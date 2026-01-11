  • İSTANBUL
Fas Kralı 6. Muhammed’den "kral" hareket
Giriş Tarihi:

Fas Kralı 6. Muhammed’den “kral” hareket

Fas Kralı 6. Muhammed, bağımsızlık belgelerinin sunum yıl dönümü dolayısıyla 1386 kişiyi kapsayan bir kraliyet affı ilan etti. Af, aşırıcılık ve terörizmden hüküm giymiş 15 kişiyi de içeriyor.

Foto - Fas Kralı 6. Muhammed’den "kral" hareket

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, ülkesinin bağımsızlık belgelerinin sunum yıl dönümü dolayısıyla 1386 kişiyi kapsayan bir kraliyet affı ilan etti.

Foto - Fas Kralı 6. Muhammed’den "kral" hareket

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6'ncı Muhammed'in af kararından aralarında aşırıcılık ve terörizmden hüküm giymiş 15 kişi de yararlandı. Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 1386 kişiye kraliyet affı verdi.

Foto - Fas Kralı 6. Muhammed’den "kral" hareket

Ülkede özel günlerde gelenekselleşen kraliyet affı, bazı mahkumların serbest bırakılması, bazılarının ise cezalarında indirim yapılması şeklinde hayata geçiriliyor.

Foto - Fas Kralı 6. Muhammed’den "kral" hareket

Fas Ulusal Kurtuluş Hareketi ve o dönemde sürgünde bulunan Kral 5'inci Muhammed'in ortak hareket ederek hazırladığı belgeler, "Fas Bağımsızlık Belgeleri" olarak isimlendiriliyor. Söz konusu belgeler, 11 Ocak 1944'te Fransız sömürge makamlarına sunulmuştu. Fas'ın bağımsızlığı için ilk resmi adımın atıldığı 11 Ocak ülkede tatil ilan edilmişti.

