyla GÖKBEY’lerimizi TS1400 motorumuzla vereceğiz."

#8
Foto - Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!

Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyacı dolayısıyla ATAK-2 projesini ön tasarım aşamasında beklemeye aldıklarını ve önceliği T-925’e verdiklerini belirten Demiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "8 tanesini Orman Genel Müdürlüğü için yapıyoruz, 2028’de onların teslimatına başlayacağız. Hemen arkasından 2029 veya 2030’da da envanterdeki helikopterlerin yenilenmesi gelecek. İnşallah onları da daha öncesinden de başlayarak envantere sokmak istiyoruz. T-925 ilk uçuşunu bu sene yapacak. Hedefimiz buydu, inşallah o hedefi tutturacağız. Motoru da Ukrayna'dan alıyoruz ama TEI’de de onun için bir motor çalışması yavaş yavaş başladı." Demiroğlu, 5 sene sonra TUSAŞ’ın iki haneli cirolara ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı. Mehmet Demiroğlu, bu yıl gerçekleştirilecek SAHA 2026 Fuarı'nda en az 2 alanda sürprizleri ve yeni platformları olacağını bildirdi.

#9
Foto - Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!

İNSANSIZ GÜÇ VE HELİKOPTERLERDE TESLİMAT YAĞMURU Görünmezlik özelliğiyle dikkat çeken ANKA III’ün tasarımı dondurularak seri üretim aşamasına geçildi. Yabancı heyetlerin büyük ilgi gösterdiği ANKA III için 2026 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri’nden dev bir sipariş bekleniyor. Helikopter tarafında ise yerli genel maksat helikopteri GÖKBEY’in teslimat sayısı bu yıl 12’ye çıkacak. Ayrıca, T-925 genel maksat helikopterinin bu yıl ilk uçuşunu yapması ve 2028’de Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi planlanıyor.

#10
Foto - Türk savunma sanayisinde 2026 taarruzu: KAAN Haziran’da uçuyor, ANKA III ve HÜRJET seri üretime geçti!

MİLLİ PROJELERDE 2026 - 2030 TAKVİMİ KAAN: Haziran 2026'ya kadar 1. prototip uçuşu, 2029'da ilk teslimatlar. HÜRJET: Ayda 3 uçak üretim hedefi ve uluslararası siparişler. ANKA III: Kritik tasarım bitti, seri üretim başladı, 50+ sipariş bekleniyor. GÖKBEY: 2026'da 12 adet teslimat, 2028'de tamamen yerli motor entegrasyonu. T-925: İlk uçuş bu yıl, 2028'de envantere giriş.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet
Gündem

İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet

Öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin rezil ötesi videosuna tepki yağıyor. Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kend..
Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"
Gündem

Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Bir dönem Kandil’den aldıkları talimatla Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okuyan, terör örgütü PKK ve uzantılarına sırtını dayayanların maskesi..
Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: İsrail, saldırı hazırlığında
Dünya

Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: İsrail, saldırı hazırlığında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var" ifadelerini kullandı. ..
Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı
Gündem

Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı

Akit; CHP’li Fatma Hürriyet Kaplan'ın başkanlığını yaptığı İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı.

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
Gündem

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye ol..
Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir
Dünya

Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de DEAŞ mensuplarının Irak'a nakledildiğini duyurdu. Bakan Fidan, bu nakil süreci nedeniyle Suriye'de a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23