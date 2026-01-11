  • İSTANBUL
Türk SİHA’larından hassas darbe: Bayraktar TB2-KEMANKEŞ-1 kardeşliği tarih yazıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk SİHA’larından hassas darbe: Bayraktar TB2-KEMANKEŞ-1 kardeşliği tarih yazıyor

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’dan iki adet KEMANKEŞ-1 Seyir Füzesi başarıyla ateşlendi.

#1
Foto - Türk SİHA’larından hassas darbe: Bayraktar TB2-KEMANKEŞ-1 kardeşliği tarih yazıyor

Gerçekleştirilen atışlar, mühimmatın entegrasyon ve hedef vurma kabiliyetini test etmeyi amaçladı. Atışlar, belirlenen senaryolar kapsamında tam isabetle sonuçlandı.

#2
Foto - Türk SİHA’larından hassas darbe: Bayraktar TB2-KEMANKEŞ-1 kardeşliği tarih yazıyor

KEMANKEŞ-1’in uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli bir seyir füzesi olduğu belirtildi.

#3
Foto - Türk SİHA’larından hassas darbe: Bayraktar TB2-KEMANKEŞ-1 kardeşliği tarih yazıyor

Füzenin, elektronik harp ortamlarında da görev yapabilecek şekilde tasarlandığı ifade edildi. Savunma kaynakları, bu kabiliyetin Türk SİHA’larının etkinliğini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

#4
Foto - Türk SİHA’larından hassas darbe: Bayraktar TB2-KEMANKEŞ-1 kardeşliği tarih yazıyor

st kapsamında veri linki, uçuş profili ve hedef doğrulama sistemleri de denendi.

#5
Foto - Türk SİHA’larından hassas darbe: Bayraktar TB2-KEMANKEŞ-1 kardeşliği tarih yazıyor

Baykar yetkilileri, testlerin planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı. KEMANKEŞ-1’in ilerleyen süreçte farklı platformlara da entegre edilebileceği kaydedildi. Atışlar, Türkiye’nin insansız sistemlerde ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha ortaya koydu.

