  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin ünlü dönercisi: Milyonlarca Türk'ün vazgeçilmeziydi krizi yaşayıp iflas etmişti... Yeni gelişme yaşandı Milyonlarca Türk etkilenecek: Hastaneler peş peşe iflas etti Astronotların bilinmeyen dünyası: Uzayda yapılması yasak olanlar Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor Uzman isim: Uzun yaşam konusunda uyarı yaptı! Uyku için 10 sır... Yoğun çaba gösterip şikayet edenler bunu yapıyor Türkiye'nin hamlesi Afganistan'ı rahatsız etti: Gerçek durumdan habersizler Evlerden eksik etmeyin! Her gün mandalina yerseniz vücudunuzda bakın neler değişiyor
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor

Türk kahvesi ardından sade soda suyu tüketmek, mide asidine karşı caydırıcı bir güç olsa da bu gerçek: pek çok kimse bilmiyor. Üstelik çok daha fazla mide basıncını yükseltiyor, baskı artıyor ortaya çıktı.

#1
Foto - Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor

Yemek sonrası Türk kahvesi içip ardından sade soda tüketmek, Türkiye’de oldukça yaygın bir alışkanlık. Pek çok kişi bu ikilinin mideyi rahatlattığını ve sindirimi hızlandırdığını düşünse de, uzmanlara göre bu inanış her zaman gerçeği yansıtmıyor. Aksine, bazı bünyelerde mide ve sindirim sistemi sorunlarını tetikleyebilecek etkiler ortaya çıkabiliyor.

#2
Foto - Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor

Özellikle mide hassasiyeti olan bireylerde, kahve sonrası soda tüketiminin beklenen faydayı sağlamadığı belirtiliyor. Kahve ve Soda Birlikte Tüketildiğinde Ne Oluyor? Beslenme uzmanlarına göre Türk kahvesinin içerdiği kafein, mide asidinin artmasına neden oluyor. Soda ise yüksek karbonat oranı nedeniyle mide içinde gaz basıncını yükseltiyor. Bu iki etkinin aynı anda ortaya çıkması, mideyi normalden daha fazla zorlayabiliyor.

#3
Foto - Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor

Bu durum sonucunda bazı kişilerde; Şişkinlik. Mide yanması. Ekşime. Reflü benzeri şikayetler. daha belirgin hale gelebiliyor. Özellikle yemek sonrası hemen tüketilen kahve–soda kombinasyonu, sindirim sistemini rahatlatmak yerine baskı altına alabiliyor. Olumsuz etkilerinin olduğunu göz ardı etmeyin!

#4
Foto - Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor

“Sindirimi Rahatlatıyor” İnancı Ne Kadar Doğru? Halk arasında yaygın olan “kahveden sonra soda içmek sindirimi kolaylaştırır” düşüncesi, uzmanlar tarafından doğru bulunmuyor. Yapılan değerlendirmelere göre bu alışkanlık, sindirimi desteklemekten ziyade hazımsızlık ve gaz sıkışmasını artırabiliyor. Özellikle soda hızlı tüketildiğinde, mide içinde oluşan basınç artışı rahatsızlık hissini daha da belirgin hale getirebiliyor.

#5
Foto - Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor

Kimler Daha Dikkatli Olmalı? Uzmanlar, bazı sağlık sorunları bulunan kişilerin bu alışkanlıktan özellikle kaçınması gerektiğini vurguluyor. Risk grubunda yer alanlar şunlar: Reflü hastaları Gastrit sorunu yaşayanlar Sık sık şişkinlik ve gaz problemi olanlar Hassas bağırsak sendromu bulunan kişiler Bu gruptaki bireylerde kahve sonrası soda tüketimi, mevcut şikayetlerin artmasına yol açabiliyor. Kahveden Sonra Ne Yapmak Daha Doğru? Uzmanlar, Türk kahvesi ve soda tüketimini tamamen yasaklamıyor ancak zamanlama ve miktarın önemli olduğuna dikkat çekiyor. Önerilere göre: Kahveden sonra en az 20–30 dakika beklenmeli, Soda yavaş ve kontrollü şekilde içilmeli, Mide hassasiyeti olanlar kahve ve sodayı aynı zaman diliminde tüketmemeli. Alternatif olarak, kahve sonrasında ılık su içmenin mideyi daha az yorduğu ve sindirimi desteklediği ifade ediliyor.

#6
Foto - Türk kahvesi caydırıcı bir güç ama soda suyu ile tüketirken dikkat edin! Çok ilginç bu gerçeği kimse bilmiyor: Baskı artıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Başkent Ankara'yı hizmete aç bırakan, vatandaşları susuzluğa mahkûm eden CHP’li Mansur Yavaş, belediye Meclisi’nde hesap sorulunca çareyi sa..
Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu
Gündem

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Suriye ordusunun terör örgütü PKK-SDG unsurlarına yönelik başlattığı kararlı operasyonlar meyvesini veriyor. Sahadaki askeri başarıların ard..
Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor
Gündem

Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Halep kent merkezindeki sivil yerleşim yerlerine ve askeri noktalara düzenlediği havan ve roketli saldırıl..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek
Yerel

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna i..
Bilim insanları uyardı: Şişe suyu içenler bunu bilmiyor
Sağlık

Bilim insanları uyardı: Şişe suyu içenler bunu bilmiyor

Yeni bir araştırma, her gün şişe suyu tüketen kişilerin yılda ortalama 90 bin daha fazla mikroplastik parçacığını vücutlarına aldığını ortay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23