Türk sanayicisinden müthiş atak: Avrupa ve Amerika pazarını almaya başladık

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) verilerine göre, yılın 9 ayında 190'dan fazla ülkeye 4 milyar 988 milyon dolarlık madencilik ürünü ihraç edildi. Mermerin yer aldığı "doğal taşlar" grubunda 1 milyar 605 milyon 351 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ocak-Eylül 2022 döneminde Türkiye'nin mermer ihracatı, miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,67 düşüşle 5 milyon 847 bin 805 tondan 5 milyon 516 bin 497 tona geriledi. Değerde ise 1 milyar 562 milyon 860 bin dolardan, yüzde 2,72 artarak, 1 milyar 605 milyon 351 bin dolara yükseldi. Sektörün ihracatında değer bazında görülen artışta, 940 milyon 589 bin dolarlık işlenmiş mermer ihracatının, yüzde 17,25'lik artışla 1 milyar 102 milyon 867 bin dolara çıkması etkili oldu. İşlenmiş mermer ihracatında ilk sırada ABD yer aldı. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın 9 ayına göre yüzde 18,99 artışla 204 milyon 74 bin dolardan 242 milyon 837 bin dolara ulaştı. Söz konusu ürün grubunda oran olarak en fazla artış Suudi Arabistan'a görüldü. Ocak-Eylül 2021'de 289 bin dolarlık ürün satılan ülkeye bu senenin aynı dönemindeki ihracat yüzde 12 bin 411 artışla 36 milyon 157 bin dolara çıktı.