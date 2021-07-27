Türk mühendisleri geliştirdi... ABD'li dünya devi şaşkına döndü

"ORJİNAL MOTOR ÜRETİCİLER GRUBUNA ÇIKTIK" Bazı motorların seri üretim çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Akşit, şunları kaydetti: "TEI olarak kendi ürettiğimiz motorlarla tedarikçi liginden orijinal motor üreticiler grubuna çıktık. İlk Gökbey helikopterimizin motoru uçuşunu yaptığı anda bu geçişi tamamlamış olacağız. Hepimizin bildiği Boeing 737 ve Airbus A320 sınıfı ile Çinli Comac C919 gibi uçakların motorlarında, yani dünyada en çok satan ve bu piyasada bu uçaklar segmentinde yüzde 70'in üzerinde paya sahip olan LEAP motorunda dünya genelindeki en büyük motor parça tedarikçiyiz. En çok satan motorun en büyük parça tedarikçisiyiz. Boeing Dreamliner gibi yeni nesil, büyük yolcu uçaklarında da yeni nesil GEnx motoru kullanılıyor. TEI dünya genelinde de GEnx motorlarında da en büyük parça tedarikçisidir. 7 yıl önce siparişlerimiz toplamı yaklaşık 1 milyar dolardı. Şu an itibarıyla Kovid-19 salgını sürecine rağmen 6 milyar dolar civarında siparişe ulaştık." Akşit, kalite üretim, rekabetçi fiyat ve zamanında teslimin buluşmasıyla siparişler ile büyümenin bir arada geldiğini de sözlerine ekledi.