  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fas Kralı 6. Muhammed’den “kral” hareket Muhalif Nevşin Mengü’den çok konuşulacak “Erdoğan” itirafı Kar şehre iniyor! Meteoroloji saat verdi: O andan itibaren dışarı çıkmayın! Bu meslekler güvende! İşte yapay zekanın asla yapamayacağı işler Türk SİHA’larından hassas darbe: Bayraktar TB2-KEMANKEŞ-1 kardeşliği tarih yazıyor Bursa’da otomobil kağıt gibi ezildi! Genç sürücü ve arkadaşı ölümle pençeleşiyor! Kia, yeni elektrikli modellerini tanıttı! EV3, EV4 ve EV5 büyük dikkat çekiyor Güneydoğu Asya ülkesi yeni nesil savaş uçağı için düğmeye bastı! KAAN'ı aday listesine aldılar Zeekr 7GT Avrupa devlerini yıkacak! 480 kW şarj gücüyle rekor kırıyor Norveç Nobel Komitesi kesin kararını verdi! Başlarına bir iş gelmese bari
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Muhalif Nevşin Mengü’den çok konuşulacak "Erdoğan" itirafı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muhalif Nevşin Mengü’den çok konuşulacak “Erdoğan” itirafı

Muhalif gazeteci Nevşin Mengü, ABD’nin Suriye politikası ve Türkiye’nin rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu

#1
Foto - Muhalif Nevşin Mengü’den çok konuşulacak "Erdoğan" itirafı

Mengü, Washington’un bölgede ağırlığını artırmak istediğini belirtti. Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven duyduğunu söylediğini hatırlattı.

#2
Foto - Muhalif Nevşin Mengü’den çok konuşulacak "Erdoğan" itirafı

Mengü, bu güvenin nedenini ise Erdoğan’ın yaklaşık 25 yıldır iktidarda olması ve bölgesel güç konumuyla açıkladı.

#3
Foto - Muhalif Nevşin Mengü’den çok konuşulacak "Erdoğan" itirafı

Mengü’ye göre ABD, sahadaki gerçekliği dikkate alarak hareket ediyor. Esed rejiminin devrilmesi sürecine değinen Mengü, yeni dengelerin oluştuğunu ifade etti. Ahmed Şara’nın öncülük ettiği sürecin ABD tarafından fiili olarak kabul edildiğini savundu.

#4
Foto - Muhalif Nevşin Mengü’den çok konuşulacak "Erdoğan" itirafı

Mengü, “Eğer bir devrim olduysa, bununla yürürüz” yaklaşımının öne çıktığını söyledi. ABD’nin pragmatik bir tutum sergilediğini dile getiren Mengü, Türkiye’nin bu süreçte kilit aktör olmaya devam ettiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halep'ten acı haber
Gündem

Halep'ten acı haber

Terör örgütü SDG/YPG'nin Halep'teki saldırıları sonucu son dört günde 23 kişi hayatını kaybetti.
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Başkent Ankara'yı hizmete aç bırakan, vatandaşları susuzluğa mahkûm eden CHP’li Mansur Yavaş, belediye Meclisi’nde hesap sorulunca çareyi sa..
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Dünya

Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı

Halep’in kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı 100 unsurun saf değiştirdiğini iddiası ses getirdi. Ajans, kaynaklarına dayanara..
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar
Dünya

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı..
SDG’yi kovan Şam yönetiminden o ülkelere teşekkür mesajı
Gündem

SDG’yi kovan Şam yönetiminden o ülkelere teşekkür mesajı

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamada, Suriye’nin istikrarını destekleyen aktörlere teşekkür edildi. Listede; Türki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23