Ambargo uygulanıyordu, müjde gibi müjde geldi: Dışa bağımlılık bitti, Türkiye kritik silahı üretti
Ambargolar Türkiye'ye savunma alanında itici güç olurken ilk milli deniz topu DENİZHAN-76 resmen envantere girerek ihracat aşamasına geldi.
GDH'de yer alan habere göre, Avrupa menşeli deniz topu sistemlerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle yerli üretime yönelen Türkiye, 76 mm millî deniz topu DENİZHAN-76’yı geliştirerek hem Türk Deniz Kuvvetleri envanterine kazandırdı hem de ihracat aşamasına ulaştı.
Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen sistem, dünyada yalnızca sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği bir deniz topu olmasıyla dikkat çekiyor.
MKE, deniz topu tedarikinde yaşanan ambargo ve kısıtlamalara karşı 2020 yılında başlattığı çalışmalar kapsamında 76 mm millî deniz topu DENİZHAN-76’nın tasarım, üretim ve test süreçlerini yaklaşık 12 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Geliştirme sürecinin ardından gerçekleştirilen kabul ve atış testlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte sistemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatları başladı.
MKE, bu projeyle birlikte Türkiye’nin deniz silah sistemlerinde dışa bağımlılığının azaltılmasına yönelik önemli bir adım atıldığını vurguluyor.
Bugüne kadar beş adet DENİZHAN-76, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilirken, sistemin seri üretimi hâlihazırda devam ediyor. 2025 yılında Endonezya ile imzalanan sözleşme ise DENİZHAN-76’nın ilk ihracatı olarak kayıtlara geçti. MKE, bu ihracatla birlikte Türkiye’nin deniz topu sistemlerinde yalnızca kullanıcı değil, aynı zamanda tedarikçi ülke konumuna yükseldiğini belirtiyor.
76 mm millî deniz topu, Nisan 2024’te TCG Akhisar gemisine konuşlandırıldı. Geminin Aralık 2025’te Romanya’ya satılmasıyla birlikte DENİZHAN-76, ilk kez hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin envanterinde görev yapacak. Bu gelişme, sistemin NATO standartlarıyla uyumlu olduğunu ve uluslararası kullanım için yeterli olgunluğa ulaştığını da ortaya koyuyor. DENİZHAN-76; hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. Dakikada 80 atıma ulaşan yüksek atış hızı ve yaklaşık 16 kilometrelik etkili menziliyle yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkin ateş gücü sunuyor. Düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyeti, sistemi modern deniz harp konseptlerine uygun hale getiriyor. MKE, DENİZHAN-76’nın Mavi Vatan’da görev yapan platformların yanı sıra dost ve müttefik ülkelere yönelik ihracatlarla da Türkiye’nin savunma sanayiindeki uluslararası görünürlüğünü artırdığını ifade ediyor.
