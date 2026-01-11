Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın!

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, zamanla karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. ANKARA 3°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR 4°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. KAYSERİ -3°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. KONYA 5°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.