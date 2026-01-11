  • İSTANBUL
Bursa’da otomobil kağıt gibi ezildi! Genç sürücü ve arkadaşı ölümle pençeleşiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bursa’da otomobil kağıt gibi ezildi! Genç sürücü ve arkadaşı ölümle pençeleşiyor!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci kazada adeta can pazarı yaşandı.

Sezer Kurtoğlu idaresindeki otomobil, aşırı hız ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi.

Sezer Kurtoğlu idaresindeki 16 BAK 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca ardından da trafik levhasına çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, başka bir ağaca daha çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile yanındaki Mert Can Çevikel ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

