Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor

Kimler Daha Dikkatli Olmalı? Uzmanlar, bazı sağlık sorunları bulunan kişilerin bu alışkanlıktan özellikle kaçınması gerektiğini vurguluyor. Risk grubunda yer alanlar şunlar: Reflü hastaları Gastrit sorunu yaşayanlar Sık sık şişkinlik ve gaz problemi olanlar Hassas bağırsak sendromu bulunan kişiler Bu gruptaki bireylerde kahve sonrası soda tüketimi, mevcut şikayetlerin artmasına yol açabiliyor. Kahveden Sonra Ne Yapmak Daha Doğru? Uzmanlar, Türk kahvesi ve soda tüketimini tamamen yasaklamıyor ancak zamanlama ve miktarın önemli olduğuna dikkat çekiyor. Önerilere göre: Kahveden sonra en az 20–30 dakika beklenmeli, Soda yavaş ve kontrollü şekilde içilmeli, Mide hassasiyeti olanlar kahve ve sodayı aynı zaman diliminde tüketmemeli. Alternatif olarak, kahve sonrasında ılık su içmenin mideyi daha az yorduğu ve sindirimi desteklediği ifade ediliyor.