Türk SİHA’larından hassas darbe: Bayraktar TB2-KEMANKEŞ-1 kardeşliği tarih yazıyor
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’dan iki adet KEMANKEŞ-1 Seyir Füzesi başarıyla ateşlendi.
Gerçekleştirilen atışlar, mühimmatın entegrasyon ve hedef vurma kabiliyetini test etmeyi amaçladı. Atışlar, belirlenen senaryolar kapsamında tam isabetle sonuçlandı.
KEMANKEŞ-1’in uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli bir seyir füzesi olduğu belirtildi.
Füzenin, elektronik harp ortamlarında da görev yapabilecek şekilde tasarlandığı ifade edildi. Savunma kaynakları, bu kabiliyetin Türk SİHA’larının etkinliğini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.
st kapsamında veri linki, uçuş profili ve hedef doğrulama sistemleri de denendi.
Baykar yetkilileri, testlerin planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı. KEMANKEŞ-1’in ilerleyen süreçte farklı platformlara da entegre edilebileceği kaydedildi. Atışlar, Türkiye’nin insansız sistemlerde ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha ortaya koydu.
