Türk savunma sanayiini bekleyen tehlikeyi açıkladı: Doğrudan felç edebilir

Türkiye’de yıllık ortalama 700 bin ton paslanmaz çelik uzun mamul tüketildiğini belirten Adnan Demirci, “Bu miktarın tamamı ithalat yoluyla karşılanıyor ve bu ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyar dolarlık maliyet oluşturuyor. Türkiye, sıvı çelik üretim kapasitesinde dünyada 8’inci, Avrupa’da ise Almanya ile başa baş konumda. Buna rağmen paslanmaz çelik üreten ülkeler arasında yer alınmamasını stratejik bir eksiklik olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.