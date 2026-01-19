  • İSTANBUL
IMF'den Türkiye ekonomisine güven oyu: Büyüme tahmini yüzde 4,2’ye yükseltildi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

IMF'den Türkiye ekonomisine güven oyu: Büyüme tahmini yüzde 4,2’ye yükseltildi!

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiye dair Ocak ayı raporunu yayımlayarak Türkiye için pozitif bir güncellemeye imza attı. Türkiye'nin ekonomik büyüme beklentileri, hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl için yukarı yönlü revize edildi.

IMF'den Türkiye ekonomisine güven oyu: Büyüme tahmini yüzde 4,2'ye yükseltildi!

Küresel ekonomideki ayrışan güç dengelerini "İstikrarlı" başlığıyla analiz eden IMF, Türkiye ekonomisi için iyimser bir tablo çizdi. Ekim 2025’te yayımlanan tahminleri yukarı çeken fon, Türkiye'nin bu yılki performansının yüzde 4,2’ye ulaşacağını öngördü. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin 2026'da yüzde 3,3 ve 2027'de yüzde 3,2 büyüyerek dirençli seyrini sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 3,7'den yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 3,7'den yüzde 4,1'e yükseltildi. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ocak sayısını "Küresel Ekonomi: Ayrışan Güçler Arasında İstikrarlı" başlığıyla yayımladı.

Foto - IMF'den Türkiye ekonomisine güven oyu: Büyüme tahmini yüzde 4,2’ye yükseltildi!

Raporda, 2025'te yüzde 3,3 büyüdüğü öngörülen küresel ekonominin 2026'da yüzde 3,3 ve 2027'de yüzde 3,2 büyüyerek dirençli kalmaya devam etmesi bekleniyor. IMF'nin Ekim 2025'te yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile kıyaslandığında küresel ekonomik büyüme tahmininde bu yıl için 0,2 puanlık hafif yukarı yönlü revizyona gidildiği belirtilen raporda, büyüme beklentisinde 2027 yılı için ise herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Raporda, dünya ekonomisinin bu istikrarlı performansının ayrışan güçlerin birbirini dengelenmesinden kaynaklandığına işaret edilerek, değişen ticaret politikalarından kaynaklanan olumsuz rüzgarların yapay zeka dahil teknolojiyle ilgili artan yatırımlar, mali ve parasal destekler, genel olarak destekleyici finansal koşullar ve özel sektörün uyum sağlama kabiliyetiyle dengelendiği ifade edildi.

Foto - IMF'den Türkiye ekonomisine güven oyu: Büyüme tahmini yüzde 4,2’ye yükseltildi!

GÖRÜNÜME YÖNELİK RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR Küresel manşet enflasyonun, 2025 yılı için öngörülen yüzde 4,1 seviyesinden 2026'da yüzde 3,8'e ve 2027'de yüzde 3,4’e gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, enflasyon tahminlerinin geçen yıl ekim ayındaki öngörülerle büyük ölçüde uyumlu kaldığı, enflasyonun ABD'de hedefe dönüş sürecinin diğer büyük ekonomilere kıyasla daha kademeli olacağının öngörüldüğü kaydedildi. Raporda, görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü eğilimini koruduğuna dikkat çekildi. Yapay zekaya ilişkin verimlilik artışı beklentilerinin yeniden değerlendirilmesinin yatırımlarda azalmaya yol açabileceği ve yapay zeka bağlantılı şirketlerden diğer sektörlere yayılacak ani bir piyasa düzeltmesini tetikleyebileceği belirtilen raporda, ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanmasının belirsizliği uzatabileceği ve ekonomik faaliyet üzerinde daha güçlü bir baskı oluşturabileceği vurgulandı. Raporda ayrıca, iç siyasi gerilimler veya jeopolitik tansiyonların patlak verebileceği, bunun finansal piyasalar, tedarik zincirleri ve emtia fiyatları üzerindeki etkileri yoluyla küresel ekonomiyi sarsarak yeni belirsizlik katmanları yaratabileceği aktarıldı. IMF'nin raporunda, yüksek bütçe açıkları ve artan kamu borcunun uzun vadeli faiz oranları üzerinde baskı oluşturabileceğine, bunun da genel finansal koşullarını olumsuz etkileyebileceğine işaret edildi. Olumlu senaryoda ise ekonomik faaliyetin yapay zeka bağlantılı yatırımlarla daha da ivme kazanabileceği, yapay zekanın daha hızlı benimsenmesinin güçlü verimlilik artışları ve artan iş dinamizmine dönüşmesi halinde bunun sürdürülebilir büyümeye evrilebileceği kaydedilen raporda, ekonomik faaliyetin, ticaret gerilimlerinde kalıcı bir yumuşama ile de desteklenebileceği ifade edildi.

Foto - IMF'den Türkiye ekonomisine güven oyu: Büyüme tahmini yüzde 4,2’ye yükseltildi!

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği aktarıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl 4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF, geçen yıl ekim ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,7 büyümesini öngörmüştü. ABD ve AB ekonomilerinin bu yılki büyüme tahminleri de yukarı yönlü revize edildi. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,4'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2'ye çekildiği kaydedildi. Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseltildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,4'te tutulduğu kaydedildi. Raporda, Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 1,5 olarak korunduğu, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1'e yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 1,2'de sabit bırakıldığı bildirildi.

Foto - IMF'den Türkiye ekonomisine güven oyu: Büyüme tahmini yüzde 4,2’ye yükseltildi!

İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,7'e indirildiği, gelecek yıl için ise yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'e çıkarıldığı belirtilen raporda, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 2'den yüzde 2,3'e ve gelecek yıl için yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a yükseltildiği vurgulandı. Raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,3 ve gelecek yıl için yüzde 1,5 olarak korunduğu ifade edilerek, Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 0,6'da tutulduğu aktarıldı.

Foto - IMF'den Türkiye ekonomisine güven oyu: Büyüme tahmini yüzde 4,2’ye yükseltildi!

Çin'in bu yılki büyüme tahmini yükseltildi, gelecek yıl için düşürüldü. Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 4,2'den yüzde 4'e indirildiği belirtildi. Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e çıkarıldığı aktarılan raporda, ülke ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi gelecek yıl için yüzde 6,4'te tutulduğu kaydedildi. Raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1'den yüzde 0,8'e ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1'e düşürüldüğü bildirildi.

Medya

Akit kararını ver! İmf bizim iyiliğimize mi konuşuyor? Kötülüğümüze mi?!!
