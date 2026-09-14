  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Giderken yemeğinizi yanınızda götürün: İşte dünyanın en kötü mutfakları! Kurtlar Vadisi’nde derin sırlar mezada mı? Osman Sınav’ın o sözleri yıllar sonra yeniden gündem oldu Roketsan’dan herkesi ters köşe yapan silah hamlesi: “Demir Pençe” sınırları titretecek 2 gol ve 5 asist: Galatasaray'dan AC Milan'a Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Yaptırmayan yola çıkamayacak! Mete Yarar'dan olay sözler: Türkiye bu hazırlığı onlar için yapıyorsa büyük israf olur Yine yaptı yapacağını! Fenerbahçe'ye göndermedi bitirdi... Mourinho'nun Fener düşmanlığı... Plastik şişelerdeki o girintilerin asıl nedeni bakın neymiş! Bu ayrıntı çok şaşırtacak... 1000 rakımda kurutuyorlar: Kilosu 600 liradan satılıyor! Cebinde olan köşeyi döndü: Bu parayı getirene 130 bin TL ödüyorlar!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Mete Yarar'dan olay sözler: Türkiye bu hazırlığı onlar için yapıyorsa büyük israf olur

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mete Yarar'dan olay sözler: Türkiye bu hazırlığı onlar için yapıyorsa büyük israf olur

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, son dönemde Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan Yunanistan'ın söz konusu adımlarını Ankara'nın savunma alanında yaptığı yatırımlarn üzerinden değerlendirdi.

#1
Foto - Mete Yarar'dan olay sözler: Türkiye bu hazırlığı onlar için yapıyorsa büyük israf olur

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Haber Global canlı yayında Türkiye-Yunanistan ilişkileri, savunma sanayisi ve Türkiye’nin bölgesel gücüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Mete Yarar'dan olay sözler: Türkiye bu hazırlığı onlar için yapıyorsa büyük israf olur

Türkiye’nin geçmişte farklı aktörlerden benzer tehdit ve meydan okumalarla karşılaştığını belirten Yarar, devletin gerektiğinde karşılığını doğru zamanda verdiğini ifade etti.

#3
Foto - Mete Yarar'dan olay sözler: Türkiye bu hazırlığı onlar için yapıyorsa büyük israf olur

Türkiye’nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği ilerlemeye dikkat çeken Yarar, geliştirilen sistemlerin yalnızca Yunanistan’a karşı kullanılmak üzere üretilmediğini vurguladı.

#4
Foto - Mete Yarar'dan olay sözler: Türkiye bu hazırlığı onlar için yapıyorsa büyük israf olur

Türkiye’nin savunma yatırımlarının çok daha geniş bir stratejik perspektife sahip olduğunu belirten Yarar, Yunanistan’ın Türkiye’nin gerçek anlamda rakibi olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını savundu. Yarar, Türkiye’nin yalnızca Yunanistan’ı hedef alan bir hazırlık yapması halinde bunun ciddi bir kaynak israfı anlamına geleceğini belirterek, savunma sanayisindeki mevcut kapasitenin çok daha büyük tehdit ve ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini dile getirdi.

#5
Foto - Mete Yarar'dan olay sözler: Türkiye bu hazırlığı onlar için yapıyorsa büyük israf olur

Türkiye’nin gücünün yalnızca ülkenin yüzölçümü üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Yarar, son 10 yılda farklı coğrafyalarda atılan stratejik adımlara dikkat çekti. Katar, Somali ve Sudan gibi ülkelerde Türkiye’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin Ankara’nın bölgesel ve küresel ölçekteki etkisini ortaya koyduğunu belirten Yarar, Türkiye’nin artık yalnızca kendi sınırları içerisinde değerlendirilebilecek bir ülke olmadığını ifade etti.

#6
Foto - Mete Yarar'dan olay sözler: Türkiye bu hazırlığı onlar için yapıyorsa büyük israf olur

Yarar, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in Türkiye’yi kendi ölçeklerinde değerlendirmeye çalıştığını öne sürdü. Ancak Türkiye’nin mevcut askeri, ekonomik ve stratejik kapasitesinin bu ülkelerle aynı seviyede olmadığını savundu. Türkiye’nin geldiği noktayı daha geniş bir perspektiften değerlendirmek gerektiğini belirten Yarar, söz konusu üç ülkenin toplam gücünün dahi Türkiye’nin ulaştığı seviyeyi karşılamayacağını iddia etti. Yarar, Türkiye’nin artık yalnızca bölgesel bir güç olarak değil, küresel ölçekte hareket edebilen bir oyuncu olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sassas

Sayın mete bey tesbitleriniz çok doğru ve yerinde türkiye yunanistan için bu kadar yatırım asla yapmaz fakat perde arkadındaki sahipleri için yapıyor bir savaşa başlarsak bu geçmişte olduğu gibi en az üç cephede olacak türkiyem ona hazırlanıyor
TÜM YORUMLARA GİT
Suudi Arabistan'da acil durum ilanı
Dünya

Suudi Arabistan'da acil durum ilanı

Suudi Arabistan'da Ebha ve Hamis Muşayt kentleri için acil durum uyarısı yapıldı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bir süre sonra, verilen tehl..
Sıcak saatler yaşanıyor! 'Suudi Arabistan saldırıya geçti
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! 'Suudi Arabistan saldırıya geçti

Yemen'de bulunan ve İran'ın desteklediği Husiler'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada Suudi Arabistan'ın son 48 saatte ülkeye 129..
Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi
Gündem

Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü...
Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı
Gündem

Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 16 yaşındaki H.E.Y.’nin hastane tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeğini çöp kutusuna bıraktığı belirtildi. Temizl..
Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı
Gündem

Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı

Polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı belirlenen sosyal medya fenomeni Semih Varol hakkında 'kamu görevlisine görevinden do..
Rus Ordusu Suriye'ye geri döndü!
Dünya

Rus Ordusu Suriye'ye geri döndü!

Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerini Şam yönetimine devredeceğinin açıklanmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken, Rus askeri gemileri y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23