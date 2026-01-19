IMF'den Türkiye ekonomisine güven oyu: Büyüme tahmini yüzde 4,2’ye yükseltildi!

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği aktarıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl 4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF, geçen yıl ekim ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,7 büyümesini öngörmüştü. ABD ve AB ekonomilerinin bu yılki büyüme tahminleri de yukarı yönlü revize edildi. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,4'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2'ye çekildiği kaydedildi. Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseltildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,4'te tutulduğu kaydedildi. Raporda, Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 1,5 olarak korunduğu, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1'e yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 1,2'de sabit bırakıldığı bildirildi.