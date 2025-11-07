Türk savunma sanayisi tarih yazıyor: 1400'e yakın proje

Haluk Görgün, savunma sanayisinde daha önce Türkiye'ye kısıtlamalar getiren, ambargolar uygulayan ülkelerin temsilcilerinin şimdi Türkiye'deki tesisleri, fabrikaları, projeleri görmeye gelmesine ilişkin soru üzerine, "Tabii gıptayla izliyorlar. Biz de büyük bir mesleki tatmin ve gururla gezdiriyoruz, anlatıyoruz. Özellikle de teşekkür ediyoruz." dedi. Bu "teşekkürün" sebebini, "yıllar önce dostluk ve müttefiklik ruhuna uymayan yaklaşımların ilk bakışta çok dezavantajlı ve hoş olmayan bir süreç gibi değerlendirilse de bugünlere ancak muhataplarının o yaklaşımıyla gelmeleriyle" açıklayan Görgün, bu durumun değişik bir tebessüm anı oluşturduğunu söyledi. Görgün, geçmiş tecrübeleri birer ders olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Birçok şeyi başardık ama daha çok yapacak işimiz, geliştirmemiz gereken teknoloji var. Teknolojiyi sadece üreten değil, teknolojiyi yön veren ve yöneten konumunda olmalıyız." diye konuştu. Sektör çalışanlarına ve ailelerine teşekkür eden Görgün, "Nice 40'lı yıllara diyorum, ben sektörümüze güveniyorum. Sadece sektör çalışanlarımız değil, onların aileleriyle birlikte ortaya koyduğu ciddi bir fedakarlıkla bugünleri yaşıyoruz. Daha iyilerini de hep beraber hem bizler yapacağız hem de yapmak üzere gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştireceğiz." dedi.