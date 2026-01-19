IMF'den Türkiye ekonomisine güven oyu: Büyüme tahmini yüzde 4,2’ye yükseltildi!

GÖRÜNÜME YÖNELİK RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR Küresel manşet enflasyonun, 2025 yılı için öngörülen yüzde 4,1 seviyesinden 2026'da yüzde 3,8'e ve 2027'de yüzde 3,4’e gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, enflasyon tahminlerinin geçen yıl ekim ayındaki öngörülerle büyük ölçüde uyumlu kaldığı, enflasyonun ABD'de hedefe dönüş sürecinin diğer büyük ekonomilere kıyasla daha kademeli olacağının öngörüldüğü kaydedildi. Raporda, görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü eğilimini koruduğuna dikkat çekildi. Yapay zekaya ilişkin verimlilik artışı beklentilerinin yeniden değerlendirilmesinin yatırımlarda azalmaya yol açabileceği ve yapay zeka bağlantılı şirketlerden diğer sektörlere yayılacak ani bir piyasa düzeltmesini tetikleyebileceği belirtilen raporda, ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanmasının belirsizliği uzatabileceği ve ekonomik faaliyet üzerinde daha güçlü bir baskı oluşturabileceği vurgulandı. Raporda ayrıca, iç siyasi gerilimler veya jeopolitik tansiyonların patlak verebileceği, bunun finansal piyasalar, tedarik zincirleri ve emtia fiyatları üzerindeki etkileri yoluyla küresel ekonomiyi sarsarak yeni belirsizlik katmanları yaratabileceği aktarıldı. IMF'nin raporunda, yüksek bütçe açıkları ve artan kamu borcunun uzun vadeli faiz oranları üzerinde baskı oluşturabileceğine, bunun da genel finansal koşullarını olumsuz etkileyebileceğine işaret edildi. Olumlu senaryoda ise ekonomik faaliyetin yapay zeka bağlantılı yatırımlarla daha da ivme kazanabileceği, yapay zekanın daha hızlı benimsenmesinin güçlü verimlilik artışları ve artan iş dinamizmine dönüşmesi halinde bunun sürdürülebilir büyümeye evrilebileceği kaydedilen raporda, ekonomik faaliyetin, ticaret gerilimlerinde kalıcı bir yumuşama ile de desteklenebileceği ifade edildi.