  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fas Kralı 6. Muhammed’den “kral” hareket Muhalif Nevşin Mengü’den çok konuşulacak “Erdoğan” itirafı Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın! Bu meslekler güvende! İşte yapay zekanın asla yapamayacağı işler Türk SİHA’larından hassas darbe: Bayraktar TB2-KEMANKEŞ-1 kardeşliği tarih yazıyor Bursa’da otomobil kağıt gibi ezildi! Genç sürücü ve arkadaşı ölümle pençeleşiyor! Kia, yeni elektrikli modellerini tanıttı! EV3, EV4 ve EV5 büyük dikkat çekiyor Güneydoğu Asya ülkesi yeni nesil savaş uçağı için düğmeye bastı! KAAN'ı aday listesine aldılar Zeekr 7GT Avrupa devlerini yıkacak! 480 kW şarj gücüyle rekor kırıyor Norveç Nobel Komitesi kesin kararını verdi! Başlarına bir iş gelmese bari
Gündem
19
Yeniakit Publisher
Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen müjdeli haber nihayet geldi ve yurt genelinde özlemle beklenen kar yağışı için geri sayım başladı.

#1
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in doğusu dışında kalan tüm yurtta yağışlı hava etkili olacak. Kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağışların yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

#2
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

#3
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

Rüzgarın ise Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden, zamanla Marmara’nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

#4
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

#5
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

HAVA SICAKLIĞI Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalması, Doğu Karadeniz’de ise 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

#6
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

RÜZGAR Rüzgarın genellikle güneyli, batı kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; bazı bölgelerde ise kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

#7
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

UYARILAR Kuvvetli Yağış Uyarısı: Belirtilen bölgelerde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

#8
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

#9
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

Buzlanma ve Don Uyarısı: İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken, sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

#10
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.

#11
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. BURSA °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#12
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

EGE Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak zamanla iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bölge genelinde(İzmir ve Manisa hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı DENİZLİ °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu İZMİR °C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#13
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#14
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, zamanla karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. ANKARA 3°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR 4°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. KAYSERİ -3°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. KONYA 5°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#15
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. DÜZCE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. SİNOP °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#16
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

ORTA VE DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhene ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. RİZE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

#17
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Ağrı, Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı KARS °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu VAN °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu

#18
Foto - Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. BATMAN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu DİYARBAKIR °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı GAZİANTEP °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu MARDİN °C, 6°C Parçalı ve çok bulut Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen müjdeli haber nihayet geldi ve yurt genelinde özlemle beklenen kar yağışı için geri sayım başladı.lu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!
Gündem

Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!

Ak Parti hükümetlerinde görev yapan ancak son dönemdeki çıkışlarıyla şimşekleri üzerine çeken Hüseyin Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı ..
Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti
Gündem

Her türlü ahlaksızlık pislik var! Uyuşturucudan alınan Selen'in mide bulandıran rezaleti

Boğazına kadar pisliğe batmış olan seküler-laikçi magazin dünyasından pislik akmaya devam ediyor. Uyuşturucudan alınan Selen Görgüzel'in mid..
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
Deva Partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!
Gündem

Deva Partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!

Türkiye’nin Suriye’deki mazlumlara yönelik yardım elini ve kararlı duruşunu hedef alan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekme..
Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!
Gündem

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı kurtarmak için m..
Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!
Gündem

Bunlar asla Kürt olamaz! Alçaklıkta sınır tanımıyorlar: PKK/YPG’li teröristlerden Kur’an-ı Kerim’li tuzak!

Suriye’nin Halep kentinde köşeye sıkışan PKK/YPG’li terör örgütü, kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bölgedeki ilerleyiş karşısında çaresiz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23