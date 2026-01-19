Ambargo uygulanıyordu, müjde gibi müjde geldi: Dışa bağımlılık bitti, Türkiye kritik silahı üretti

76 mm millî deniz topu, Nisan 2024’te TCG Akhisar gemisine konuşlandırıldı. Geminin Aralık 2025’te Romanya’ya satılmasıyla birlikte DENİZHAN-76, ilk kez hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin envanterinde görev yapacak. Bu gelişme, sistemin NATO standartlarıyla uyumlu olduğunu ve uluslararası kullanım için yeterli olgunluğa ulaştığını da ortaya koyuyor. DENİZHAN-76; hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. Dakikada 80 atıma ulaşan yüksek atış hızı ve yaklaşık 16 kilometrelik etkili menziliyle yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkin ateş gücü sunuyor. Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyeti, sistemi modern deniz harp konseptlerine uygun hale getiriyor. MKE, DENİZHAN-76’nın Mavi Vatan’da görev yapan platformların yanı sıra dost ve müttefik ülkelere yönelik ihracatlarla da Türkiye’nin savunma sanayiindeki uluslararası görünürlüğünü artırdığını ifade ediyor.