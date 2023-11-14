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Ekonomi
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Türk kimya ihracatçılarından Vietnam’a çıkarma

2023-11-14 13:40:51
Türk kimya ihracatçılarından Vietnam’a çıkarma

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 5-9 Kasım 2023 tarihleri arasında Vietnam’a Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörel Ticaret Heyeti düzenlendi. Heyet kapsamında Vietnamlı firmalar ile Türk firmalar arasında 90’dan fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

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Foto - Türk kimya ihracatçılarından Vietnam’a çıkarma

Üyelerinin ihracatlarını ve kimyasal ürünler sektöründeki şirketlerinin başarısını artırmalarına yardımcı olmak amacıyla milli katılım organizasyonlarından ticaret ve alım heyetlerine, seminer ve eğitimlerden yarışmalara pek çok faaliyet gerçekleştiren İKMİB, ev ve mutfak eşyaları sektörüne yönelik sektörel ticaret heyetini 5-9 Kasım 2023 tarihleri arasında Vietnam’a gerçekleştirdi. İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük ile ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren 12 Türk firmasının katıldığı heyet kapsamında Vietnamlı satın almacı firmalar ile Türk firmalar arasında 90’dan fazla ikili iş görüşmesi yapıldı. Vietnam’da ilgili kurum, kuruluş ve firmalar ziyaret edilerek sektöre yönelik bilgi edinildi. Heyete Hanoi Ticaret Müşavir Yardımcısı Burak Cihan Ürkmez de katıldı.

#2
Foto - Türk kimya ihracatçılarından Vietnam’a çıkarma

Organizasyon kapsamında Türk katılımcı firmaların Vietnam pazarını yakından tanıması ve birebir deneyimlemesi için ziyaretler düzenlendi. Vietnam’ın Ho Chi Minh City şehrinde düzenlenen heyet kapsamında 90’dan fazla ikili görüşme gerçekleştirildi.

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Foto - Türk kimya ihracatçılarından Vietnam’a çıkarma

Vietnam Sektörel Ticaret Heyeti hakkında bilgi veren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) olarak, kimya sektöründe ihracat yapan Türk firmalarımızın ihracatının artması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması için sektörümüzün gelişimi ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda pek çok proje gerçekleştiriyor ve destek olmaya çalışıyoruz. Sektörümüz açısından ve özellikle de mutfak eşyaları sektörüne yönelik potansiyeli yüksek olan, önemli bir ülke olarak gördüğümüz Vietnam, Ticaret Bakanlığımızın belirlediği uzak ülkeler stratejisi kapsamında hedef ülkeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda İKMİB olarak, ev ve mutfak eşyaları sektörümüze yönelik Vietnam Sektörel Ticaret Heyetimizi 5-9 Kasım 2023 tarihleri arasında 12 Türk firmamızın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Türk üretici ve girişimcilerimiz, cam ev eşyası, seramik, porselen ve çatal bıçak takımının yanı sıra plastik, çelik, bakır ve alüminyum ev eşyalarına olan talebi karşılamak için artan oranda yatırım yapıyor. Ev ve mutfak eşyaları sektörümüzün vizyonu, rekabetçi uygulamalarıyla gelişimi teşvik ederek, dünyanın önde gelen ev eşyaları tedarikçilerinden biri olmak. Bu vizyon doğrultusunda ev ve mutfak eşyaları firmalarımız, yüksek rekabet gücünün yanı sıra, ürün tasarımı ve markalaşmada farklılaşma, ileri teknoloji kullanımı ve kaliteli üretime odaklanıyor. Bu bakış açısıyla ev eşyaları ihracat potansiyelimiz hızla artıyor ve bugün ürünlerimiz 160'dan fazla ülkede satılıyor” dedi.

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Foto - Türk kimya ihracatçılarından Vietnam’a çıkarma

Vietnam’ın dünyada en yüksek büyüme oranına sahip ülkelerden biri olduğunu ifade eden Pelister, “Vietnam’ın, Trademap verilerine göre 2022 yılında toplam 370 milyar dolar ihracat ve 359 milyon dolar ithalat gerçekleştirdiğini ve 1,1 milyon dolar değerinde mutfak eşyaları ithalatı olduğunu görüyoruz. Ülkemizin Vietnam'a ev ve mutfak eşyaları ihracatı ise 2019 yılında 1,9 milyon dolar olurken, 2020’de 1,5 milyon dolar, 2021’de 1,2 milyon dolar, 2022'de ise 1,3 milyon dolar oldu. Bu yıl Vietnam’a ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatımızın 1,5 milyon dolar olacağını öngörüyoruz. Düzenlediğimiz Vietnam Sektörel Ticaret Heyeti ile kaliteli ve uygun ürünlerimizi Vietnamlı iş insanlarına tanıtma fırsatı bulduk. Yapılan ikili görüşmeler ile yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz. Vietnam’ın söz konusu ürünlerde önemli tedarikçilerinden birisi olabilmek adına ticaret heyetimizin önemli bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Sektörel ticaret heyetimizin tüm firmalarımız için verimli olmasını ve yeni iş birliklerine katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

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Foto - Türk kimya ihracatçılarından Vietnam’a çıkarma

İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük ise Vietnam’ın ev ve mutfak eşyaları sektöründe hedef ülkelerden biri olduğunu dile getirerek, “5-9 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlediğimiz Vietnam Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında ihracatçılarımızın Vietnam pazarını yakından tanımasını sağladık. Vietnam'ın ticaret merkezi olan Ho Chi Minh şehrinde düzenlediğimiz heyet kapsamında, potansiyel alıcılar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Heyetimize ilgi gösteren Vietnam basınında da yer aldık. Firmalarımız oldukça memnun kaldılar. İkili iş görüşmelerinin bir gün öncesinde retail tur gerçekleştirdik. Ev ve mutfak ürünleri satan perakendeciler, marketler ve toptancıları ziyaret ederek firmalarımızın pazarı yakından görmelerini sağladık. Heyetimizin Vietnamlı iş insanlarının Türk markalarını ve ürünlerini tanımaları açısından büyük bir fırsat sunduğuna inanıyorum” dedi.

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