2021-07-27 12:56:09 Türk mühendisleri geliştirdi... ABD'li dünya devi şaşkına döndü
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen "optik ölçüm yazılımı", uçak motorlarına yönelik kalite ölçümünde öncü oldu. TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Artık optik yöntemlerle, mekanik yöntemlerle yapabildiğimiz kalite ölçümünün üzerine bile çıktığımızı ispatladık. General Electric dahi yerli yazılımla geliştirdiğimiz optik kalite ölçümünü nasıl yaptığımızı soruyor" diye konuştu.