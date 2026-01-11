Muhalif Nevşin Mengü’den çok konuşulacak “Erdoğan” itirafı
Muhalif gazeteci Nevşin Mengü, ABD’nin Suriye politikası ve Türkiye’nin rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu
Mengü, Washington’un bölgede ağırlığını artırmak istediğini belirtti. Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven duyduğunu söylediğini hatırlattı.
Mengü, bu güvenin nedenini ise Erdoğan’ın yaklaşık 25 yıldır iktidarda olması ve bölgesel güç konumuyla açıkladı.
Mengü’ye göre ABD, sahadaki gerçekliği dikkate alarak hareket ediyor. Esed rejiminin devrilmesi sürecine değinen Mengü, yeni dengelerin oluştuğunu ifade etti. Ahmed Şara’nın öncülük ettiği sürecin ABD tarafından fiili olarak kabul edildiğini savundu.
Mengü, “Eğer bir devrim olduysa, bununla yürürüz” yaklaşımının öne çıktığını söyledi. ABD’nin pragmatik bir tutum sergilediğini dile getiren Mengü, Türkiye’nin bu süreçte kilit aktör olmaya devam ettiğini vurguladı.
