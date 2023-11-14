Türk kimya ihracatçılarından Vietnam’a çıkarma

Vietnam Sektörel Ticaret Heyeti hakkında bilgi veren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) olarak, kimya sektöründe ihracat yapan Türk firmalarımızın ihracatının artması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması için sektörümüzün gelişimi ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda pek çok proje gerçekleştiriyor ve destek olmaya çalışıyoruz. Sektörümüz açısından ve özellikle de mutfak eşyaları sektörüne yönelik potansiyeli yüksek olan, önemli bir ülke olarak gördüğümüz Vietnam, Ticaret Bakanlığımızın belirlediği uzak ülkeler stratejisi kapsamında hedef ülkeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda İKMİB olarak, ev ve mutfak eşyaları sektörümüze yönelik Vietnam Sektörel Ticaret Heyetimizi 5-9 Kasım 2023 tarihleri arasında 12 Türk firmamızın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Türk üretici ve girişimcilerimiz, cam ev eşyası, seramik, porselen ve çatal bıçak takımının yanı sıra plastik, çelik, bakır ve alüminyum ev eşyalarına olan talebi karşılamak için artan oranda yatırım yapıyor. Ev ve mutfak eşyaları sektörümüzün vizyonu, rekabetçi uygulamalarıyla gelişimi teşvik ederek, dünyanın önde gelen ev eşyaları tedarikçilerinden biri olmak. Bu vizyon doğrultusunda ev ve mutfak eşyaları firmalarımız, yüksek rekabet gücünün yanı sıra, ürün tasarımı ve markalaşmada farklılaşma, ileri teknoloji kullanımı ve kaliteli üretime odaklanıyor. Bu bakış açısıyla ev eşyaları ihracat potansiyelimiz hızla artıyor ve bugün ürünlerimiz 160'dan fazla ülkede satılıyor” dedi.