Türk Milli Şairi Mehmet Akif’in hayatı dizi oldu

Kirli Kedi Yapım tarafından çekimleri tamamlanan TRT’nin Dijital Platformunda izleyici ile buluşacak Akif Dizisi için geri sayım başladı. Kadrosunda birçok önemli ismi bulunduran dizi, Türk Milli Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alıyor. Usta oyuncu kadrosu seferber oldu Kadrosunda Fikret Kuşkan, Özge Borak, Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Baran, Gökçe Akyıldız, Şifanur Gül ve Sevgi Temel’in yer aldığı Akif dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kirli Kedi Yapım tarafından çekimleri tamamlanan 13 bölümden oluşan mini dizi, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un 1913 ile 1924 arasındaki hayatını ekranlara taşıyacak. Bir yandan ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor. Dizinin yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor. Dizinin senaryo ekibinde Uğur Uzunok’un yanı sıra Nurullah Sevimli ve Tacettin Girgin yer alıyor.