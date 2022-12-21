Türk savunma devi zirveye oturdu

Tasarım, üretim, geliştirme ve entegre lojistik destek gibi tüm süreçleri yerli ve milli imkanlarla kendi bünyesinde barındıran BMC, ana muharebe tankı, obüs sistemi, zırhlı araçlar, askeri kamyonlar, lojistik destek araçları ve benzeri birçok farklı sınıfta askeri kara araçlarını ürün ailesinde bulunduruyor. BMC'nin ürettiği Kirpi, Amazon ve Vuran gibi zırhlı araçlar çeşitli silah, keşif-gözetleme sistemleriyle kullanıcısına destek oluyor.