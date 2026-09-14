Mete Yarar'dan olay sözler: Türkiye bu hazırlığı onlar için yapıyorsa büyük israf olur

Yarar, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in Türkiye’yi kendi ölçeklerinde değerlendirmeye çalıştığını öne sürdü. Ancak Türkiye’nin mevcut askeri, ekonomik ve stratejik kapasitesinin bu ülkelerle aynı seviyede olmadığını savundu. Türkiye’nin geldiği noktayı daha geniş bir perspektiften değerlendirmek gerektiğini belirten Yarar, söz konusu üç ülkenin toplam gücünün dahi Türkiye’nin ulaştığı seviyeyi karşılamayacağını iddia etti. Yarar, Türkiye’nin artık yalnızca bölgesel bir güç olarak değil, küresel ölçekte hareket edebilen bir oyuncu olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.