Türk savunma sanayisi tarih yazıyor: 1400'e yakın proje

Savunma sanayisinin geçmişte kritik teknolojilerde dışa bağımlı olduğuna, birtakım teknolojilere erişimin diplomatik süreçlere bağlı bulunduğuna dikkati çeken Görgün, "Kendi kendine yeterliliğimiz çok sınırlıydı. Direkt alımdan ortak üretime, özgün tasarımların yapılmasına, yenilikçi, kendi kendine yeten, sahada paradigmaları değiştiren ürünlerin üretildiği sürece gelinmesi ve bunlarla birlikte dünyaya, dost müttefik ülkelere üretilen ürünlerin, teknolojilerin, 'know-how'ın ihraç edilir hale gelmesi büyük bir gelişme." diye konuştu. Görgün, 2000'li yılların başlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin, savunma sanayi şirketlerinin ve Türk mühendislerinin önünü açan bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, "O günden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her daim destekleri, yerli-milli üretim, yerli altyapıların geliştirilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi üzere Milli Yetkinlik Hamlesi, Milli Teknoloji Hamlesi'ne liderlik etmesiyle hamdolsun bugün göz kamaştırır bir seviyedeyiz." değerlendirmesinde bulundu.