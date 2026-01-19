  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türk savunma sanayiini bekleyen tehlikeyi açıkladı: Doğrudan felç edebilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk savunma sanayiini bekleyen tehlikeyi açıkladı: Doğrudan felç edebilir

MAKİNE mühendisi ve sanayici Adnan Demirci, Türk savunma sanayiini bekleyen tehlikeyi açıkladı.

#1
Foto - Türk savunma sanayiini bekleyen tehlikeyi açıkladı: Doğrudan felç edebilir

MAKİNE mühendisi ve sanayici Adnan Demirci, “Türkiye’nin paslanmaz çelik üretiminde dışa bağımlılığı ekonomi ve ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Devlet öncülüğünde acil yatırım yapılmalı. Paslanmaz çelik yalnızca sanayi girdisi değil, aynı zamanda bir beka meselesi, savunma sanayii için hayati öneme sahip" dedi.

#2
Foto - Türk savunma sanayiini bekleyen tehlikeyi açıkladı: Doğrudan felç edebilir

Türkiye’de yıllık ortalama 700 bin ton paslanmaz çelik uzun mamul tüketildiğini belirten Adnan Demirci, “Bu miktarın tamamı ithalat yoluyla karşılanıyor ve bu ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyar dolarlık maliyet oluşturuyor. Türkiye, sıvı çelik üretim kapasitesinde dünyada 8’inci, Avrupa’da ise Almanya ile başa baş konumda. Buna rağmen paslanmaz çelik üreten ülkeler arasında yer alınmamasını stratejik bir eksiklik olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

#3
Foto - Türk savunma sanayiini bekleyen tehlikeyi açıkladı: Doğrudan felç edebilir

Sözlerine devam eden Demirci, şunları ekledi: "Türkiye dünya krom rezervlerinde üçüncü sırada yer alıyor ve yüksek kaliteli krom sahip. Paslanmaz çelik savunma sanayii için hayati öneme sahip. Jet motorları, roket sistemleri, top namluları, denizaltılar, radar ve sensör sistemleri gibi kritik alanlarda bu malzeme vazgeçilmez.

#4
Foto - Türk savunma sanayiini bekleyen tehlikeyi açıkladı: Doğrudan felç edebilir

Olası bir savaş ortamında tedarik zincirlerinin kesilmesi savunma sanayiini doğrudan felç edebilir. Böylesine stratejik bir yatırım ancak devletin öncülüğünde hayata geçirilebilir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin mevcut üretim gücü ve anti-damping baskıları nedeniyle Türkiye’de yatırım yapmaya sıcak bakabileceğini belirtmek istiyorum. Türkiye’nin lojistik avantajları, gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına hızlı ve düşük maliyetli ihracat yapılabilir.

#5
Foto - Türk savunma sanayiini bekleyen tehlikeyi açıkladı: Doğrudan felç edebilir

Türkiye’de üretilecek paslanmaz çeliğin anti-damping vergilerinden daha az etkileneceğini söyleyebilirim. Paslanmaz çelik üretimine geçilmesi halinde ithalatın cari açık üzerindeki etkisi ortadan kalkacak, aynı zamanda yüksek katma değerli ürün ihracatıyla ekonomiye güçlü katkı sağlanacak, bu yatırım sanayileşme tarihinde yeni bir sayfa açacak."

